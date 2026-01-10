Chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 sẽ tổ chức tại Cần Thơ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 sẽ tổ chức tại Cần Thơ

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu không chỉ tôn vinh sắc đẹp phụ nữ Việt mà còn lan tỏa thông điệp quảng bá du lịch, bảo vệ chủ quyền biển đảo

Tối 10-1, tại TP Cần Thơ, Công ty CP Queen Zone công bố khởi động cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026. Đây là mùa giải thứ 3 của cuộc thi, với vòng chung kết toàn quốc được tổ chức tại thành phố sông nước miền Tây.

Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn Cầu 2026 sẽ nhận tổng giá trị giải thưởng 500 triệu đồng - Ảnh 1.

Ban tổ chức cuộc thi và các đại biểutại cuộc họp báo

Ông Lý Minh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 là hành trình tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của phụ nữ Việt, gắn liền với sứ mệnh quảng bá du lịch, lan tỏa giá trị nhân văn và khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Tuấn bày tỏ: "Chúng tôi vô cùng vinh dự khi lựa chọn Cần Thơ – trái tim của mảnh đất Chín Rồng – làm điểm khởi đầu cho hành trình tìm kiếm biểu tượng vẻ đẹp của đại dương".

Cuộc thi sẽ trải qua vòng sơ tuyển tại 3 thành phố: Hà Nội (ngày 13-9), TPHCM (20-9) và Cần Thơ (27-9). Các thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng chung kết kéo dài từ ngày 25-11 đến 5-12 tại Cần Thơ, với đêm chung kết dự kiến được tổ chức ở Công viên Sông Hậu.

Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn Cầu 2026 sẽ nhận tổng giá trị giải thưởng 500 triệu đồng - Ảnh 2.

Hoa hậu của cuộc thi sẽ nhận tổng giải thưởng lên đến 500 triệu đồng

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 bao gồm tiền mặt và hiện vật. Cụ thể, Hoa hậu sẽ nhận 500 triệu đồng, Á hậu 1 (300 triệu đồng), Á hậu 2 (200 triệu đồng), cùng 2 giải Á hậu 3 (100 triệu đồng) và 10 giải phụ khác.

Như vậy, sau khi sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng, TP Cần Thơ mới có biển nên Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu đã chọn Cần Thơ là địa phương tổ chức mùa giải thứ 3.

Tin liên quan

"Hoa hậu Biển Việt Nam 2024" được cấp phép

"Hoa hậu Biển Việt Nam 2024" được cấp phép

Cuộc thi "Hoa hậu Biển Việt Nam 2024" vừa được Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM chấp thuận tổ chức theo giấy phép số 287/STTTT-BC.

Nguyễn Thị Kim Ngọc đăng quang Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018

(NLĐO) - Cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu năm nay là một trong những cơ hội để quảng bá hình ảnh biển, đảo đất nước và con người Việt Nam ra với thế giới.

Phần thi hoa hậu biển

(NLĐO) - Cái nắng cuối hè nồng nàn không làm cho nụ cười trên môi những người đẹp của cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt tắt đi mà ngược lại, thêm phần rạng rỡ.

hoa hậu hoa hậu biển việt nam toàn cầu Cần Thơ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo