Người lao động News

Kinh tế

Chung sức, đồng lòng cùng Phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp, sáng tạo, phát triển kinh tế

PV

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939) triển khai trong 8 năm đã hoàn thành vượt kế hoạch

Sáng 30-11-2025, Hội nghị Tổng kết Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 (Đề án 939), triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 (Đề án 2415) và biểu dương các điển hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý năm 2025 đã diễn ra tại Hà Nội với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và trực tuyến với 34 điểm cầu khắp cả nước.

Cùng Phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp, sáng tạo, phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" (Đề án 939) triển khai trong 8 năm đã ghi nhận những kết quả tốt đẹp, huy động gần 443 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và 211 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa cho hoạt động khởi nghiệp. Tất cả mục tiêu của Đề án đã hoàn thành mang tới hiệu quả, tác động tích cực.

Theo Chủ tịch Hội LH Phụ nữ Nguyễn Thị Tuyến, Đề án đã nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng, truyền cảm hứng, tạo nên một phong trào khởi nghiệp sâu rộng trong phụ nữ; hỗ trợ thiết thực về vốn, kiến thức, kỹ năng, giúp hàng trăm nghìn phụ nữ tự tin tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Cùng Phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp, sáng tạo, phát triển kinh tế - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại sự kiện - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cho rằng, khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt với phụ nữ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Sovico Group chia sẻ, nhiều chị em vẫn phải xoay xở giữa công việc và gia đình, giữa sự kỳ vọng của xã hội và áp lực mưu sinh, nhất là phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng sâu, vùng xa. Thấu hiểu điều đó, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cam kết các doanh nghiệp như Sovico, Vietjet, HDBank, Vikki Digital Bank sẽ đồng hành dài hạn cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao quyền tiếp cận vốn, nâng cao năng lực số, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đào tạo – kết nối - lãnh đạo dành cho phụ nữ trong doanh nghiệp cho phụ nữ Việt Nam.

Cùng Phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp, sáng tạo, phát triển kinh tế - Ảnh 3.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cam kết đồng hành dài hạn cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam -Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết: "Chúng ta đã thấy những phụ nữ khởi nghiệp từ căn bếp nhỏ, những chị em bán hàng qua nền tảng số dù ở tận bản làng xa xôi, những người mẹ vừa chăm con vừa gây dựng mô hình kinh doanh. Chị em chính là những "nữ chiến binh thầm lặng" của kinh tế tư nhân – âm thầm nhưng bền bỉ đóng góp cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và sự thịnh vượng của đất nước. Và sứ mệnh của xã hội hôm nay là trao cho chị em cơ hội để tỏa sáng. Đề án Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035 chính là nguồn động lực mới cho phụ nữ Việt Nam. Khi phụ nữ vươn lên, gia đình hạnh phúc hơn, cộng đồng mạnh hơn và quốc gia thịnh vượng hơn."

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính đã biểu dương những mô hình tốt, vinh danh những điển hình xuất sắc, đồng thời đề ra định hướng nhiệm vụ, giải pháp triển khai Đề án 2415 trong thời gian tới với tầm nhìn chiến lược dài hạn, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năng động, liên kết và bền vững. Thủ tướng biểu dương các nữ doanh nhân khởi nghiệp tiêu biểu, thành công như Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và chúc mừng các doanh nghiệp do nữ doanh nhân dẫn dắt như Vietjet, Vinamilk đã vươn tầm quốc tế, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu…

