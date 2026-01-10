Chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 sẽ tổ chức tại Cần Thơ

Tối 10-1, tại TP Cần Thơ, Công ty CP Queen Zone công bố khởi động cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026. Đây là mùa giải thứ 3 của cuộc thi, với vòng chung kết toàn quốc được tổ chức tại thành phố sông nước miền Tây.

Ban tổ chức cuộc thi và các đại biểutại cuộc họp báo

Ông Lý Minh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 là hành trình tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của phụ nữ Việt, gắn liền với sứ mệnh quảng bá du lịch, lan tỏa giá trị nhân văn và khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Tuấn bày tỏ: "Chúng tôi vô cùng vinh dự khi lựa chọn Cần Thơ – trái tim của mảnh đất Chín Rồng – làm điểm khởi đầu cho hành trình tìm kiếm biểu tượng vẻ đẹp của đại dương".

Cuộc thi sẽ trải qua vòng sơ tuyển tại 3 thành phố: Hà Nội (ngày 13-9), TPHCM (20-9) và Cần Thơ (27-9). Các thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng chung kết kéo dài từ ngày 25-11 đến 5-12 tại Cần Thơ, với đêm chung kết dự kiến được tổ chức ở Công viên Sông Hậu.

Hoa hậu của cuộc thi sẽ nhận tổng giải thưởng lên đến 500 triệu đồng

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 bao gồm tiền mặt và hiện vật. Cụ thể, Hoa hậu sẽ nhận 500 triệu đồng, Á hậu 1 (300 triệu đồng), Á hậu 2 (200 triệu đồng), cùng 2 giải Á hậu 3 (100 triệu đồng) và 10 giải phụ khác.

Như vậy, sau khi sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng, TP Cần Thơ mới có biển nên Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu đã chọn Cần Thơ là địa phương tổ chức mùa giải thứ 3.