Chứng khoán trước giờ giao dịch 6-11: Ninh Vân Bay bị xử phạt

*NVT: Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 161,8 triệu đồng đối với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã chứng khoán: NVT) do có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp nhưng người nộp thuế đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Ninh Vân Bay mang về doanh thu 320 tỉ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Do chi phí tăng cao, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này chỉ ở mức 25,6 tỉ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Chubb Life với tổng mức tiền phạt 170 triệu đồng do các vi phạm: không bảo đảm cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm toán nội bộ; không tách biệt về nhân sự giữa hoạt động đầu tư tài chính với hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

*MAC: Công ty TNHH Quỹ TM Holding, tổ chức liên quan đến ông Trần Tiến Dũng, Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (mã chứng khoán: MAC) đã mua 751.000 cổ phiếu MAC từ ngày 3-10 đến 31-10.

Chi trả cổ tức:

*TNH: HĐQT Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã chứng khoán: TNH) đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỉ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới).

*SMA: Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã chứng khoán: SMA) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỉ lệ 3,5%. Ngày giao dịch không hưởng quyền 8-11.

*BSA: Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn (mã chứng khoán: BSA) chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỉ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19-11.

*LLM: HĐQT Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (mã chứng khoán: LLM) thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỉ lệ 4,5%. Ngày chốt danh sách là 20-11.

*XMP: Công ty CP Thủy điện Xuân Minh (mã chứng khoán: XMP) chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỉ lệ 9%. Ngày chốt danh sách là 20-11.

*NAG: Công ty CP Tập đoàn Nagakawa (mã chứng khoán: NAG) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỉ lệ 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 8 cổ phiếu mới). Ngày chốt danh sách là 15-11.