Chuẩn bị tốt nhất cho dự án cảng Bãi Gốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Chuẩn bị tốt nhất cho dự án cảng Bãi Gốc

Bài và ảnh: Mỹ Anh

Dự án cảng Bãi Gốc có quy mô diện tích vùng đất là 156 ha và vùng nước 214 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 24.000 tỉ đồng

Ngày 5-11, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh này về các công tác chuẩn bị để xây dựng cảng nước sâu Bãi Gốc (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó, một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư - Công ty Cổ phần cảng Bãi Gốc Phú Yên, là về vật liệu xây dựng cảng. Để xây dựng cảng nước sâu này, nhà đầu tư cần khối lượng rất lớn đá hộc để làm đê chắn sóng.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên cho biết để đáp ứng nhu cầu này, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá Cây Me (xã Hòa Xuân) với diện tích khoảng 60,24 ha và mỏ cát xây dựng sông Đà Rằng với diện tích khoảng 70,48 ha. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Trung tâm Đấu giá tài sản số 2 tỉnh Đắk Lắk (thuộc Sở Tư pháp) đã tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 2 mỏ đá và cát nêu trên theo quy định. "Hai mỏ này bảo đảm nguồn vật liệu cung cấp cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án có quy mô lớn, quan trọng trong Khu Kinh tế như cảng Bãi Gốc, Khu Công nghiệp Hòa Tâm" - Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên cho hay. Hiện, Trung tâm Đấu giá tài sản số 2 tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 2 mỏ nêu trên.

Chuẩn bị tốt nhất cho dự án cảng Bãi Gốc - Ảnh 1.

Mô hình cảng Bãi Gốc và Khu Công nghiệp Hòa Tâm

Trong đó, ngày 16-10, mỏ đá hộc Cây Me có diện tích hơn 60 ha, tài nguyên dự báo hơn 6 triệu m3, công suất khai thác tối thiểu 500.000 m3/năm, đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác cho Công ty TNHH Khai thác và Xây lắp Hòa Phát Miền Trung với mức trả giá cấp quyền khai thác khoáng sản cao nhất là 22%.

Đại diện Công ty TNHH Khai thác và Xây lắp Hòa Phát Miền Trung cho biết đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản hợp lệ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đang thực hiện hoàn tất các thủ tục liên quan, trình hồ sơ để được cấp giấy phép khai thác. "Với công suất khai thác tối thiểu nửa triệu mét khối mỗi năm bảo đảm đủ cung cấp cho việc xây dựng cảng Bãi Gốc" - đại diện Công ty TNHH Khai thác và Xây lắp Hòa Phát Miền Trung cho biết.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên cũng cho biết hiện đơn vị này đã bố trí đầy đủ các khu tái định cư phục vụ dự án cảng Bãi Gốc và Khu Công nghiệp Hòa Tâm. Theo đó, sử dụng các khu tái định cư hiện hữu như: Khu tái định cư Thọ Lâm khoảng 221 lô, khu tái định cư Mỹ Hòa khoảng 140 lô, khu tái định cư Hòa Tâm khoảng 267 lô. Ngoài ra, đang đề xuất chủ trương đầu tư 3 khu tái định cư kết hợp để phục vụ việc di dời dân thực hiện dự án cảng Bãi Gốc.

Về nguồn điện cung cấp cho dự án, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên cho biết đang phối hợp với Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia hoàn tất hồ sơ xây dựng trạm biến áp 220 KV Nam Phú Yên và hướng tuyến đường dây 220 KV Nam Phú Yên - rẽ Nha Trang - Tuy Hòa mà UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án cảng Bãi Gốc có quy mô diện tích vùng đất là 156 ha và vùng nước 214 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 24.000 tỉ đồng. Đây là cảng nước sâu được xây dựng với mục tiêu phục vụ trực tiếp nhu cầu hình thành và phát triển Khu Công nghiệp Hòa Tâm, liên hợp lọc dầu, luyện kim và ngành năng lượng tại khu vực. Cảng có quy mô gồm 13 bến cập tàu chuyên dùng lên đến 50.000 DWT.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo