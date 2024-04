Ngày 1-5-1886 áp lực buộc giới chủ thực hiện yêu sách của mình, cuộc bãi công tại thành phố Chicago yêu cầu "Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi!".

Ba năm sau "sự kiện" tại Chicago, Quốc tế Cộng sản lần II đã quyết định lấy ngày 1-5 hàng năm làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp vô sản các nước. Từ đó, ngày 1-5 trở thành Ngày Quốc tế Lao động, ngày đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Có thể thấy, ngay từ yêu sách đâu tiên nguời lao động (NLĐ) đã quan tâm đến điều kiện sống của mình. Môi trường lao động là không gian nơi con người lao động bao gồm các yếu tố môi trường tự nhiên và các yếu tố môi trường phát sinh trong quá trình lao động, có quan hệ mật thiết và ảnh hưởng đến sự phát triển của người lao động và quá trình lao động sản xuất.

Môi trường lao động là gì?

Môi trường lao động là tập hợp các yếu tố vật chất, kỹ thuật và xã hội tác động đến các hoạt động lao động trong một tổ chức, công ty hoặc nơi làm việc. Nó bao gồm các điều kiện mà nhân viên phải làm việc, như không gian vật lý, trang thiết bị, công nghệ, quy trình làm việc, cũng như các yếu tố xã hội như mối quan hệ giữa các nhân viên, văn hóa tổ chức và chính sách quản lý.

Môi trường lao động có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn, tinh thần làm việc và hiệu suất của nhân viên. Một môi trường lao động tốt cung cấp điều kiện làm việc an toàn, thoải mái và khuyến khích sự phát triển và sáng tạo. Nó bao gồm việc đảm bảo an toàn lao động, cung cấp các công cụ và trang thiết bị phù hợp, xây dựng một văn hóa công ty tích cực, khuyến khích giao tiếp và hợp tác, cung cấp cơ hội phát triển nghề nghiệp và đảm bảo công bằng và công tâm trong quy trình quản lý.

Quan trọng nhất, một môi trường lao động tốt giúp tăng cường sự hài lòng và động lực của nhân viên, làm tăng hiệu suất lao động và sự thành công tổng thể của tổ chức.

Tăng hiệu suất lao động là giải pháp gốc cho phát triển kinh tế

Để thực hiện chăm lo cho người lao đông kinh tế phải phát triển, muốn kinh tế phát triển chỉ có con đường tăng hiệu suất lao động. Có năng suất lao động cao mới mong cải thiện, phát triển kinh tế, tăng thu nhập.



Có thể nói, hiệu suất, năng suất lao động ngày càng thể hiện rõ vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Tăng hiệu suất lao động là giải pháp gốc cho phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho mỗi người lao động và đất nước. Cần được làm rõ, muốn trở thành một nền kinh tế phát triển, chúng ta cần liên tục tìm cách cải thiện năng suất để tăng đầu ra của nền kinh tế. Chỉ khi tăng được quy mô sản lượng quốc gia tính bình quân trên đầu người, chúng ta mới có khả năng tăng được mức sống, điều kiện sống của người dân. Điều này trùng với nhận định của GS. Paul Krugman - chủ nhân của giải thưởng Nobel kinh tế năm 2008 cho rằng: "Năng suất không phải là tất cả, nhưng về lâu dài, nó gần như là tất cả".

Cải thiện để nâng cao chất lượng môi trương làm việc là thiết thực chăm lo ấm no, hạnh phúc cho người lao động

Người lao động đối diện nhiều rủi ro

Theo Báo cáo Điều tra lao động việc làm của Tổng cục Thống kê, trong số 53,3 triệu người có việc làm của cả nước, chỉ có 12,8 triệu người có hợp đồng lao động (chiếm 24%). Tính đến cuối năm 2016, ngành y tế mới quản lý được thông tin tình hình vệ sinh lao động của 71.082 cơ sở lao động với hơn 4 triệu người lao động (chiếm 31,2% tổng số lao động trong khu vực làm việc có hợp đồng). Số cơ sở có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại là 28.747 cơ sở (40,4%) với 798.926 lao động tiếp xúc trực tiếp với yếu tố có hại, nguy hiểm trên tổng số hơn 2 triệu người làm việc tại các cơ sở này.

