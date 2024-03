Kết phiên 4-3, chỉ số VN-Index tăng 3 điểm (+0,25%), đóng cửa tại 1.261 điểm (Ảnh tư liệu)

Mở cửa phiên giao dịch chứng khoán ngày 4-3, thị trường duy trì xu hướng tăng song gặp trở ngại khi nhà đầu tư tranh chấp cung - cầu cổ phiếu, gây biến động khá mạnh vào thời điểm cuối phiên.

Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng 3 điểm (+0,25%), đóng cửa tại 1.261 điểm. Thanh khoản cũng tăng với hơn 1,1 tỉ cổ phiếu khớp lệnh trên sàn HoSE.

Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), tuy có tranh chấp mạnh nhưng nhờ thị trường giữ được sắc xanh nên nhiều nhóm cổ phiếu vẫn tăng điểm. Nhóm cổ phiếu bán lẻ, bất động sản (bao gồm khu công nghiệp và dân dụng), vận tải - kho bãi... diễn biến sôi động và giúp lan tỏa sắc xanh. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng, thép... giao dịch giằng co.

Ông Nguyễn Huy Phương, Phó Phòng Tư vấn khách hàng cá nhân VDSC, nhận xét thanh khoản phiên giao dịch ngày 4-3 tăng so với phiên trước, cho thấy nguồn cung chốt lời gia tăng trong bối cảnh thị trường tăng điểm. Tuy nhiên, do nhịp tăng không dứt khoát và có chiều hướng chậm lại nên thị trường sẽ tiếp tục diễn ra trạng thái giằng co trong phiên tiếp theo.

"Người "chơi" cổ phiếu cần chậm lại và quan sát diễn biến cung - cầu để chọn thời điểm mua, bán hợp lý" - ông Phương khuyến nghị.

Với diễn biến thị trường hiện tại, ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích - Công ty Chứng khoán VCBS, cho rằng nhà đầu tư nên cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận tại các nhịp tăng điểm của từng phiên, tận dụng sự rung lắc của thị trường để giải ngân ở vùng giá tốt hơn. Nhóm cổ phiếu đáng chú ý trong thời gian tới là bất động sản, bán lẻ, chứng khoán…