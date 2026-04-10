Chứng khoán Thiên Việt bất ngờ muốn có cựu CEO ACB Lý Xuân Hải

Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt (mã chứng khoán TVS) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông năm 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý liên quan nhân sự cấp cao, định hướng quản trị và kế hoạch kinh doanh.

Theo tờ trình, Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) là bà Bùi Thị Kim Oanh; đồng thời đề xuất ông Lý Xuân Hải làm ứng viên HĐQT và bà Thái Thị Vân Anh làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028.

Ông Lý Xuân Hải (SN 1965) là gương mặt quen thuộc trong giới tài chính - ngân hàng Việt Nam. Trong tờ giới thiệu ứng viên, ông Hải được giới thiệu là chuyên gia có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ông có bằng tiến sĩ toán - lý của Đại học Tổng hợp quốc gia Belarus; thạc sĩ kinh tế chuyên ngành ngân hàng và tài chính (MEBF) của Đại học Paris Dauphine - ESCP và Đại học Kinh tế TPHCM.

Ông Hải từng giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giai đoạn 2005-2012. Trong năm 2012, ông vướng vòng lao lý trong vụ án liên quan bầu Kiên tại ACB.

Giai đoạn 2017-2018, ông Hải đảm nhận vai trò Trưởng Ban Chiến lược tại Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức. Hiện nay, cựu CEO ngân hàng ACB giữ vai trò Chủ tịch danh dự HĐQT tại Công ty CP Tơ lụa Bảo Lộc (Bảo Lộc Silk).

Liên quan mục tiêu kinh doanh năm 2026, Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 340 tỉ đồng. Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu với tổng tỉ lệ không vượt quá 10% vốn điều lệ, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh thực tế.

Về triển vọng thị trường, Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt dự báo VN-Index có thể đạt vùng 1.850 - 1.900 điểm vào cuối năm 2026, dựa trên nền tảng tăng trưởng GDP khoảng 8,3% và định hướng duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10% trong giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam - vừa được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá tháng 9-2026 - được kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn ngoại từ các quỹ ETF, qua đó cải thiện tâm lý nhà đầu tư và thanh khoản.