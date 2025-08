Chưa dập xong dịch tả heo, lại bùng phát dịch trâu bò ở Quảng Trị

Tiêu hủy gần 12.000 con heo bị dịch tả heo châu Phi

Như Báo Người Lao Động thông tin, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị công bố dịch tả heo châu Phi đang bùng phát mạnh, lây lan nhanh tại nhiều địa phương trong tỉnh. Từ ngày 15-5 đến nay, dịch đã xuất hiện tại 40 xã, phường với 242 thôn, ảnh hưởng đến 1.637 hộ chăn nuôi, buộc tiêu hủy 11.774 con heo, với tổng trọng lượng hơn 691 tấn.

Ngành chuyên môn nhận định, dịch bệnh lây lan nhanh một phần do điều kiện chăn nuôi nhỏ lẻ, thiếu an toàn sinh học và ý thức phòng dịch còn hạn chế. Việc xử lý heo chết do dịch chưa đúng cách cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo cao.

Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị - đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp chặt với chính quyền địa phương, huy động 98 máy phun tiêu độc, sử dụng hơn 6.000 lít hóa chất, tăng cường kiểm tra giết mổ, kiểm soát vận chuyển, buôn bán heo và đẩy mạnh tuyên truyền phòng dịch đến từng hộ dân.