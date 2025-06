Chứng khoán ngày mai, 5-6: Giằng co tiếp diễn

Trong phiên 4-6, thị trường dao động trong biên độ hẹp

Mở cửa giao dịch ngày 4-6, tuy VN-Index tăng nhẹ nhưng nhanh chóng chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán gia tăng. nhất là ở các nhóm ngành bất động sản, xây dựng, thực phẩm và một số mã ngân hàng riêng lẻ.

Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục giao dịch thận trọng, dao động trong biên độ hẹp. Dòng tiền có sự dịch chuyển sang các nhóm đầu tư công và dầu khí, với các mã tiêu biểu như CTI (+6,07%), NTL (+5,56%) và PVD (+1,57%). Tuy nhiên, áp lực chốt lời xuất hiện mạnh mẽ trong 15 phút cuối phiên, đẩy VN-Index lùi về vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh mốc 1.340 điểm.

Ngay sau đó, lực cầu kịp thời xuất hiện đã giúp VN-Index thu hẹp đà giảm, đóng cửa ở mức 1.345,74 điểm.

Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt, thị trường đang đối mặt vùng cản 1.345 – 1.350 điểm. Thanh khoản phiên 4-6 giảm so với phiên trước, cho thấy tâm lý thăm dò của cả bên mua và bên bán. Do thị trường chưa có động thái vượt mức cản nên diễn biến giằng co có thể sẽ tiếp diễn trong phiên giao dịch tiếp theo.

Công ty Chứng khoán VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục theo dõi tín hiệu cung cầu cổ phiếu. Đối với các mã đang chịu áp lực bán mạnh, nên cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận. Nhà đầu tư có thể ưu tiên giải ngân từng phần vào các cổ phiếu thuộc nhóm ngành thu hút dòng tiền như đầu tư công, bất động sản, chứng khoán và điện.