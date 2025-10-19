HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán tuần tới 19-10: Chưa kịp mừng sau nâng hạng, nhà đầu tư lại lo sốt vó vì điều này

Thái Phương

(NLĐO) – VN-Index lao dốc mạnh vào cuối tuần đã xóa sạch đà tăng trong tuần và đang bào mòn tài khoản của nhà đầu tư.

Áp lực bán dâng cao vào phiên cuối tuần qua khiến VN-Index đóng cửa mất gần 36 điểm, kéo chỉ số lùi sâu về 1.731 điểm; HNX-Index cũng đóng cửa ở mức 276 điểm trong khi chỉ số Upcom đang được giao dịch quanh 112 điểm.

Một diễn biến đáng chú ý, nếu những tuần trước, VN-Index tăng mạnh nhưng chủ yếu là kéo nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Đến phiên cuối tuần, áp lực chốt lời từ nhóm cổ phiếu này lan mạnh sang các dòng khác, từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản… Kết quả, tài khoản của nhà đầu tư liên tục bị bào mòn. 

Nhiều nhà đầu tư cho hay dù không dùng margin (vốn vay) và VN-Index liên tục đi lên những tuần qua nhưng khoản đầu tư trong tài khoản lại ngày càng giảm vì giá cổ phiếu liên tục đi xuống.

"Một số cổ phiếu trong danh mục của tôi dòng ngân hàng, chứng khoán và cả bất động sản đều đang lỗ từ 10-20% dù không margin. Nhiều bạn bè tôi dùng margin, khoản lỗ còn lớn hơn, dù VN-Index vẫn ở trên vùng 1.700 điểm và thị trường có nhiều thông tin tích cực sau khi nâng hạng, báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2025 của các doanh nghiệp đang công bố cũng khởi sắc" – anh Hoàng Thịnh (nhà đầu tư ở TP HCM) băn khoăn.

Chứng khoán tuần tới 19 - 10: VN - Index lao dốc và nỗi lo của nhà đầu tư - Ảnh 2.

VN-Index lao dốc vào cuối tuần khiến tài khoản của nhiều nhà đầu tư tiếp tục bị bào mòn

Ông Đinh Việt Bách, Chuyên gia phân tích, Công ty chứng khoán Pinetree, cho rằng sau áp lực bán từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, dòng tiền trong tuần có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu bất động sản, giúp nhóm này giữ được sắc xanh tương đối tích cực, ngay cả khi VN-Index lao dốc gần 40 điểm.

Về xu hướng tuần tới, các chuyên gia nhận định thị trường có khả năng sẽ tiếp tục "điều chỉnh" nhưng "để đi lên". Mốc hỗ trợ đầu tiên có thể là vùng 1.700 điểm. Đây là kịch bản tích cực nhất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu thủng vùng này, chỉ số chung có thể sẽ lùi về vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 1.670 điểm.

"Dòng tiền trong các tuần trước chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu họ Vingroup và một số mã trong rổ VN30. Khi nhóm này điều chỉnh, thị trường mất đi động lực chính và cần thời gian để cho các nhóm cổ phiếu tái tích lũy trước khi có thể trở lại xu hướng tăng. Dòng tiền khả năng cao sẽ tiếp tục chuyển hướng sang nhóm ngành bất động sản - dự báo sẽ là nhóm dẫn dắt thị trường trong giai đoạn tới" – ông Đinh Việt Bách nói.

Theo Công ty chứng khoán CSI, VN-Index chốt tuần giảm sau khi đạt mốc cao lịch sử mức 1.794 điểm với khối lượng khớp lệnh tuần ở mức cao, cho thấy tâm lý của của nhà đầu tư đã kém lạc quan đi rất nhiều. Xu hướng trong ngắn hạn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn, dù tín hiệu đảo chiều chưa xác nhận. 

Trong bối cảnh đó, "nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ danh mục và quan sát các ngưỡng hỗ trợ 1.720 điểm và 1.670 điểm trong tuần tới để gia tăng tăng thêm tỉ trọng cổ phiếu" - công ty này khuyến nghị. 

Chứng khoán tuần tới 19 - 10: VN - Index lao dốc và nỗi lo của nhà đầu tư - Ảnh 3.

Dù VN-Index vẫn ở trên mốc 1.700 điểm nhưng giá cổ phiếu nhiều dòng vẫn chìm trong sắc đỏ

Trong khi đó, công ty chứng khoán SHS nêu quan điểm, vùng giá quanh 1.700 điểm không phải là vùng hấp dẫn để giải ngân, nhất là với các nhóm cổ phiếu đã có giải đoạn tăng giá mạnh đột biến thời gian qua. Nhà môi giới này khuyến nghị nhà đầu tư nên đánh giá cẩn trọng đối với các vị thế mua cổ phiếu dựa trên mức định giá hợp lý của từng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý III/2025 để kiểm soát rủi ro ngắn hạn.

chứng khoán nhà đầu tư cổ phiếu vingroup VN-Index đầu tư chứng khoán cổ phiếu