Đáng quan ngại nhất là trong số 7.242 cơ sở sở hữu trên 200 lao động, có tới 1.419.434 người lao động đang làm việc tại 1.676 cơ sở có yếu tố có hại, nguy hiểm; trong đó có 506.624 người tiếp xúc trực tiếp với yếu tố có hại, nguy hiểm (235.959 người là nữ).

Giải pháp cải thiện môi trường lao đông: Việc cải thiện môi trường lao động sẽ tăng sự thoải mái và hiệu suất làm việc của nhân viên. Một môi trường lao động tốt không chỉ giúp tăng sự thoải mái vật lý mà còn thúc đẩy tinh thần làm việc và sự hài lòng của nhân viên. Chúng ta sẽ tập trung vào tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường lao động và làm thế nào điều này có thể dẫn đến sự thoải mái và tăng hiệu suất làm việc của nhân viên.

Những việc ưu tiên cần làm để hoàn thiện

An toàn vệ sinh lao động

Trước mắt phấn đấu chế độ khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Căn cứ Điều 21 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 , quy định chế độ khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động :

Khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho người lao động; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.

Chi phí cho hoạt động khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động do người sử dụng lao động chi trả

Nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động

Thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn gắn liền với hoạt động sản xuất nhằm bảo vệ yếu tố năng động nhất của lực lượng sản xuất là người lao động; để chăm lo bảo vệ sức khỏe cho người lao động mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình họ. Người lao động là nhân tố quan trọng trong sản xuất, kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, đơn vị sản xuất; việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, giảm ô nhiễm môi trường, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thường xuyên, liên tục sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển lâu dài. Chính vì vậy trong những năm qua các cấp Công đoàn đã phối hợp thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động để nâng cao nhận thức, ý thức của người sử dụng lao động và người lao động về làm việc an toàn. Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, xây dựng và phát triển mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các doanh nghiệp.

Tạo không gian làm việc sáng tạo và thân thiện

Tạo dựng môi trường đa dạng khoan dung và sáng tạo hơn

Xây dựng môi trường làm việc thuận lợi

Giải quyết xung đột trong môi trường làm việc

Làm việc hiệu quả và tận hưởng cuộc sống

Yếu tố môi trường lao động sáng tạo và thân thiện là một nhiệm vụ quan trọng trong mọi tổ chức. Bí quyết để đạt được điều này là kết hợp giữa không gian vật lý và văn hóa làm việc. Không gian làm việc cần được thiết kế mở, có ánh sáng tự nhiên và phong cách hiện đại để thúc đẩy tư duy sáng tạo. Sự sắp xếp thông minh, với khu vực làm việc cá nhân và không gian gặp gỡ, cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra không gian làm việc thân thiện.

Tuy nhiên, không chỉ riêng không gian vật lý, mà còn văn hóa làm việc cũng cần phải tạo điều kiện thích hợp. Sự khuyến khích và tôn trọng ý kiến đóng góp từ mọi thành viên, sự thúc đẩy sự đa dạng và sáng tạo, cùng với tinh thần hợp tác và gắn kết trong nhóm là những yếu tố quan trọng. Tạo cơ hội cho việc học tập và phát triển liên tục, cùng với việc đánh giá và thưởng thức công lao, cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo khí động viên cho sự sáng tạo.

Với sự kết hợp hài hòa giữa không gian vật lý thông minh và văn hóa làm việc tích cực, tổ chức có thể tạo ra một môi trường làm việc sáng tạo và thân thiện, giúp thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong mọi khía cạnh của hoạt động.

Nhìn chung môi trương lao động nhiều nôi dung,nội dung nào cung quan trongl thiết thực,ở đây chỉ chon một số nội dung ưu tiên làm trước.

Mỗi năm cứ sắp đến ngày 1-5 trên phương tiện thông tin đại chúng ,các cơ quan tổ chức doang nghiệp ,,, rầm rộ tung hô vinh danh người lao đông bằng những lời "có cánh". Công bằng mà nói người lao động cũng phấn chấn cảm thấy tự hào ấm lòng vinh dự… Tuy nhiên trở về với đời song thường nhật đối măt với nững áp lực đời sống, môi trường điều kiện làm việc mọi phấn chấn nhanh chóng tan biến.

Thiết nghĩ thay vì tung hô vinh danh rầm rộ, nên kiên trì phấn đấu chăm lo cải thiện đời sống vật chất,tinh thần góp phần giải tỏa áp lực cho người lao động.