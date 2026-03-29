CHÙM ẢNH: Các đơn vị của EVNSPC sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026

Sáng 29-3, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết EVNSPC và các đơn vị thành viên đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực lan tỏa thông điệp "Sáng tạo xanh – Tương lai xanh" nhằm hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026.
Các đại biểu EVNSPC, tỉnh Vĩnh Long thực hiện nghi thức tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026 - Ảnh: PC Vĩnh Long
Sáng 28-3, EVNSPC tổ chức giải chạy bộ hưởng ứng Giờ trái đất 2026, thu hút gần 800 vận động viên tham gia - Ảnh: PC Vĩnh Long
EVNSPC phối hợp với Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Vĩnh Long) phát động phong trào trồng cây xanh hưởng ứng Giờ Trái đất 2026 - Ảnh: PC Vĩnh Long
Công ty Điện lực Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị khánh thành công trình thanh niên “Tuyến đường cây xanh” hưởng ứng Giờ Trái đất 2026 - Ảnh: PC Đồng Tháp
Nhân viên Công ty Điện lực Cà Mau lan tỏa thông điệp “Sáng tạo xanh – Tương lai xanh” hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2026 trên các tuyến phố - Ảnh: PC Cà Mau
Cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực An Giang và người dân trên địa bàn tỉnh đi bộ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 - Ảnh: PC An Giang
Bình luận (0)