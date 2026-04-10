HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chứng khoán Thiên Việt bất ngờ muốn có cựu CEO ACB Lý Xuân Hải

Thái Phương

(NLĐO) – Công ty Chứng khoán Thiên Việt đề xuất ông Lý Xuân Hải làm ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028

Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt (mã chứng khoán TVS) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông năm 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý liên quan nhân sự cấp cao, định hướng quản trị và kế hoạch kinh doanh.

Theo tờ trình, Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) là bà Bùi Thị Kim Oanh; đồng thời đề xuất ông Lý Xuân Hải làm ứng viên HĐQT và bà Thái Thị Vân Anh làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028.

Ông Lý Xuân Hải (SN 1965) là gương mặt quen thuộc trong giới tài chính - ngân hàng Việt Nam. Trong tờ giới thiệu ứng viên, ông Hải được giới thiệu là chuyên gia có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ông có bằng tiến sĩ toán - lý của Đại học Tổng hợp quốc gia Belarus; thạc sĩ kinh tế chuyên ngành ngân hàng và tài chính (MEBF) của Đại học Paris Dauphine - ESCP và Đại học Kinh tế TPHCM.

Cựu Tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải ứng viên HĐQT công ty chứng khoán 2024 - 2028 - Ảnh 1.

Ông Lý Xuân Hải từng làm Tổng Giám đốc ACB - Ảnh chụp từ hồ sơ ứng viên

Ông Hải từng giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giai đoạn 2005-2012. Trong năm 2012, ông vướng vòng lao lý trong vụ án liên quan bầu Kiên tại ACB.

Giai đoạn 2017-2018, ông Hải đảm nhận vai trò Trưởng Ban Chiến lược tại Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức. Hiện nay, cựu CEO ngân hàng ACB giữ vai trò Chủ tịch danh dự HĐQT tại Công ty CP Tơ lụa Bảo Lộc (Bảo Lộc Silk).

Liên quan mục tiêu kinh doanh năm 2026, Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 340 tỉ đồng. Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu với tổng tỉ lệ không vượt quá 10% vốn điều lệ, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh thực tế.

Về triển vọng thị trường, Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt dự báo VN-Index có thể đạt vùng 1.850 - 1.900 điểm vào cuối năm 2026, dựa trên nền tảng tăng trưởng GDP khoảng 8,3% và định hướng duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10% trong giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam - vừa được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá tháng 9-2026 - được kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn ngoại từ các quỹ ETF, qua đó cải thiện tâm lý nhà đầu tư và thanh khoản.

Tin liên quan

Bầu Đức mời ông Lý Xuân Hải về làm trưởng ban chiến lược

Bầu Đức mời ông Lý Xuân Hải về làm trưởng ban chiến lược

(NLĐO) - Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố trên website về việc mời ông Lý Xuân Hải làm trưởng ban chiến lược tập đoàn

Lãnh đạo Chứng khoán Thiên Việt muốn mua thêm 6,59 triệu cổ phiếu TVS

(NLĐO) – Một thành viên HĐQT Công ty chứng khoán Thiên Việt (TVS) đăng ký mua vào hơn 6,59 triệu cổ phiếu công ty này.

Bà Đinh Thị Hoa bị miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Thiên Việt

NLĐO)- Ngay sau khi đăng ký mua vào 5,8 triệu cổ phiếu TVS vài ngày, HĐQT Chứng khoán Thiên Việt đã công bố quyết định miễn nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT của bà Đinh Thị Hoa.

lý xuân hải chứng khoán Thiên Việt cựu tổng giám đốc ACB lý xuân hải acb
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo