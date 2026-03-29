CHÙM ẢNH: Các đơn vị của EVNSPC sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

CHÙM ẢNH: Các đơn vị của EVNSPC sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026

Tâm Quân

(NLĐO) – Nhiều đơn vị trực thuộc EVNSPC sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Sáng 29-3, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết EVNSPC và các đơn vị thành viên đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực lan tỏa thông điệp "Sáng tạo xanh – Tương lai xanh" nhằm hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026.

CHÙM ẢNH: Các đơn vị EVNSPC sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 - Ảnh 1.

Các đại biểu EVNSPC, tỉnh Vĩnh Long thực hiện nghi thức tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026 - Ảnh: PC Vĩnh Long

CHÙM ẢNH: Các đơn vị EVNSPC sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 - Ảnh 2.

Sáng 28-3, EVNSPC tổ chức giải chạy bộ hưởng ứng Giờ trái đất 2026, thu hút gần 800 vận động viên tham gia - Ảnh: PC Vĩnh Long

CHÙM ẢNH: Các đơn vị EVNSPC sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 - Ảnh 3.

Đông đảo cán bộ, công nhân viên ngành điện miền Nam và người dân tỉnh Vĩnh Long tham gia giải chạy bộ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2026 - Ảnh: PC Vĩnh Long

CHÙM ẢNH: Các đơn vị EVNSPC sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 - Ảnh 4.

EVNSPC phối hợp với Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Vĩnh Long) phát động phong trào trồng cây xanh hưởng ứng Giờ Trái đất 2026 - Ảnh: PC Vĩnh Long

CHÙM ẢNH: Các đơn vị EVNSPC sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 - Ảnh 5.

Điện lực Tân Trụ (Công ty Điện lực Tây Ninh) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Tân Trụ tổ chức đạp xe tuyên truyền Giờ trái đất 2026, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và hơn 100 học sinh tham gia - Ảnh: PC Tây Ninh

CHÙM ẢNH: Các đơn vị EVNSPC sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 - Ảnh 6.

Nhân viên Điện lực Tân Trụ (Công ty Điện lực Tây Ninh) đạp xe lan tỏa thông điệp “Sáng tạo xanh – Tương lai xanh” nhằm hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2026 - Ảnh: PC Tây Ninh

CHÙM ẢNH: Các đơn vị EVNSPC sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 - Ảnh 7.

Nhân viên Công ty Điện lực Đồng Tháp trồng cây xanh hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 - Ảnh: PC Đồng Tháp

CHÙM ẢNH: Các đơn vị EVNSPC sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 - Ảnh 8.

Công ty Điện lực Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị khánh thành công trình thanh niên “Tuyến đường cây xanh” hưởng ứng Giờ Trái đất 2026 - Ảnh: PC Đồng Tháp

CHÙM ẢNH: Các đơn vị EVNSPC sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 - Ảnh 9.

Công ty Điện lực Cần Thơ phối hợp với Sở Công Thương và Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức lễ phát động chương trình “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả” gắn với hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia - Ảnh: PC Cần Thơ

CHÙM ẢNH: Các đơn vị EVNSPC sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 - Ảnh 10.

Nhân viên Công ty Điện lực Cà Mau lan tỏa thông điệp “Sáng tạo xanh – Tương lai xanh” hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2026 trên các tuyến phố - Ảnh: PC Cà Mau

CHÙM ẢNH: Các đơn vị EVNSPC sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 - Ảnh 11.

Cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Lâm Đồng đạp xe hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 - Ảnh: PC Lâm Đồng

CHÙM ẢNH: Các đơn vị EVNSPC sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 - Ảnh 12.

Cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực An Giang và người dân trên địa bàn tỉnh đi bộ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 - Ảnh: PC An Giang

công ty điện lực EVNSPC giờ trái đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo