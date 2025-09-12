HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Chủ tiệm vàng gốc Việt nổ súng đuổi băng cướp ở California

Thu Anh

(NLĐO) - Một băng cướp đã dùng búa tấn công tiệm vàng của người gốc Việt ở TP Milpitas, California, chỉ vài ngày sau một vụ tương tự ở TP San Jose cùng bang.

Theo ABC 7 News NBC Bay Area, một đoạn video từ camera an ninh ghi lại cảnh một nhóm nghi phạm đeo mặt nạ dùng búa đập phá cửa hàng Fine Jewelry ở TP Milpitas, bang California - Mỹ, là một tiệm vàng của người gốc Việt.

Các nghi phạm đã bỏ chạy sau khi chủ tiệm nổ súng.

Chủ tiệm vàng gốc Việt nổ súng đuổi băng cướp ở California- Ảnh 1.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy băng cướp bịt mặt đã đập phá cửa tiệm vàng Fine Jewelry ở TP Milpitas, bang California - Mỹ

Phía cảnh sát cho biết họ đã nhận được tin báo về vụ cướp vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều 10-9 tại một cửa hàng trang sức trong siêu thị Seafood City.

Khoảng 10 đến 15 nghi phạm đã xông vào cửa hàng, khi chỉ có chủ cửa hàng và một nhân viện bên trong. Chủ cửa hàng đã nổ súng nhưng không có thương tích nào được báo cáo. Không có gì bị đánh cắp, mặc dù cửa ra vào và của sổ đã vỡ tan.

Các nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến. Khẩu súng trong vụ việc thuộc sở hữu hợp pháp của chủ tiệm.

Chủ tiệm vàng gốc Việt nổ súng đuổi băng cướp ở California (Clip: Thanh Long)

Thị trưởng TP Milpitas Carmen Montano nói với ABC 7 News: "Tôi cảm thấy rằng nếu họ không có vũ khí để dọa thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn".

Bà Montano cũng cho hay cửa hàng này từng bị cướp cách đây 2 năm. Khi đó, tất cả trang sức đều bị cướp và công ty bảo hiểm đã tăng phí bảo hiểm.

Bà Montano cũng như nhiều người khác đang kêu gọi Thống đốc bang California Gavin Newsom phân bổ ngân sách cho Dự luật 36, một dự luật về chống tội phạm đã được thông qua vào tháng 11 năm ngoái nhằm nâng cao an toàn công cộng.

Vụ cướp tiệm vàng này xảy ra chỉ vài ngày sau vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng ở TP San Jose cùng bang, nơi chủ tiệm 88 tuổi đã bị đẩy ngã và bị đột quỵ.

Nhiều cửa hàng bị cướp phá ở Los Angeles, biểu tình lan rộng tại Mỹ

Nhiều cửa hàng bị cướp phá ở Los Angeles, biểu tình lan rộng tại Mỹ

(NLĐO) - Bất ổn do các cuộc biểu tình chống Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tiếp diễn ở Los Angeles, dẫn đến nhiều vụ cướp bóc và hàng loạt vụ bắt giữ.

Dùng dao cướp máy bay ở Belize, nghi phạm không tặc người Mỹ bị bắn chết

(NLĐO) – Một công dân Mỹ bị bắn chết khi dùng dao khống chế hòng cướp chiếc máy bay nhỏ ở Belize, quốc gia thuộc Trung Mỹ.

Bản tin sáng 15-2: Bắt tạm giam tài xế xe Lexus tấn công shipper; nghi phạm cướp tiệm vàng sa lưới

(NLĐO) - Không cấm giáo viên dạy thêm, nhưng phải đúng quy định; Xác định nguyên nhân thiệt mạng của quân nhân thuộc Quân khu 1;... là các tin đáng chú ý

