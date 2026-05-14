HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chùm ảnh sói lửa quý hiếm đi kiếm ăn trong rừng tự nhiên

Đức Ngọc

(NLĐO) - Hệ thống bẫy ảnh đã ghi lại hình ảnh chó sói lửa quý hiếm đi kiếm ăn trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Ngày 14-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An, cho biết các nhà khoa học mới đây đã ghi nhận được hình ảnh chó sói lửa (Cuon alpinus) thông qua hệ thống bẫy ảnh đặt trong rừng tự nhiên của khu bảo tồn.

Chùm ảnh sói lửa quý hiếm đi kiếm ăn trong rừng tự nhiên - Ảnh 1.

Con sói lửa được bẫy ảnh ghi lại khá lớn. Ảnh: Pù Hoạt

Chùm ảnh sói lửa quý hiếm đi kiếm ăn trong rừng tự nhiên - Ảnh 2.

Sói lửa được bẫy ảnh ghi lại khi đi một mình trong rừng. Ảnh: Pù Hoạt

Đây là kết quả từ quá trình phối hợp nghiên cứu giữa Ban Quản lý Khu BTTN Pù Hoạt với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước nhằm điều tra, đánh giá đa dạng sinh học và giám sát động vật hoang dã bằng công nghệ hiện đại.

Hình ảnh ghi nhận được đã được Trung tâm nghiên cứu IZW của Cộng hòa Liên bang Đức giám định. Kết quả nghiên cứu sau đó được công bố trên tạp chí khoa học của Đại học Cambridge ngày 26-2-2026.

Theo Sách Đỏ Việt Nam, chó sói lửa thuộc nhóm CR - nhóm cực kỳ nguy cấp, đối mặt nguy cơ tuyệt chủng rất cao trong tự nhiên.

Các nhà khoa học cho biết loài này thường sống ở những khu rừng già ít bị tác động và có vùng phân bố ngày càng thu hẹp do mất sinh cảnh, suy giảm nguồn thức ăn tự nhiên và nạn săn bắt kéo dài.

Chùm ảnh sói lửa quý hiếm đi kiếm ăn trong rừng tự nhiên - Ảnh 3.

Sói lửa được bẫy ảnh ghi lại trong rừng sâu. Ảnh: Pù Hoạt

Chó sói lửa có ngoại hình khá giống chó nhà, nặng 8-20 kg, bộ lông màu đỏ da bò, chân cao, thường sống theo bầy đàn. Các nghiên cứu cho thấy số lượng chó sói lửa ngoài tự nhiên đã suy giảm hơn 80% trong khoảng 30 năm qua, khiến loài này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất cao.

Chùm ảnh sói lửa quý hiếm đi kiếm ăn trong rừng tự nhiên - Ảnh 4.

Hình ảnh sói lửa quý hiếm nấp sau tảng đá. Ảnh: Pù Hoạt

Trong nhiều năm qua, chó sói lửa gần như "vắng bóng" trong các nghiên cứu thực địa tại Việt Nam. Những dữ liệu cũ chỉ ghi nhận khả năng phân bố của loài ở một số khu vực như Mường Nhé (Điện Biên cũ), Pù Luông, Xuân Liên, Bến En, Pù Hu (Thanh Hóa), Phong Nha - Kẻ Bàng và Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị).

Chùm ảnh sói lửa quý hiếm đi kiếm ăn trong rừng tự nhiên - Ảnh 5.

Đây là lần đầu tiên sói lửa được ghi nhận xuất hiện tại Khu BTTN Pù Hoạt. Ảnh: Pù Hoạt

Riêng tại Nghệ An, trước đây từng có tài liệu ghi nhận sự phân bố của chó sói lửa ở Pù Hoạt, tuy nhiên đây là lần đầu tiên các nhà khoa học ghi nhận được hình ảnh thực tế của loài trong tự nhiên.

Được biết, việc ghi nhận hình ảnh chó sói lửa là tín hiệu tích cực đối với công tác bảo tồn động vật hoang dã, tiếp tục khẳng định giá trị đa dạng sinh học đặc biệt của những cánh rừng nguyên sinh ở miền Tây Nghệ An.

Chùm ảnh sói lửa quý hiếm đi kiếm ăn trong rừng tự nhiên - Ảnh 6.

Hình ảnh sói lửa đi kiếm ăn một mình trong rừng. Ảnh: Pù Hoạt

Trước đó, Khu BTTN Pù Hoạt cũng liên tiếp ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài động vật quý hiếm như beo lửa, mèo gấm và mèo rừng thông qua hệ thống bẫy ảnh.

Tin liên quan

Thực hư về sói lửa trên "cao nguyên trắng"

Thực hư về sói lửa trên "cao nguyên trắng"

Theo lời các cụ già người Mông trên "cao nguyên trắng" kể lại, trước đây, trên vùng cao Bắc Hà có một đàn chó sói lửa, chúng sống trên núi cao, hay bắt gia súc của người dân

Vụ sói hoang cắn chết 50 con trâu, bò: Nghiêm cấm việc săn bắt chó sói

(NLĐO) - Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không được thực hiện việc đặt bẫy, săn bắt chó sói trái pháp luật.

CLIP: Vừa xuống xe, bé gái 2 tuổi bị chó sói lôi đi ở California

(NLĐO) - Con chó sói hung hãn bất ngờ từ đâu lao đến ngoạm chân và lôi bé gái 2 tuổi đi nhưng may mắn người bố nghe thấy tiếng con la hét vội chạy đến kịp thời ứng cứu.

động vật hoang dã nhà khoa học Đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên khu bảo tồn rừng tự nhiên sói lửa khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt Pù Hoạt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo