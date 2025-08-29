Chưa nhận giấy phép lái xe vẫn có thể tham gia giao thông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chưa nhận giấy phép lái xe vẫn có thể tham gia giao thông

Tin-ảnh: G.Nam

Phòng CSGT - Công an TP HCM, cho biết hơn 138.600 hồ sơ tồn đọng liên quan việc cấp giấy phép lái xe trên địa bàn đã được giải quyết

Chiều 28-8 Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp với Trung tâm Báo chí thành phố tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải - Sở Xây dựng TP HCM, đã trả lời về vấn đề xe điện 4 bánh phục vụ khách du lịch gặp khó khăn khi đáp ứng quy định của Nghị định 165/2024. Ông cho biết quan điểm của thành phố là không để doanh nghiệp "đứt gãy" hoạt động, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn giao thông và tuân thủ pháp luật.

Về giải pháp trước mắt, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp với UBND các địa phương khảo sát, lựa chọn tuyến đường đáp ứng điều kiện cho xe điện 4 bánh lưu thông (tốc độ tối đa 30 km/giờ). 

Các khu vực được nhắc đến gồm trung tâm TP HCM (các phường Sài Gòn, Bến Thành, Chợ Lớn, An Đông, Chợ Quán) và điểm du lịch nổi bật ở Vũng Tàu, Tam Thắng, Côn Đảo. Dự kiến trong tháng 9-2025, phương án cụ thể sẽ được hoàn tất để trình UBND thành phố xem xét.

Chưa nhận giấy phép lái xe vẫn có thể tham gia giao thông - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quốc Vinh trả lời báo chí

Về lâu dài, TP HCM sẽ kiến nghị Chính phủ điều chỉnh Nghị định 165 theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương quyết định phương án tổ chức giao thông phù hợp thực tiễn. 

Theo ông Nguyễn Quốc Vinh, cách tiếp cận này không chỉ tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mà còn bảo đảm mục tiêu phát triển du lịch bền vững, thúc đẩy mô hình giao thông xanh, giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống đô thị.

Cũng tại cuộc họp báo, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng Phòng CSGT - Công an TP HCM, cho biết hơn 138.600 hồ sơ tồn đọng liên quan việc cấp giấy phép lái xe trên địa bàn đã được giải quyết. Trong đó, 60.000 giấy phép lái xe đã được phát, 78.600 hồ sơ còn lại được xử lý dữ liệu nhằm bảo đảm thông tin chính xác cho người dân.

Về nguyên nhân tồn đọng, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam lý giải do nguồn phôi thẻ PET từ Bộ Công an cung ứng chưa kịp thời. Trước tình huống này, CSGT đã tập trung nhập dữ liệu thí sinh thi đạt vào hệ thống VNeID. Nhờ đó, người dân dù chưa nhận bằng lái nhựa vẫn có dữ liệu điện tử hợp lệ, đủ điều kiện tham gia giao thông.


Tin liên quan

Chi tiết 25 điểm cấp đổi bằng lái ở TP HCM

Chi tiết 25 điểm cấp đổi bằng lái ở TP HCM

(NLĐO) - Nhiều người dân vẫn chưa rõ địa chỉ, đến chưa đúng nơi cấp, đổi giấy phép lái xe.

Thông báo mới nhất người có bằng lái xe ở TP HCM cần biết

(NLĐO)- Các điểm cấp đổi trực tiếp Giấy phép lái xe ở TP HCM chỉ giải quyết tối đa 250 hồ sơ/ ngày

TP HCM: Thí điểm tiện ích mới trên VNeID, người dân cần biết

(NLĐO) - Từ nay đến cuối tháng 5-2025, người dân TP HCM có thể giao dịch chuyển quyền sở hữu xe qua VneID.

tham gia giao thông giấy phép lái xe xe điện 4 bánh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo