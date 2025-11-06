Chuẩn bị tốt nhất cho dự án cảng Bãi Gốc

Ngày 5-11, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh này về các công tác chuẩn bị để xây dựng cảng nước sâu Bãi Gốc (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó, một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư - Công ty Cổ phần cảng Bãi Gốc Phú Yên, là về vật liệu xây dựng cảng. Để xây dựng cảng nước sâu này, nhà đầu tư cần khối lượng rất lớn đá hộc để làm đê chắn sóng.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên cho biết để đáp ứng nhu cầu này, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá Cây Me (xã Hòa Xuân) với diện tích khoảng 60,24 ha và mỏ cát xây dựng sông Đà Rằng với diện tích khoảng 70,48 ha. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Trung tâm Đấu giá tài sản số 2 tỉnh Đắk Lắk (thuộc Sở Tư pháp) đã tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 2 mỏ đá và cát nêu trên theo quy định. "Hai mỏ này bảo đảm nguồn vật liệu cung cấp cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án có quy mô lớn, quan trọng trong Khu Kinh tế như cảng Bãi Gốc, Khu Công nghiệp Hòa Tâm" - Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên cho hay. Hiện, Trung tâm Đấu giá tài sản số 2 tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 2 mỏ nêu trên.

Mô hình cảng Bãi Gốc và Khu Công nghiệp Hòa Tâm

Trong đó, ngày 16-10, mỏ đá hộc Cây Me có diện tích hơn 60 ha, tài nguyên dự báo hơn 6 triệu m3, công suất khai thác tối thiểu 500.000 m3/năm, đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác cho Công ty TNHH Khai thác và Xây lắp Hòa Phát Miền Trung với mức trả giá cấp quyền khai thác khoáng sản cao nhất là 22%.

Đại diện Công ty TNHH Khai thác và Xây lắp Hòa Phát Miền Trung cho biết đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản hợp lệ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đang thực hiện hoàn tất các thủ tục liên quan, trình hồ sơ để được cấp giấy phép khai thác. "Với công suất khai thác tối thiểu nửa triệu mét khối mỗi năm bảo đảm đủ cung cấp cho việc xây dựng cảng Bãi Gốc" - đại diện Công ty TNHH Khai thác và Xây lắp Hòa Phát Miền Trung cho biết.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên cũng cho biết hiện đơn vị này đã bố trí đầy đủ các khu tái định cư phục vụ dự án cảng Bãi Gốc và Khu Công nghiệp Hòa Tâm. Theo đó, sử dụng các khu tái định cư hiện hữu như: Khu tái định cư Thọ Lâm khoảng 221 lô, khu tái định cư Mỹ Hòa khoảng 140 lô, khu tái định cư Hòa Tâm khoảng 267 lô. Ngoài ra, đang đề xuất chủ trương đầu tư 3 khu tái định cư kết hợp để phục vụ việc di dời dân thực hiện dự án cảng Bãi Gốc.

Về nguồn điện cung cấp cho dự án, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên cho biết đang phối hợp với Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia hoàn tất hồ sơ xây dựng trạm biến áp 220 KV Nam Phú Yên và hướng tuyến đường dây 220 KV Nam Phú Yên - rẽ Nha Trang - Tuy Hòa mà UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án cảng Bãi Gốc có quy mô diện tích vùng đất là 156 ha và vùng nước 214 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 24.000 tỉ đồng. Đây là cảng nước sâu được xây dựng với mục tiêu phục vụ trực tiếp nhu cầu hình thành và phát triển Khu Công nghiệp Hòa Tâm, liên hợp lọc dầu, luyện kim và ngành năng lượng tại khu vực. Cảng có quy mô gồm 13 bến cập tàu chuyên dùng lên đến 50.000 DWT.



