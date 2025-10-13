Chung sức đồng lòng đưa thành phố cất cánh

Nhiều tuyến đường ở TP HCM rợp bóng cờ Tổ quốc và cờ Đảng, kèm theo những khẩu hiệu, tranh cổ động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là kỳ đại hội đầu tiên của TP HCM sau khi hợp nhất.

Hoạt động tri ân ý nghĩa

Hòa trong không khí chào mừng đại hội, sáng 12-10, đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I do Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang dẫn đầu đã đến dâng hương Đền Tưởng niệm các Vua Hùng; dâng hương tại Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - người mở cõi phương Nam, xác lập chủ quyền cho vùng đất Nam Bộ vào năm 1698, đồng thời thiết lập hệ thống chính quyền cơ bản cho vùng đất mới.

Hoạt động này nhắc nhở các đại biểu về trách nhiệm tiếp nối truyền thống dựng nước và giữ nước của các thế hệ đi trước. Đây là nền tảng tinh thần quan trọng để các đại biểu định hướng các chương trình phát triển trong nhiệm kỳ mới, hướng tới việc xây dựng TP HCM trở thành siêu đô thị năng động, hiện đại, văn minh và hội nhập quốc tế.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu tham quan tuyến metro số 1. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trước đó, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu đã tham quan, trải nghiệm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Tuyến metro số 1 dài 19,7 km, gồm 11 ga trên cao và 3 ga ngầm, đưa vào vận hành thương mại từ ngày 22-12-2024; kết nối trung tâm TP HCM với khu vực cửa ngõ phía Đông, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm ùn tắc, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Không dừng lại ở tuyến metro số 1, TP HCM chuẩn bị khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) vào cuối năm 2025. Công trình dài hơn 11 km với tổng vốn đầu tư gần 47.900 tỉ đồng, dự kiến ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển giao thông công cộng, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chuyến tham quan này giúp các đại biểu trực tiếp quan sát hoạt động vận hành, đánh giá hiệu quả đầu tư hạ tầng giao thông của thành phố và tác động tích cực tới đời sống người dân.

Khám phá "kỳ lân" công nghệ

Các đại biểu dự đại hội - chia thành 12 tổ - cũng đã tham quan các công trình, mô hình kinh tế, xã hội và quốc phòng - an ninh trên địa bàn TP HCM.

Theo đó, các đại biểu tổ 1, 2, 3 và 4 do ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - dẫn đầu tham quan Công ty CP Tập đoàn VNG (VNG Campus).

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc trao quà của TP HCM cho Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Ảnh QUANG LIÊM

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT VNG, giới thiệu về hành trình 21 năm phát triển của VNG, với hệ sinh thái đa dạng. Trong đó, Zalo ra đời năm 2013 đã trở thành nền tảng tin nhắn số 1 Việt Nam sau gần 10 năm nỗ lực không ngừng. VNG hiện có hơn 4.000 nhân viên, 14 văn phòng trên toàn cầu, doanh thu năm 2025 dự kiến hơn 10.000 tỉ đồng.

Ông Dương Anh Đức đánh giá VNG có không gian làm việc mở, tạo cảm giác dễ chịu, cảm hứng để nhân viên có thể phát huy hết năng lực, sở trường, sức sáng tạo. Ông tin tưởng các đại biểu sẽ học hỏi, tiếp nhận được nhiều kinh nghiệm, thông tin giá trị từ "kỳ lân" công nghệ này, từ đó có thể vận dụng ngay tại địa phương, đơn vị của mình trong thời gian tới, nhất là sau đại hội.

Sau đó, các đại biểu tổ 1, 2, 3 và 4 tiếp tục đến Bảo tàng Lịch sử TP HCM. Chuyến thăm giúp các đại biểu hiểu sâu sắc về mạch nguồn văn hóa, lịch sử và quá trình phát triển của thành phố.

Trong khi đó, các tổ đại biểu số 9, 10, 11 và 12 do bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM - dẫn đầu đã tham quan Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương; làm việc với Tập đoàn Becamex IDC và Nhà máy Vinamilk.

Đón tiếp đoàn, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Becamex IDC, nhấn mạnh sự đồng hành của doanh nghiệp với thành phố trong các chương trình đột phá, từ phát triển giao thông công cộng, metro liên vùng, khu công nghiệp thế hệ mới, đến hạ tầng logistics kết nối cảng biển và sân bay. Becamex cam kết cung cấp các giải pháp sáng tạo, giảm áp lực hạ tầng, đồng thời tạo sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực công nghệ cao.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao thành quả của Becamex trong phát triển Bình Dương trước đây; kỳ vọng Becamex tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong giai đoạn TP HCM hợp nhất, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, công nghiệp - đô thị và hạ tầng an sinh xã hội.

Tại Nhà máy Vinamilk, đoàn đại biểu ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM, cam kết của Vinamilk về việc tiếp tục đồng hành vì sự phát triển của thành phố phù hợp với tinh thần Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Phấn khởi, tin tưởng

Trong khuôn khổ chương trình tham quan, các tổ đại biểu số 5, 6, 7, 8 do ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM - dẫn đầu đã có chuyến làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Cảng quốc tế Gemalink và Khu Công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. Đây là 3 điểm nhấn kết nối giữa kinh tế biển, quốc phòng và công nghiệp hiện đại, góp phần mở rộng không gian biển của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết (bìa trái) cùng các đại biểu tham quan Nhà máy Sữa Vinamilk. Ảnh: NGUYỄN THẢO

Tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đoàn đại biểu đã nghe giới thiệu về truyền thống, thăm tàu Lữ đoàn 167 và trao đổi về công tác bảo vệ vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Tiếp đó, đoàn đến Cảng Gemalink, cảng nước sâu lớn nhất khu vực Cái Mép - Thị Vải, nơi minh chứng rõ nét về hiệu quả đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân. Gemalink không chỉ là điểm kết nối thương mại toàn cầu mà còn khẳng định vai trò của Việt Nam trong chuỗi logistics quốc tế.

Trong khi đó, Khu Công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 được xem là hình mẫu cho việc phát triển công nghiệp xanh, sinh thái, gắn kết hợp tác Việt Nam - Nhật Bản. Khu công nghiệp này đã thu hút hơn 46 dự án với vốn đăng ký trên 6 tỉ USD, tạo việc làm cho hơn 8.000 lao động và hướng tới chuẩn ESG trong quản trị bền vững...

Chuỗi hoạt động trong ngày 12-10 đã gợi mở góc nhìn mới cho các đại biểu về bức tranh tổng thể của TP HCM trong giai đoạn mới, từ đó chung sức đồng lòng đưa thành phố cất cánh. Ban Tổ chức đại hội nhìn nhận chuyến đi thực tế trước khi diễn ra phiên khai mạc đại hội sẽ giúp các đại biểu có thêm nhiều thông tin thực tiễn bổ ích, với tinh thần phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của TP HCM trong kỷ nguyên mới, góp phần vào sự thành công chung của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng nay, 13-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ bước vào phiên trù bị. Trước khi dự phiên trù bị, các đại biểu sẽ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố và dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, tại phiên trù bị, đại hội sẽ thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TP HCM góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thông qua Nội quy Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I... Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ đóng góp hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt.



