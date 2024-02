Chung cư mini nứt cột bê tông khiến hàng trăm người phải di dời

Chung cư mini số 22B ngõ 236 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cao 8 tầng, mỗi tầng khoảng 7 căn hộ. Tầng 1 được sử dụng làm nơi để xe, lên các tầng có thang máy và thang bộ. Toàn bộ căn hộ đã được chủ đầu tư bán cho hộ dân và đưa vào sử dụng từ năm 2017.

Theo phản ánh của người dân, căn chung cư mini này bất ngờ xuất hiện vết nứt từ hơn chục ngày nay. Quan sát của phóng viên cho thấy hai cột dưới tầng để xe của tòa nhà bị nứt toác, chạy ngang dọc từ chân lên đến trần. Trợ lực cho tòa nhà, lực lượng chức năng cho gia cố thêm hệ thống giàn giáo bằng sắt chống đỡ xung quanh chân các cột nhà bị xuống cấp.

Cơ quan chức năng hiện đã căng dây cảnh báo "khu vực cấm vào", cắt cử người trông giữ. Khoảng 50 hộ dân sống ở chung cư phải di dời.

Theo người dân tại căn chung cư mini này, bắt đầu từ ngày 30 Tết, cư dân phát hiện các cột ở tầng 1 của tòa nhà bỗng nhiên nứt toác. Từ đó đến nay, cư dân sống trong nỗi lo tòa nhà không đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng cho gia cố thêm hệ thống giàn giáo bằng sắt chống đỡ xung quanh chân các cột nhà

Hiện nay, các hộ dân khác phải thuê nhà ở tạm để chờ khắc phục sự cố. Cũng theo người dân, qua năm tháng sử dụng, một số hạng mục của tòa nhà đã xuống cấp, đặc biệt là các cột dưới tầng để xe.

"Tôi mong muốn việc sửa chữa phần xuống cấp của tòa chung cư mini sớm hoàn thành để các hộ dân nơi đây được trở về tiếp tục sinh sống và không phải đi thuê nhà"- một cư dân sống tại tầng 6 cho biết.

Bí thư quận Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cho biết thông tin ban đầu tòa nhà đã được cấp sổ đỏ, các hộ dân mua căn hộ ở đó đồng sở hữu. Khi phát hiện hư hại, họ đã tự bàn bạc để khắc phục. Chính quyền đứng ra giám sát.

Sau khi nắm thông tin về sự cố xảy ra tại tòa nhà, quận đã giao các đơn vị liên quan kiểm tra tình trạng hư hại và đề nghị toàn bộ người dân di dời để đảm bảo an toàn. "Quận giám sát quá trình di dời cũng như việc sửa chữa công trình để đảm bảo an ninh, an toàn cao nhất cho người dân"- bà Mai thông tin.

Theo kết quả rà soát ban đầu của Sở Xây dựng Hà Nội, quận Thanh Xuân có 90 chung cư mini và hơn 230 công trình xây dựng sai giấy phép. Hơn 3.200 công trình đang được kiểm tra về trật tự xây dựng.

Hồi tháng 9-2023 vừa qua, căn chung cư mini cao 10 tầng với 45 căn hộ ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân bị cháy khiến 56 người chết, 37 người bị thương. Sau khi sự việc thương tâm xảy ra, chủ đầu tư và sáu cán bộ sau đó bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.