Thời sự

Chung sức đồng lòng kiến tạo tương lai

NHÓM PHÓNG VIÊN

Từ đô thị lớn đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, cuộc bầu cử diễn ra trang nghiêm, dân chủ.

Trong không khí rộn ràng, phấn khởi của ngày hội toàn dân, cử tri khắp mọi miền đất nước ngày 15-3 đã hân hoan đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ đô thị lớn đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, cuộc bầu cử diễn ra trang nghiêm, dân chủ. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương cùng đông đảo cử tri đã tham gia bỏ phiếu, thể hiện trách nhiệm công dân và niềm tin vào việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; cùng chung sức đồng lòng kiến tạo tương lai.

Chung sức đồng lòng kiến tạo tương lai - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, TP Hà Nội

Chung sức đồng lòng kiến tạo tương lai - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, TP Hà Nội

Chung sức đồng lòng kiến tạo tương lai - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường nhận lại thẻ cử tri đã đóng dấu xác nhận bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Chung sức đồng lòng kiến tạo tương lai - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Tây Hồ, TP Hà Nội

Chung sức đồng lòng kiến tạo tương lai - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14, đơn vị bầu cử số 5, xã Hóc Môn, TP HCM

Chung sức đồng lòng kiến tạo tương lai - Ảnh 6.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 16, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội

Chung sức đồng lòng kiến tạo tương lai - Ảnh 7.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14, đơn vị bầu cử số 5, xã Hóc Môn, TP HCM

Chung sức đồng lòng kiến tạo tương lai - Ảnh 8.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hòa, TP HCM

Chung sức đồng lòng kiến tạo tương lai - Ảnh 9.

Cử tri là tăng ni, Phật tử tham gia bỏ phiếu bầu cử tại phường Hạnh Thông, TP HCM

Chung sức đồng lòng kiến tạo tương lai - Ảnh 10.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (106 tuổi) nhiệt tình đi bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Bình Thạnh, TP HCM

Chung sức đồng lòng kiến tạo tương lai - Ảnh 11.

Chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nô nức tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với tinh thần trách nhiệm cao

Chung sức đồng lòng kiến tạo tương lai - Ảnh 12.

Quân và dân Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đi bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14 - đảo Trường Sa

Chung sức đồng lòng kiến tạo tương lai - Ảnh 13.

Các cô gái trẻ người dân tộc thiểu số ở xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk hân hoan đi bỏ phiếu bầu cử

Chung sức đồng lòng kiến tạo tương lai - Ảnh 14.

Lực lượng chức năng xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đưa thùng phiếu đến tận nhà để người cao tuổi bỏ phiếu bầu cử

Chung sức đồng lòng kiến tạo tương lai - Ảnh 15.

Các chiến sĩ công an hỗ trợ cử tri “đặc biệt” đi bầu cử. Sự tận tụy của các anh góp phần làm nên một ngày hội toàn dân thật sự ý nghĩa

Chung sức đồng lòng kiến tạo tương lai - Ảnh 16.

Tại Bệnh viện Quân y 175, nhiều bệnh nhân dù đang điều trị vẫn tích cực tham gia bỏ phiếu bầu cử khi hòm phiếu phụ được đưa đến tận phòng bệnh


