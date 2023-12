Chưa đủ điều kiện vẫn rầm rộ kinh doanh

Theo đó, có 33 chủ đầu tư và đơn vị phân phối một số dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thực hiện việc rao bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền của người mua. Trong khi các hình thức này không được quy định trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật liên quan.



Huy động vốn, đặt chỗ, thu tiền

Một số chủ đầu tư và đơn vị môi giới đăng tải thông tin các dự án kinh doanh bất động sản không đúng với tính chất, mục tiêu, quy mô của dự án đã được chấp thuận đầu tư, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Việc này có khả năng gây mất an ninh trật tự và có nguy cơ trở thành điểm nóng về tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Khu dân cư Nam Cảng cá Phan Thiết nằm trong số 33 dự án được Sở Xây dựng Bình Thuận thông báo chưa đủ điều kiện giao dịch

Đến nay, 33 dự án nói trên vẫn chưa có dự án nào đủ điều kiện mua bán, chuyển nhượng theo đúng quy định pháp luật. Trong đó, có 17 dự án khu dân cư, khu đô thị và 16 dự án du lịch nghỉ dưỡng, đa số đều chiếm hữu vị trí "đất vàng" tại TP Phan Thiết và các huyện, thị liền kề. "Đối với các tổ chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng tại các dự án bất động sản cần phải tìm hiểu đầy đủ thông tin, tình trạng pháp lý, điều kiện chuyển nhượng của dự án trước khi thực hiện các giao dịch" - một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, hiện nay đa số các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị và du lịch nghỉ dưỡng có kết hợp kinh doanh bất động sản trên địa bàn đều đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục đầu tư. Phần lớn chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa xây dựng nhà, công trình, chưa được cơ quan chuyên môn kiểm tra, thông báo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Tuy nhiên, các chủ đầu tư, đơn vị phân phối, môi giới bất động sản đã tổ chức huy động vốn, mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thông qua các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền.

Thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn

Trước tình trạng nhiều dự án đầu tư trên địa bàn đang còn vướng mắc về pháp lý, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tổ công tác đặc biệt do ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, làm tổ trưởng, 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ phó. Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ và quyền hạn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, bảo đảm đúng trình tự và thời gian. Thực hiện rà soát các dự án đầu tư chậm triển khai do các vấn đề vướng mắc phát sinh để có phương án xử lý, tránh lãng phí nguồn lực đất đai, gây mất mỹ quan đô thị và an toàn công trình. Rà soát nội dung bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc chung cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.

Ông Lê Ngọc Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, cho biết đối với việc xử lý các dự án "ma" thuộc lĩnh vực đầu tư bất động sản cần có trách nhiệm phối hợp của các sở, ngành và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch, kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh kiểm tra, giám sát địa bàn, duy trì việc tiếp nhận thông tin kịp thời và phát huy tinh thần tố giác tội phạm của người dân, đồng thời cảnh báo để người dân, doanh nghiệp hiểu, chấp hành đúng quy định của pháp luật. "Trong quá trình phối hợp quản lý dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên cung cấp thông tin liên quan theo đề nghị của công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương để theo dõi, nắm bắt, đấu tranh phòng ngừa các hành vi tiêu cực của các tổ chức, cá nhân gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh" - ông Lê Ngọc Tiến thông tin.

Công an tỉnh Bình Thuận cảnh báo Vừa qua, Thanh tra Công an tỉnh Bình Thuận phát thông báo cảnh giác thủ đoạn lừa đảo thông qua các dự án đầu tư bất động sản. Thông báo cho biết Công an tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận, xử lý hàng chục đơn thư tố giác tội phạm liên quan đến các "Dự án khu nghỉ dưỡng", doanh nghiệp đã dùng những lời hứa hẹn hấp dẫn rồi ký hợp đồng mua bán dự án khu nghỉ dưỡng với nhiều người dân để thu về hàng chục tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng, người dân đến kiểm tra tại công trình nhưng không thấy có bất cứ hoạt động xây dựng nào. Công an Bình Thuận cảnh báo người dân khi quan tâm đầu tư mua đất đai, các dự án khu dân cư, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn phải tìm hiểu tính pháp lý, cũng như tính khả thi của dự án mà mình có ý định đầu tư.