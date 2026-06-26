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Thời sự

Chuẩn hóa dữ liệu, kết nối toàn hệ thống chính trị

HÀ THÀNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng dữ liệu là nền tảng quan trọng, là tài nguyên chiến lược của quốc gia


Vì thế, dữ liệu phải được tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả.

Chiều 25-6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

Tài nguyên chiến lược

Tại phiên họp, nhiều ý kiến nêu rõ những mặt được, mặt hạn chế, điểm nghẽn cản trở công tác chuyển đổi số của từng khối cơ quan cũng như của toàn hệ thống chính trị; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu quả.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chuyển đổi số đã góp phần quan trọng và bảo đảm vận hành thông suốt mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã phát huy được tác dụng tích cực trong thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ vấn đề lớn nhất hiện nay là năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm đến cùng của từng cơ quan, đơn vị và từng người đứng đầu. Bài học thực tiễn đã cho thấy nơi nào người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, chịu trách nhiệm thì có kết quả; nơi nào khoán trắng cho bộ phận kỹ thuật, nơi đó chuyển đổi số chậm và thiếu thực chất. Vấn đề cốt lõi cuối cùng vẫn là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và năng lực tổ chức thực hiện.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, các văn bản còn nợ đọng, các điểm nghẽn đã được xác định; đẩy mạnh phát triển dữ liệu và các nền tảng dùng chung. Dữ liệu phải được xác định là nền tảng quan trọng, là tài nguyên chiến lược của quốc gia; phải được tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả theo nguyên tắc; phải tạo ra giá trị thực cho cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần hình thành thị trường dữ liệu, góp phần thúc đẩy kinh tế số và tăng trưởng kinh tế.

Chuẩn hóa dữ liệu, kết nối toàn hệ thống chính trị - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo phiên họp. Ảnh: TTXVN

Tổng rà soát, làm sạch dữ liệu

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải tổng rà soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu, kết nối và khai thác trên phạm vi toàn hệ thống chính trị.

Các bộ, ngành phải hoàn thành việc tạo lập và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khẩn trương kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia để khai thác dùng chung theo quy định. Bên cạnh đó, chấm dứt tình trạng dữ liệu phân tán, không tương thích; phải xác lập bằng được kỷ luật dùng chung về dữ liệu và hệ thống thông tin trong hệ thống chính trị; ưu tiên phát triển hạ tầng số dùng chung, nền tảng hệ thống ứng dụng số dùng chung.

Các nhiệm vụ chuyển đổi số phục vụ vận hành hệ thống chính trị của chính quyền 3 cấp cần được đẩy mạnh, đồng bộ, thông suốt và hiệu quả; tập trung hoàn thiện hạ tầng số đồng bộ từ Trung ương đến cấp xã, bảo đảm các điều kiện để chính quyền các cấp vận hành trên môi trường số thực sự thuận lợi… Mục tiêu cuối cùng là dịch vụ công trực tuyến phải thực chất, thuận tiện để dễ sử dụng, giảm được thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải bảo đảm vững chắc an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu quốc gia. Các cơ quan phải quán triệt nguyên tắc mọi hệ thống số, cơ sở dữ liệu, nền tảng số phải được thiết kế theo yêu cầu an toàn, an ninh ngay từ đầu, không phải làm xong rồi mới bổ sung giải pháp bảo mật.

Các bộ, ngành, địa phương cần hoàn thành việc phân loại, xác định cấp độ an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Song song đó, rà soát toàn bộ việc thu thập, lưu trữ, chia sẻ và khai thác dữ liệu; siết chặt quản lý tài khoản và phân quyền truy cập; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dữ liệu quốc gia, dữ liệu của người dân, doanh nghiệp bị lộ lọt, mua bán hoặc khai thác trái phép. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định mọi nhiệm vụ phải được tổ chức thực hiện theo nguyên tắc 6 rõ - rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Điều quyết định thành công trong giai đoạn hiện nay là kỷ luật thực thi, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.


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