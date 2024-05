Chú trọng hỗ trợ việc làm cho thanh niên sau khi xuất ngũ

Ngày 21-5, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Năm 2024, TP HCM giao chỉ tiêu tuyển quân nghĩa vụ quân sự là 3.956 công dân và đạt 100%. Chất lượng giao quân năm 2024 cao hơn so với năm 2023. Cử tuyển đảng viên chính thức ngập ngũ vượt 1,3% so với chỉ tiêu đề ra là 1% và tăng 0,56% so với năm 2023.

Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Sơn Ngọc Lành, phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP HCM, cho biết Công an thành phố đã đảm bảo giao đủ 950 chỉ tiêu được giao, có nguồn dự phòng để bù đổi nguồn nếu có biến động.

Cũng theo Thượng tá Sơn Ngọc Lành, công tác giải quyết việc làm cho chiến sĩ nghĩa vụ sau xuất ngũ những năm qua đã được TP HCM quan tâm và có những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tỉ lệ thanh niên sau xuất ngũ được hỗ trợ việc làm chưa cao. Qua trao đổi với địa phương, các chính sách hỗ trợ về việc làm chưa đa dạng, chưa thu hút được nhiều thanh niên quan tâm.

Do đó, Công an TP HCM kiến nghị UBND TP HCM chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, có đề án, kế hoạch theo hướng đa dạng các ngành, nghề, giải quyết việc làm sau xuất ngũ cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Qua đó, mang lại hiệu quả thiết thực, lâu dài.

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng cho biết bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyển quân của thành phố trong năm 2024 vẫn còn một số hạn chế và cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, việc thực hiện quy trình tuyển quân từng bước, từng khâu có nơi còn thiếu chặt chẽ; công tác đăng ký, quản lý, phối hợp phúc tra nguồn công dân ở độ tuổi nhập ngũ cũng còn hạn chế.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội nghị

Cũng theo ông Nguyễn Văn Dũng, mặc dù nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ nhiều nhưng khi giao quân vẫn còn gặp khó khăn, xáo trộn, nhất là ở các quận trung tâm. Công tác sơ tuyển, khám sức khỏe có địa phương thực hiện chưa tốt; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự cho nhân dân và công dân trong độ tuổi nhập ngũ có nơi chỉ tập trung vào thời điểm tuyển quân, chưa tiến hành thường xuyên, liên tục.

Ông Nguyễn Văn Dũng yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyển quân hằng năm; thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP HCM, các quận, huyện và TP Thủ Đức tiếp tục bám sát cơ sở theo phân công. Cùng với đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự cùng cấp thực hiện công tác tuyển quân đạt hiệu quả...