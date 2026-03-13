HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chứng khoán cần thêm động lực phục hồi

Thái Phương

Ba ngày sau cú giảm lịch sử hơn 115 điểm hôm 9-3, giới đầu tư chứng khoán trong nước vẫn chưa hết hoang mang

Bước vào phiên giao dịch ngày 12-3, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Phần lớn nhà đầu tư cá nhân chọn bán ra cổ phiếu khi giá dầu thế giới bật tăng trở lại và căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Kết phiên, VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ, giảm gần 20 điểm, trong khi giá trị giao dịch sụt giảm mạnh so với các phiên trước.

Không phải "thiên nga đen"

Tại talkshow "Chứng khoán, vàng, dầu biến động, cơ hội nào cho nhà đầu tư?" do Báo Người Lao Động tổ chức chiều 12-3, ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân - Công ty Chứng khoán Mirae Asset (MAS), cho rằng cú giảm lịch sử ngày 9-3 khiến VN-Index mất hơn 115 điểm và gần như toàn bộ cổ phiếu lao dốc là phản ứng bình thường, khi xung đột tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng vọt lên gần 120 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại lạm phát toàn cầu quay trở lại.

"Thông thường, trong chu kỳ 1 năm sẽ có 1-2 lần thị trường lao dốc như vậy, hoàn toàn không phải "thiên nga đen" (rủi ro cực kỳ hiếm gặp, tác động rất mạnh - PV) mà một số người đang nghĩ" - ông Trí nhận xét.

Ông Võ Diệp Thành Thoại, Trưởng Phòng Khách hàng cao cấp - Công ty Chứng khoán DNSE, cho rằng khi xung đột leo thang, việc giá dầu biến động là điều đã được dự đoán. Tuy vậy, diễn biến giá dầu tăng quá nhanh đã khiến thị trường bất ngờ.

"Điều mà nhà đầu tư không ngờ tới và gây tác động mạnh nhất vào phiên 9-3 là giá dầu đã tăng một mạch lên 80 USD/thùng, vượt 100 USD rồi xấp xỉ 120 USD/thùng. Đặc biệt, khi eo biển Hormuz bị tắc nghẽn càng khiến thị trường lo ngại chiến sự sẽ chuyển biến phức tạp, từ đó gây ra phản ứng bán tháo cổ phiếu" - ông Thoại phân tích.

Ngoài yếu tố bên ngoài, chuyên gia này cho rằng thị trường chứng khoán trong nước đã có giai đoạn tăng khá nóng trước đó. Vì vậy, việc thị trường điều chỉnh là điều khó tránh khỏi.

Áp lực lạm phát quay trở lại

Về chuyện giá dầu tăng cao, các chuyên gia nhận định nếu giá nhiên liệu này tiếp tục duy trì ở vùng 80-100 USD/thùng trong thời gian dài, áp lực lạm phát đối với Việt Nam có thể gia tăng.

TS Châu Đình Linh, chuyên gia tài chính - ngân hàng, dẫn các nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy khi giá dầu tăng 10% và duy trì mức tăng này trong thời gian dài so với mức tham chiếu ban đầu, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể tiến gần ngưỡng 4% - mức mục tiêu lạm phát của Chính phủ.

Theo ông Linh, rổ hàng hóa tính CPI gồm 11 nhóm ngành với hơn 700 mặt hàng, trong đó giá nhiên liệu, đặc biệt là xăng dầu, có tác động trực tiếp và gián tiếp đến nhiều loại hàng hóa khác do đây là yếu tố đầu vào của phần lớn ngành sản xuất và dịch vụ. "Lạm phát đang trở thành một trong những điểm cần đặc biệt lưu ý, cần được cảnh báo sớm và đòi hỏi các chính sách ứng phó linh hoạt" - ông nhìn nhận.

Chứng khoán cần thêm động lực phục hồi - Ảnh 1.

Các chuyên gia tham dự talkshow do Báo Người Lao Động tổ chức chiều 12-3. Ảnh: TẤN THẠNH

Nếu giá dầu duy trì quanh 100 USD/thùng đến tháng 6 trong kịch bản xung đột kéo dài, lạm phát của Việt Nam năm nay có thể lên tới khoảng 5%. Mức này vượt mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ và gây áp lực đáng kể lên chính sách tiền tệ.

Ông Đinh Minh Trí nhận định mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 10% trong năm nay có thể phải điều chỉnh nếu các biến động bên ngoài tiếp tục kéo dài. "Mục tiêu tăng trưởng trong năm nay được đặt ra khoảng 10%. Tuy nhiên, trước những diễn biến bất lợi từ kinh tế và địa chính trị thế giới, nhiều khả năng mục tiêu kiểm soát lạm phát sẽ được ưu tiên hơn so với định hướng tăng GDP" - ông nhận xét.

Ngoài ra, áp lực tỉ giá cũng đang gia tăng khi giá USD trên thị trường tự do đã vượt mốc 27.000 đồng. "Tỉ giá trên thị trường tự do đã vượt mốc 27.000 đồng/USD, áp lực lên công tác điều hành chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục gia tăng. Lúc này, việc kiểm soát tỉ giá và lạm phát có thể sẽ được đặt lên hàng đầu" - ông Trí dự báo.

