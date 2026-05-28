Bạn đọc

Chung cư 36 tầng ở TPHCM lại xuất hiện vết nứt mới, cư dân bất an

Ngọc Giang

(NLĐO)- Gần 1 năm sau sự cố các vết nứt tại chung cư PVC-IC Diamond chưa được xử lý thì nay lại xuất hiện thêm những vết nứt mới

Ngày 28-5, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) cùng các đơn vị phối hợp kiểm tra thực tế tại những vết nứt mới của chung cư PVC-IC Diamond (còn gọi là chung cư Lapen Center, phường Tam Thắng). Đồng thời, địa phương cũng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng báo cáo vụ việc.

Theo ghi nhận, gần một năm sau sự cố các vết nứt hồi tháng 7-2025, tại chung cư cao 16 tầng này tiếp tục xuất hiện những vết nứt mới. Cụ thể, tại căn hộ số 16.17 xuất hiện tình trạng nứt, tách lớp tường bao căn hộ, có nguy cơ mất an toàn.

Chung cư 16 tầng ở TP HCM lại xuất hiện vết nứt mới, cư dân bất an - Ảnh 1.

Vết nứt mới nhìn từ bên ngoài căn hộ 16.17

Sau phản ánh của người dân, UBND phường Tam Thắng đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng công trình. Qua kiểm tra, một số khu vực được đánh giá có dấu hiệu nứt tường, đặc biệt tại căn hộ 16.17 có các vết nứt bong, tróc vữa trát và tách rời tường bao của căn hộ; phía bên ngoài có vết nứt rộng kéo dài. Trong khi đó, các vết nứt cũ từ năm 2025 của chung cư này chưa được xử lý.

UBND phường đã yêu cầu Ban quản trị phối hợp với chủ đầu tư của tòa chung cư phải có phương án gia cố và khẩn trương đưa ra phương án sửa chữa, đảm bảo an toàn cho chung cư.

Chung cư 16 tầng ở TP HCM lại xuất hiện vết nứt mới, cư dân bất an - Ảnh 2.

Vết nứt mới bên trong căn hộ

Liên quan đến chung cư PVC-IC Diamond, trước đây tại tầng 16 của căn hộ cũng xuất hiện các vết nứt. Sau đó, đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm định và kết luận kết cấu công trình vẫn đảm bảo khả năng chịu lực. Trên cơ sở đó, phường Tam Thắng đã yêu cầu Ban quản trị cùng các đơn vị liên quan khắc phục sự cố, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Chung cư 16 tầng ở TP HCM lại xuất hiện vết nứt mới, cư dân bất an - Ảnh 3.

Trong khi đó các vết nứt cũ chưa được giải quyết

Tin liên quan

Vụ chung cư ở TP HCM xuất hiện vết nứt lớn: Đề nghị kiểm định toàn diện để đánh giá an toàn

(NLĐO)- Đoàn kiểm tra ghi nhận 6 căn hộ bị ảnh hưởng, có vết nứt ngang kéo dài và đề xuất kiểm định toàn bộ công trình để đánh giá độ an toàn.

TP HCM: Khảo sát căn hộ tầng 16 có vết nứt lớn ở chung cư 34 tầng

(NLĐO)- Bước đầu khảo sát, đoàn kiểm tra của phường Tam Thắng, TP HCM ghi nhận thêm một số vết nứt rải rác ở tầng 16 của chung cư 34 tầng.

TP HCM: Chung cư PVC-IC Diamond xuất hiện vết nứt lớn, yêu cầu kiểm tra khẩn cấp

(NLĐO) – Sau khi phát hiện vết nứt tại chung cư PVC-IC Diamond, phường Tam Thắng, TP HCM đã dăng dây cảnh báo, yêu cầu kiểm tra toàn bộ hiện trạng công trình.

