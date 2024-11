Chung sức ổn định cuộc sống người dân Cao Bằng

Chiều 6-11, tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Báo Người Lao Động phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ trao tặng 1,8 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ từ quyên góp của chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" (nguồn kinh phí do bạn đọc báo đóng góp, sự hỗ trợ vận động của 2 ứng dụng MoMo và Zalopay). Đồng thời, trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đến đồng bào, chiến sĩ và 100 triệu đồng từ chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" hỗ trợ các học sinh gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; thượng tá Lương Tuấn Long, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; bà Đàm Trung Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng, cùng lãnh đạo huyện Trùng Khánh...

Đại diện đơn vị đồng hành có ông Nguyễn Huy Thiêm, Giám đốc khối truyền thông, Công ty CP Him Lam. Về phía Báo Người Lao Động có ông Bùi Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập; ông Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập… Trước khi sự kiện diễn ra, toàn thể các đại biểu đã làm lễ chào cờ tại cột mốc biên giới ở khu vực mốc 836 và nghe giới thiệu về đường biên Thác Bản Giốc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Thanh Liêm cho biết tháng 9-2024, khi các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão Yagi (bão số 3), Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã phát động chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương", kêu gọi bạn đọc, nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bão lũ.

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (bìa phải) và đại diện đơn vị đồng hành trao cờ Tổ quốc, bảng tượng trưng cho thượng tá Lương Tuấn Long - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và bà Nguyễn Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng

Chỉ trong một thời gian ngắn, Báo Người Lao Động đã nhận được sự ủng hộ với số tiền hơn 13 tỉ đồng. Báo đã kịp thời chuyển hỗ trợ nhiều trường hợp khẩn cấp ngay sau bão và đang liên lạc với chính quyền, Ủy ban MTTQ các địa phương để hỗ trợ thực hiện các công trình tái thiết sau bão lũ.

Căn cứ đề nghị của tỉnh, ngày 6-11, Đoàn công tác của Báo Người Lao Động đã đến với Cao Bằng. Nơi đây là mảnh đất biên cương cực Bắc Tổ quốc, không chỉ là nơi sơn thủy hữu tình, con người hồn hậu chất phác, mà còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng. "Tại buổi lễ này, Báo Người Lao Động trao tặng đến chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng kinh phí để hỗ trợ xây mới 20 căn nhà (70 triệu đồng/căn) và 400 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị sản xuất, sinh hoạt thiết yếu, cây và con giống cho các hộ dân bị sập nhà hoàn toàn để sớm có nhà ở, ổn định đời sống và sản xuất" - ông Liêm nhấn mạnh.

Với số tiền từ chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương", ông Liêm đề nghị các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh sử dụng hiệu quả, thiết thực. Vì đó là tấm lòng của bạn đọc Báo Người Lao Động, của người dân cả nước, muốn góp phần chung tay giúp người dân các tỉnh phía Bắc, trong đó có Cao Bằng, khắc phục hậu quả của bão lũ, tái thiết quê hương.

Ông Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao bảng tượng trưng 100 triệu đồng học bổng cho bà Đàm Trung Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

Rất trân trọng và vinh dự

Theo bà Nguyễn Hồng Vân, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng mưa lớn kéo dài liên tục, xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng, nhất là cơn bão số 3 gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản tại các huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hòa An, Trùng Khánh, Thạch An và TP Cao Bằng.

"Hiện vẫn còn hàng ngàn người dân, hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây ra, đời sống gặp nhiều khó khăn do nhà ở bị hư hỏng, thiếu lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu, nhất là người dân vùng sâu, vùng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng ngập lụt" - bà Vân nói. Do đó, những đồng bào bị thiệt hại nặng nề do thiên tai đang rất cần sự quan tâm chia sẻ, động viên, hỗ trợ về tinh thần và vật chất của các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. Vì vậy, Ủy ban MTTQ tỉnh đã có văn bản đề nghị Báo Người Lao Động xem xét, đề xuất, quyên góp hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà để giúp những hộ bị sập nhà hoàn toàn.

Ông Bùi Thanh Liêm trao bảng tượng trưng số tiền 1,8 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào tỉnh Cao Bằng bị thiệt hại bởi bão số 3 từ quyên góp của chương trình “Hướng về miền Bắc yêu thương” cho bà Nguyễn Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và các đơn vị phối hợp thực hiện sự kiện, thượng tá Lương Tuấn Long trân trọng cảm ơn Báo Người Lao Động, các nhà hảo tâm, những đơn vị đồng hành đã mang đến cho chính quyền, nhân dân và các em học sinh những món quà rất ý nghĩa. Theo ông Long, trong tổng nguồn kinh phí chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" vận động được hơn 13 tỉ đồng thì đã hỗ trợ tỉnh Cao Bằng 1,8 tỉ đồng. Đây là tình cảm rất lớn, rất trân trọng, đáng quý và vinh dự cho tỉnh Cao Bằng được đón nhận.

Với 5.000 lá cờ Tổ quốc được trao tặng, thượng tá Long khẳng định Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ là đầu mối tiếp nhận và sau đó sẽ xây dựng kế hoạch cấp phát. "Chúng tôi xin phép tiếp nhận, sau đó giao các đồn biên phòng để cấp phát cho người dân ở các xóm biên giới trong toàn tỉnh sử dụng trong những sự kiện trọng đại, trước mắt là kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cả khu vực biên giới, các xóm biên giới đồng loạt có những lá cờ Tổ quốc mới bay phấp phới khẳng định chủ quyền, khẳng định tình cảm yêu thương quê hương, đất nước ở khu vực biên giới" - ông Long bày tỏ.

Đối với 50 suất học bổng trao cho các học sinh, thượng tá Long tin tưởng rằng sẽ là động lực, là kỷ niệm trong quãng đời học sinh, giúp các em vơi bớt những khó khăn cho bản thân, gia đình, đồng thời cũng là niềm tin để các em vươn lên trong học tập.

Số tiền 1,8 tỉ đồng được nhận từ chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương", Ủy ban MTTQ tỉnh đã có kế hoạch để xây dựng nhà cho 20 hộ dân. Đây là 20 hộ gia đình được MTTQ tỉnh lựa chọn hỗ trợ, Bộ đội Biên phòng sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng những ngôi nhà bảo đảm chất lượng.

Khi khánh thành 20 ngôi nhà nghĩa tình này, rất mong Báo Người Lao Động, các cơ quan, đơn vị tài trợ dành thời gian lên Cao Bằng để chứng kiến thành quả của chúng tôi khi tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ ngày hôm nay" - thượng tá Lương Tuấn Long bày tỏ.