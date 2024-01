Chưa hết lo sau khi có vắc-xin

Ngày 3-1, đoàn công tác của Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia (TCMR) đã có buổi làm việc đánh giá về việc tiếp nhận và triển khai tiêm chủng vắc-xin "5 trong 1" (bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não mủ do Hib) tại Trạm Y tế xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.



Dài cổ ngóng vắc-xin

Ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đưa con đến tập trung tại Trạm Y tế xã Bình Yên chờ tiêm và hầu hết tỏ ra rất mừng khi nhận được thông báo tiêm vắc-xin cho con sau thời gian trì hoãn vì không đủ điều kiện tiêm vắc-xin dịch vụ. Bé Lương Thị Thu H. (12 tháng tuổi) được mẹ đưa đến tiêm vắc- xin "5 trong 1". Mẹ bé H. cho biết đây là liều tiêm thứ 2 của con sau khi tiêm mũi 1 vào tháng 8-2023, khi bé 7 tháng tuổi.

Tiêm chủng vắc-xin “5 trong 1” cho trẻ tại Trạm Y tế xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ngày 3-1 .Ảnh: NGỌC DUNG

Tương tự, bé Phùng Hải Đ., cũng được tiêm mũi 2 vắc-xin này khi 10 tháng tuổi. Mẹ bé cho hay sau khi được y tế thôn bản thông báo, chị đã sắp xếp công việc nhà để đưa con đến trạm y tế tiêm sớm nhất có thể. "Con tôi đã chậm lịch tiêm vắc-xin khoảng 3 tháng nay nên rất lo lắng. Trước đó, tôi có đến trạm để hỏi thì được thông báo đã hết vắc-xin"- chị Tằng Thị Sươi cho biết.

Sau thời gian vắc-xin bị gián đoạn, đợt tiêm chủng này tại xã Bình Yên có hơn 30 trẻ được tiêm vắc-xin "5 trong 1", phần lớn là các cháu dưới 9 tháng tuổi, trong đó một số cháu gián đoạn tiêm mũi 2 khoảng 3-5 tháng. Trong khi đó, theo khuyến cáo vắc-xin này được tiêm khi trẻ 2-3 và 4 tháng tuổi tương đương mũi 1-2 và 4.

Bác sĩ Đoàn Lương Anh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang, cho biết đợt này tỉnh Tuyên Quang được cấp 6.300 liều vắc-xin "5 trong 1", bảo đảm khoảng 80% số vắc-xin cần tiêm cho trẻ. Qua rà soát, cả tỉnh có khoảng 8.000 trẻ trong độ tuổi và tiêm bù vắc-xin "5 trong 1". Do gián đoạn vắc-xin nên có một tỉ lệ nhỏ các cháu chưa được tiêm mũi 1 vắc-xin "5 trong 1". Ngay sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, ngành y tế tỉnh Tuyên Quang đã triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin "5 trong 1" vừa được Bộ Y tế phân bổ về địa phương và tiêm các vắc-xin khác.

PGS-TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Bộ Y tế, đánh giá ngành y tế Tuyên Quang đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho tiêm chủng an toàn. Cùng với các tỉnh miền núi, Tuyên Quang là một trong các tỉnh được ưu tiên cấp vắc-xin TCMR để tiêm bù, bảo đảm bao phủ vắc-xin, bảo vệ trẻ trước các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt trước nguy cơ dịch bệnh mùa đông - xuân.

Tại TP HCM, ngay sau nghỉ Tết dương lịch 2024, ngành y tế thành phố đã triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin "5 trong 1" tại 296 điểm tiêm trên địa bàn 24 quận, huyện và TP Thủ Đức.

Bà Hoàng Thị Bích Ngọc (58 tuổi, ngụ quận 1, TP HCM) cho biết theo tư vấn của bác sĩ, bé đủ 2 tháng tuổi sẽ được tiêm mũi 1 vắc-xin "5 trong 1". Tuy nhiên, do hết vắc-xin nên sau nhiều tháng chờ đợi nay cháu bà 8 tháng mới được tiêm vắc-xin này. "Cũng nhiều lần đưa cháu đến trạm y tế để tiêm vắc-xin "5 trong 1" miễn phí nhưng do không có vắc-xin đành đưa cháu về. Không kịp tiêm ngừa gia đình cũng lo lắng nên hạn chế cho bé ra ngoài tiếp xúc để tránh mắc bệnh" - bà Ngọc nói.

Con trai hơn 3 tháng tuổi nhưng chưa được tiêm vắc-xin "5 trong 1" phòng bệnh khiến chị Trần Thị Thanh Thảo (37 tuổi, ngụ quận 3) cũng thấp thỏm. "Thời gian chờ đợi tôi cũng lo lắng khi con chưa được tiêm. Tuy nhiên, do chi phí tiêm vắc-xin dịch vụ cao so với thu nhập nên tôi cố gắng đợi thêm khoảng thời gian ngắn. Nếu đợt này không có vắc-xin gia đình cũng định đưa con đến tiêm dịch vụ. May hôm nay đã có vắc-xin trở lại" - chị Thảo nói.

Mua thêm 2,8 triệu liều vắc-xin

Theo Bộ Y tế, một số địa phương đã bắt đầu tiêm vắc-xin "5 trong 1" từ nguồn viện trợ của Úc cho trẻ trong độ tuổi và những trường hợp tiêm bù, tiêm bổ sung. Với mục tiêu được tiêm đủ liều và tạo miễn dịch cho trẻ, các địa phương đã chủ động rà soát lên danh sách và gửi giấy mời cho trẻ đi tiêm.

ThS-BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, cho biết với 8.100 liều vắc-xin "5 trong 1", TP HCM sẽ triển khai tiêm từ 2-1 đến 6-1. Trong đó, ưu tiên tiêm cho trẻ từ đủ 2-18 tháng tuổi đang sinh sống trên địa bàn chưa được tiêm mũi 1, sau đó sẽ tiếp tục tiêm cho trẻ chưa được tiêm mũi 2, 3. "Tuy nhiên, sau ngày 6-1, việc tiêm vắc-xin "5 trong 1" cho trẻ trên địa bàn thành phố phụ thuộc vào việc có được Bộ Y tế phân bổ vắc-xin thêm hay không. Bởi vắc-xin "5 trong 1" là trẻ cần tiêm đủ 3 mũi. Sau chiến dịch tiêm vắc-xin "5 trong 1", TP HCM lại tiếp tục chờ phân bổ vắc-xin" - bác sĩ Nga lo lắng.

Trước lo lắng của người dân về việc có tiêm vắc-xin xong mũi 1 lại lo gián đoạn mũi 2, 3, bà Hồng cho biết để ổn định nguồn cung vắc-xin "5 trong 1" của Chương trình TCMR trên cả nước, Bộ Y tế đang mua thêm 2,8 triệu liều vắc-xin "5 trong 1". Dự kiến số vắc-xin này sẽ tiếp nhận trong tháng 3-4, số vắc-xin này đáp ứng đủ 100% nhu cầu, ít nhất trong 6 tháng của năm 2024; tiếp tục mua sắm đấu thầu rộng rãi, đáp ứng nhu cầu vắc-xin tiêm chủng mở rộng tại các tỉnh, thành.

"Ngoài vắc-xin "5 trong 1", các vắc-xin TCMR khác như: viêm não Nhật Bản B, sởi, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt… đã được cung ứng từ ngày 3-1 và trong vòng 1 tuần nữa sẽ bao phủ đến các tỉnh, thành. Số lượng loại vắc-xin này đủ để tiêm chủng bù mũi cho trẻ em chưa được tiêm trong năm 2023 và các trẻ đến lịch tiêm trong 6 tháng đầu năm 2024. Cùng với việc tiêm bổ sung vắc-xin "5 trong 1", chương trình cũng yêu cầu rà soát tiền sử tiêm chủng và tiêm bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học" - bà Hồng thông tin.

Hành trình thiếu hụt vắc-xin Vắc-xin "5 trong 1" của Chương trình TCMR bị thiếu hụt từ tháng 3-2023 và đã được bổ sung thành 2 đợt vào tháng 8 và tháng 12 cho một số tỉnh, thành từ nguồn viện trợ. Riêng vắc-xin viêm gan B sơ sinh, do gián đoạn nguồn cung, một số cháu tiêm khi 1-1,5 tháng tuổi, thay vì tiêm trong 24 giờ đầu sau sinh.