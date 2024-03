Chứng kiến vụ khủng bố ở Nga, Pháp - Mỹ lập tức hành động

Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa các quan chức an ninh quốc phòng cấp cao và Tổng thống Emmanuel Macron.

Thủ tướng Attal cho biết trên mạng xã hội X quyết định trên được đưa ra sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận thực hiện vụ tấn công ở Nga và những mối đe dọa về an ninh mà nước Pháp đang đối mặt.

Thủ tướng Pháp Gabriel Attal hôm 24-3 cho biết Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng ở Moscow - Nga. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, hệ thống cảnh báo khủng bố của Pháp được chia làm 3 cấp độ, trong đó mức cao nhất được kích hoạt sau khi xảy ra một cuộc tấn công ở Pháp hoặc nước ngoài hay mối đe dọa xảy ra một cuộc tấn công được đánh giá là hiện hữu.

Cấp độ cảnh báo cao nhất cho phép chính quyền Pháp áp dụng các biện pháp an ninh đặc biệt, như tăng cường hoạt động tuần tra của các lực lượng vũ trang tại những nơi công cộng như nhà ga, sân bay và các địa điểm tôn giáo.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Iraq Alina Romanowski nói với Reuters rằng IS vẫn gây ra mối đe dọa ở Iraq và liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu hợp tác với Iraq để đánh bại hoàn toàn nhóm này vẫn chưa xong nhiệm vụ.

Đại sứ Mỹ tại Iraq nhấn mạnh mối đe dọa do IS gây ra ở đây dù đã giảm đi rất nhiều nhưng công việc của họ về cơ bản vẫn chưa hoàn thành và Mỹ muốn đảm bảo rằng các lực lượng Iraq có thể tiếp tục đánh bại IS.

Bà đưa ra tuyên bố sau khi nhóm IS Khorasan (ISIS-K), nhánh của IS ở Afghanistan, nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại buổi hòa nhạc rock gần Moscow - Nga, khiến 137 người thiệt mạng. Bà cho biết sự kiện này nhắc nhở tất cả rằng IS là kẻ thù khủng bố chung cần phải bị đánh bại ở khắp mọi nơi.

Đại sứ Mỹ tại Iraq cho rằng thời điểm nhiệm vụ của liên minh do Mỹ dẫn đầu kết thúc sẽ phụ thuộc vào khả năng của lực lượng an ninh Iraq, môi trường hoạt động và mối đe dọa do IS gây ra.