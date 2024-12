Chứng khoán trước giờ giao dịch 17-12: Nhiều doanh nghiệp niêm yết "thâu tóm" doanh nghiệp nhỏ

* TLG: Công ty CP Tập đoàn Thiên Long quyết định tăng vốn góp của tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam thêm 270 tỉ đồng, nâng tổng vốn góp lên 350 tỉ đồng, đồng thời sở hữu 100% vốn tại công ty này. Ông Cô Gia Thọ, là người đại diện phần vốn góp, sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính liên quan để hoàn tất việc tăng vốn góp.

* HID: Công ty CP Halcom Việt Nam công bố việc tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường Miền Bắc với giá trị 6,8 tỉ đồng. Sau khi hoàn tất tăng vốn góp thì Halcom tăng vốn góp tối đa thêm 50 tỉ đồng, sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty con.

Nhiều doanh nghiệp trên sàn tăng vốn, thâu tóm công ty con

* KBC: Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Kinh Bắc sử dụng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH một thành viên Phát triển đô thị Tràng Cát làm tài sản thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay liên quan đến dự án Tràng Cát tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Tài sản thế chấp trị giá 12.681 tỉ đồng.

Mục đích là để đảm bảo việc trả nợ cho các khoản vay liên quan đến dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát. Bất kỳ khoản vốn góp thêm vào Công ty TNHH một thành viên Phát triển đô thị Tràng Cát trong tương lai đều sẽ được dùng để đảm bảo cho các khoản vay này.

* NLG: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) thông báo Ibeworth Pte. Ltd, do ông Joseph Low Kar Yew(Singapore) là thành viên ban điều hành, đồng thời ông là thành viên HĐQT - thành viên ban kiểm toán NLG đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NLG, giảm tỉ lệ nắm giữ từ 8,15% xuống 7,63%. Thời gian giao dịch dự kiến 23-12-2024 đến 21-1-2025.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Thuận, Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Thái Bình sở hữu 17,18 triệu cổ phiếu NLG (tương đương 4,47% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) đã không bán được 3,3 triệu cổ phiếu như đã đăng ký vì giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng.

* DIG: Bà Lê Thị Thanh Hà, mẹ của ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng (DIG) đang nắm giữ 77,96 triệu cổ phiếu DIG (tương ứng 12,78%), đã chuyển nhượng 4,75 triệu cổ phiếu DIG, giảm tỉ lệ nắm giữ còn hơn 16 triệu cổ phiếu DIG. Chuyển nhượng đã hoàn tất thông qua thỏa thuận.

* VNS: Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) công bố việc cổ đông lớn là Công ty TAEL Two Partners Ltd đã hoàn tất bán ra 1,44 triệu cổ phiếu VNS, giảm tỉ lệ sở hữu từ 9,49% xuống còn 7,37% (5 triệu cổ phiếu). Mục đích bán ra là cơ cấu danh mục đầu tư.

* AGG: Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản An Gia (An Gia -AGG) đã thông báo số lượng sở hữu cổ phiếu tại AGG của các cổ đông nội bộ, có liên quan ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch HĐQT An Gia đã hoàn tất giao dịch tại Công ty CP Quản lý và Đầu tư Trường Giang, tăng tỉ lệ sở hữu từ 12,47 triệu cổ phiếu (chiếm 7,68% vốn) lên 55,48 triệu cổ phiếu (chiếm 34,14% vốn)