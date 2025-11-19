HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chưa cần thiết thành lập trung tâm giao dịch bất động sản

Tin-ảnh: S.Nhung

(NLĐO) - Hiệp hội Bất động sản TP HCM cho rằng chưa cần thiết thành lập Trung tâm Giao dịch Bất động sản mà cần có quy định v minh bạch thông tin.

Chiều 19-11, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) đã có văn bản góp ý "Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập" (Trung tâm giao dịch Bất động sản).

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, hiện nay chưa thật sự cần thiết thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản, nhưng rất cần bổ sung quy định bắt buộc chủ đầu tư dự án bất động sản "trước khi thực hiện giao dịch nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản, quyền sử dụng đất ở được mã hóa, định danh theo từng bất động sản" thì phải công bố đầy đủ thông tin sản phẩm trên Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng và của UBND cấp tỉnh để kiểm tra, quản lý.

Bên cạnh đó, phải bổ sung quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính nghiêm minh đối với trường hợp chủ đầu tư không công bố đầy đủ, chính xác thông tin về dự án và sản phẩm bất động sản trước khi đưa vào giao dịch.

Chưa cần thiết thành lập trung tâm giao dịch bất động sản vì còn nhiều trùng dẫm - Ảnh 1.

HoREA cho rằng chưa cần thiết thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước thành lập

HoREA cho rằng đề xuất thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản chưa đồng bộ, thống nhất với Nghị định 118/2025/NĐ-CP "Về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia"

Bên cạnh đó, việc thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản có thể làm tăng tổ chức mới, làm tăng biên chế và tăng chi ngân sách nhà nước. Chưa kể, việc này có thể dẫn tới một số trùng dẫm về chức năng, nhiệm vụ với bộ phận một cửa thuộc trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã hoặc trùng dẫm về chức năng, nhiệm vụ với cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập, dự kiến triển khai toàn quốc trong giai đoạn 2026-2027. Mô hình cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện liên thông các thủ tục từ cung cấp thông tin, xác lập giao dịch đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên nền tảng dữ liệu điện tử thống nhất.

Trung tâm sẽ tiếp nhận và phối hợp xử lý toàn bộ quy trình giao dịch; thẩm tra pháp lý bất động sản; hỗ trợ nghĩa vụ thuế, phí; xác lập hợp đồng điện tử; thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận; lưu trữ hồ sơ và tích hợp dữ liệu nhà ở, đất đai, thuế, tài sản thế chấp phục vụ quản lý. Cơ cấu tổ chức dự kiến gồm 5 bộ phận chuyên môn, bố trí từ cán bộ xây dựng, thuế và tài nguyên môi trường.

Tin liên quan

TP HCM sẽ có trung tâm giao dịch bất động sản

TP HCM sẽ có trung tâm giao dịch bất động sản

Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM vừa nêu kiến nghị, cần hình thành sàn giao dịch bất động sản, trong tương lai có thể phát triển thành trung tâm giao dịch bất động sản.

Đưa vào hoạt động Trung tâm Giao dịch bất động sản

(NLĐ)- Sau hơn 2 tháng triển khai, hôm nay, 5-10, Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng (đóng tại số 1 Quang Trung, TP Đà Nẵng) được chính thức đưa vào hoạt động.

bất động sản giao dịch bất động sản Hiệp hội bất động sản Trung tâm giao dịch bất động sản
