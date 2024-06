Chứng khoán ngày mai 25-6: Cổ phiếu lớn còn bị bán mạnh?

Kết phiên 24-6, chỉ số VN-Index giảm 27,9 điểm (-2,18%), đóng cửa tại 1.254,điểm

Chứng khoán Việt tiếp tục có trạng thái thận trọng khi vừa mở cửa giao dịch phiên 24-6. Sau thời gian ngắn có sắc xanh nhẹ, thị trường nhanh chóng lùi sâu vào vùng giá đỏ. Những nỗ lực hồi phục trong phiên khá kém khiến thị trường dần lùi bước.

Trong suốt phiên, nhóm 30 cổ phiếu lớn (VN30) bị bán rất mạnh. Kết quả, có đến 28 mã giảm giá, như SSB (-4,8%), GVR (-4,5%), TPB (-3,9%), VPB (-3,8%), STB (-3,8%)… và lan tỏa xu hướng này đến nhiều mã cổ phiếu khác.

Theo đó, hầu hết các nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ với số lượng cổ phiếu giảm giá khá áp đảo. Các nhóm cổ phiếu công nghệ, chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ… đang có tác động không tốt lên thị trường.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HoSE, với giá trị 925 tỉ đồng. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh cổ phiếu FPT (-589,6 tỉ đồng), NLG (-64,3 tỉ đồng), SSI (-57,9 tỉ đồng), HDB (-57,5 tỉ đồng), VRE (-55,9 tỉ đồng) …

Kết phiên, chỉ số VN-Index giảm 27,9 điểm (-2,18%), đóng cửa tại 1.254,điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE tăng khi có 1,25 tỉ cổ phiếu giao dịch thành công.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt nhận xét thanh khoản tăng so với các phiên trước, cho thấy nguồn cung cổ phiếu đang mạnh lên, gây áp lực lớn lên thị trường. Do vậy, nhà đầu tư có thể "canh me" vùng giá tốt của một số cổ phiếu để lướt sóng ngắn hạn, cân nhắc nhịp hồi phục của thị trường để chốt lời .

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán VCBS nhận định thanh khoản bán đang diễn ra trên diện rộng ở nhiều nhóm cổ phiếu. "Nhà đầu tư không sử dụng margin cổ phiếu ở thời điểm này, hạn chế mua mới và kiên nhẫn chờ những tín hiệu hồi phục từ thị trường"- Công ty Chứng khoán VCBS khuyến nghị.