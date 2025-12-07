HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chuẩn hóa nghề môi giới bất động sản

(NLĐO)- Chuẩn hóa nghề môi giới bằng bộ quy tắc ứng xử, chứng chỉ chất lượng từ người làm nghề

Chiều 7-12, tại TP HCM, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức tọa đàm "Chuẩn hóa nghề môi giới bất động sản - Kiến tạo sự nghiệp bền vững" với sự tham dự của các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp Bất động sản (BĐS).

Theo khảo sát của Viện nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE), có đến 89% lực lượng môi giới BĐS hiện nay chưa có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hiệu lực. 

Trong đó, 51,8% chưa có chứng chỉ và chưa từng qua đào tạo, 24,1% đã qua đào tạo nhưng chưa có chứng chỉ, 12,8% người chứng chỉ nhưng đã hết hiệu lực. Hiện chỉ có 11,3% môi giới đang sở hữu chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực.

Ông Nguyễn Lê Hải Đăng, Phó Giám đốc phát triển chiến lược và đối ngoại Công ty SmartLand, nhận định thường các doanh nghiệp môi giới có thương hiệu, có uy tín thường tập trung bán các sản phẩm thuộc phân khúc trung- cao cấp. Còn các đội nhóm chỉ tự phát, chỉ quan tâm làm sao để khách "chốt deal" mà bỏ qua nhiều thứ từ cung cấp thông tin không chính xác; quy trình nhận cọc chưa chuẩn, bỏ qua thương hiệu cá nhân trong tương lai…

Môi giới "chuẩn" sẽ không có bộ sưu tập sim dự phòng để né khách hàng - Ảnh 1.

Các diễn giả tại tọa đàm

Theo bà Nguyễn Bảo Khuê - Uỷ ban chấp hành VARS, Tổng giám đốc DKRS VEGA: Nhóm doanh nghiệp môi giới có thương hiệu, có quy mô, cấu trúc, có chiến lược dài hạn thì mức độ tuân thủ quy chuẩn môi giới cao, nhóm này chiếm khoảng 20%. Còn nhóm môi giới cá nhân khoảng 10-15 nhân sự đa phần là tự phát, mức độ tuân thủ thấp.

Môi giới "chuẩn" sẽ không có bộ sưu tập sim dự phòng để né khách hàng - Ảnh 2.

Alibaba là điển hình của một doanh nghiệp đào tạo môi giới không chuyên nghiệp, dẫn đến bị vướng lao lí.

Còn ông Trần Minh Quang, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh miền Nam Công ty EximrS, cho biết hiện nay việc thi chứng chỉ môi giới gặp khó khăn, không có đơn vị tổ chức. Các đơn vị lớn đang tập trung bán hàng nhưng một số công ty chỉ 30-40% nhân sự có chứng chỉ, còn lại phải vừa làm vừa sợ bị vi phạm, trong khi thị trường đang vào chu kỳ mới, thị trường sôi động Vì vậy cơ chế giám sát, xử lý cần đưa ra rõ ràng, đủ mạnh.

Bà Hoàng Thu Hằng - Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) - cho rằng khó khăn hiện nay là các chủ đầu tư bán sản phẩm chưa đủ điều kiện, là rủi ro rất lớn cho người mua nhà. Và có việc chủ đầu tư và người môi giới không làm rõ vai trò không minh bạch với khách hàng, nên để khách hàng chịu thiệt. 

Chưa kể do mất cân bằng cung cầu giữa các sản phẩm trên thị trường nên để xảy ra trình trạng "ôm hàng, đẩy giá", tạo ra nguy cơ xảy ra bong bóng BĐS rất lớn. Vì vậy thời gian tới, các bộ quy chuẩn phải chi tiết, rõ ràng. Bộ Xây dựng tới đây sẽ quản lý chặt chẽ hơn đào tạo cấp chứng chỉ.

Giao dịch nhà đất nhỏ giọt, nhân viên môi giới bất động sản vẫn thong dong chơi Tết

Giao dịch nhà đất nhỏ giọt, nhân viên môi giới bất động sản vẫn thong dong chơi Tết

(NLĐO)- Trái ngược với hình ảnh nhân viên văn phòng đổ xô quay lại TP HCM để làm việc từ mùng 6 Tết, đến nay, nhân viên môi giới bất động sản vẫn còn... thong dong chơi Tết

Môi giới bất động sản bất ngờ được săn đón

(NLĐO)- Sau thời gian dài khó khăn, thị trường bất động sản cho thấy một số tín hiệu tích cực khi nhiều công ty bất động sản tại TP HCM bắt đầu săn đón môi giới trở lại.

Nghề môi giới bất động sản bi đát, "rơi rụng" gần hết

(NLĐO)- Số liệu khảo sát của VARS cho thấy, trong 5 tháng đầu năm, có 554 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt nhân sự môi giới hoạt động chỉ còn 30-40% so với cuối năm 2022.