Cần nhóm cổ phiếu dẫn dắt

Về mối quan hệ giữa lãi suất và chứng khoán, ông Đào Minh Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Chứng khoán SSI, cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có tỉ lệ nhà đầu tư cá nhân rất lớn, chiếm khoảng 80% tổng giá trị giao dịch. Nhóm nhà đầu tư này thường so sánh mức sinh lời của chứng khoán với các kênh đầu tư khác, đặc biệt là gửi tiết kiệm. Trong bối cảnh lãi suất tăng, sức hấp dẫn của chứng khoán so với kênh tiền gửi sẽ giảm bớt.

Nhà đầu tư cá nhân cũng thường sử dụng đòn bẩy tài chính thông qua hoạt động vay margin. Khi lãi suất tăng, chi phí vay vốn sẽ tăng theo, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sử dụng đòn bẩy và mức độ tham gia thị trường.

"Ở góc độ cơ bản của doanh nghiệp (DN), lãi suất tăng tác động trực tiếp đến định giá cổ phiếu, đặc biệt khi xét theo lý thuyết chiết khấu dòng tiền. Ngoài ra, chi phí lãi vay của DN cũng là một yếu tố đáng lưu ý. Khi lãi suất tăng, chi phí tài chính của DN sẽ tăng theo, từ đó ảnh hưởng đến tăng trưởng lợi nhuận" - ông Châu lo ngại.

Trong bối cảnh này, việc đầu tư chứng khoán được dự báo sẽ thận trọng hơn. Dòng tiền vào thị trường không chỉ cạnh tranh với các kênh khác như vàng hay tiền gửi tiết kiệm, mà còn chờ đợi VN-Index xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Trong khi đó, ông Võ Diệp Thành Thoại cho rằng thị trường chứng khoán hiện cần một nhóm ngành dẫn dắt mới để tạo động lực tăng trưởng. Ông dẫn chứng sau "cú sốc thuế quan" của Mỹ hồi tháng 4-2025, một số cổ phiếu của DN lớn đã đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Sau đó, từ tháng 6 đến tháng 9-2025, nhóm cổ phiếu Vingroup và ngân hàng tiếp tục tạo lực đẩy, giúp VN-Index chinh phục những vùng giá cao hơn.

Ông Thoại khuyến nghị: "Ở thời điểm hiện tại, chiến lược phù hợp là duy trì tỉ trọng danh mục ở mức cân bằng, khoảng 50% cổ phiếu. Nhà đầu tư nên chờ đợi sự xuất hiện của cổ phiếu một nhóm ngành dẫn dắt mới trước khi gia tăng tỉ trọng đầu tư".

Các chuyên gia cũng cho rằng trong năm nay, cổ phiếu một số nhóm ngành vẫn có triển vọng tăng trưởng như bán lẻ, tiêu dùng, vật liệu xây dựng, phân bón, hóa chất và ngân hàng. Bên cạnh đó, ông Đinh Minh Trí nhận định làn sóng thoái vốn nhà nước có thể tạo thêm động lực cho thị trường.

"Khi việc triển khai Nghị quyết 79/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước được đẩy mạnh, quá trình thoái vốn tại các DN nhà nước có thể tạo ra những cơ hội đầu tư mới, tương tự giai đoạn 2016-2017 khi nhiều DN lớn lên sàn. Khi các chính sách hỗ trợ được ban hành, hàng hóa trên thị trường chứng khoán có thể trở nên đa dạng và chất lượng hơn. Đồng thời, nếu thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, dòng vốn ngoại cũng có thể chảy mạnh hơn vào các cổ phiếu của DN có vốn nhà nước mới niêm yết" - chuyên gia này phân tích. 

Tránh đầu tư "theo đám đông"

Theo TS Châu Đình Linh, mục tiêu khi đầu tư chứng khoán là tìm kiếm lợi nhuận nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn vốn. Thực tế, nhiều nhà đầu tư rơi vào tình trạng thua lỗ nặng khi "đu đỉnh", phần lớn do chạy theo tâm lý đám đông, thiếu phân tích và thiếu kiến thức.

Vì vậy, ông Linh cho rằng điều quan trọng là phải cân bằng giữa mục tiêu sinh lời và bảo toàn vốn. "Có một nguyên tắc riêng trong đầu tư, đó là xây dựng danh mục và phân bổ tài sản theo tỉ lệ phù hợp. Tỉ lệ này tùy thuộc từng người nhưng cần dựa trên 3 yếu tố: tổng nguồn vốn, khẩu vị rủi ro và mục tiêu đầu tư. Vàng nên mua dạng tích lũy như kênh phòng thủ, bên cạnh việc gửi tiết kiệm mang lại dòng thu nhập ổn định. Đầu tư cổ phiếu cần phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, có chiến lược và nắm bắt tình hình tài chính của DN. Quyết định đầu tư phải do chính nhà đầu tư đưa ra, thay vì chỉ nghe theo các thông tin trên mạng" - ông nhấn mạnh.

Chứng khoán cần thêm động lực phục hồi - Ảnh 2.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo