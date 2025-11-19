Chung tay bảo vệ hệ sinh thái rừng Mỹ Sơn

Mới đây, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực III và UBND xã Duy Nghĩa thả một con trăn quý hiếm về lại môi trường tự nhiên tại khu vực rừng Mỹ Sơn.

Động vật quý trở về môi trường tự nhiên

Cá thể trăn này được người dân phát hiện sau đợt mưa lũ kéo dài làm thay đổi môi trường sống, khiến trăn di chuyển vào khu dân cư. Người dân đã chủ động bàn giao cho UBND xã Duy Nghĩa và Hạt Kiểm lâm để xử lý theo đúng quy định. Sau khi tiếp nhận, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn phối hợp kiểm tra sức khỏe và lựa chọn vị trí thả phù hợp, bảo đảm điều kiện tự nhiên an toàn cho sự sinh trưởng của con trăn.

Qua kiểm tra, trăn nặng khoảng 15 kg, dài 1,8 m, sức khỏe tốt. Lực lượng kiểm lâm xác định đây là trăn đất - loài thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo Luật Lâm nghiệp và Thông tư 27/2025/TT-BNNMT ngày 24-6-2025. Trước đó không lâu, ngày 10-11, một con rùa núi vàng quý hiếm cũng được người dân phát hiện trong lúc lao động và tự nguyện bàn giao để thả về rừng Mỹ Sơn.

Đại diện Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn cho biết việc tiếp nhận và thả các loài động vật quý hiếm về tự nhiên không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn sinh học mà còn lan tỏa thông điệp "bảo vệ động vật hoang dã là bảo vệ chính cuộc sống của con người". Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực III tiếp nhận và thả nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm do người dân bàn giao như khỉ, trăn, kỳ đà vân, cúi núi… Những hoạt động này góp phần ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng và thể hiện ý thức chung tay giữ gìn hệ sinh thái rừng Mỹ Sơn - "lá phổi xanh" của vùng di sản.

Rừng Mỹ Sơn có giá trị sinh học độc đáo, là kho báu tự nhiên vô giá đang được giữ gìn, phát huy hiệu quả. Ảnh: HOÀNG OANH

Giữ rừng để phát triển du lịch bền vững

Khu rừng đặc dụng Mỹ Sơn có diện tích hơn 1.160 ha, gồm rừng tự nhiên và rừng phục hồi. Đây là nơi cư trú của nhiều loài động - thực vật quý hiếm, trong đó có các loài linh trưởng, bò sát, chim rừng và nhiều loài cây đặc hữu Trung Trung Bộ; nhiều loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Theo kết quả khảo sát của Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Tây Bắc Bộ và Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình, Khu bảo vệ cảnh quan Di tích Mỹ Sơn ghi nhận 238 loài thực vật thuộc 168 chi, 82 họ, 43 bộ, 5 lớp và 4 ngành. Điều kiện khí hậu, địa hình đa dạng tạo nên hệ thực vật phong phú và giàu tính đặc hữu. Đáng chú ý, 157 loài (chiếm 65,97%) được sử dụng trong y học. Nơi đây còn là nơi cư trú của 28 loài thực vật quý hiếm có giá trị bảo tồn cao như chò đen, ghiền trắng, thành ngạnh nam, thành ngạnh đẹp...

Về động vật, khu vực rừng cảnh quan có 607 loài thuộc 169 họ, 41 bộ ở 6 lớp động vật, gồm 37 loài thú, 62 loài chim, 97 loài bò sát, 43 loài cá, 179 loài côn trùng và 189 loài động vật đáy. Trong số 37 loài thú được ghi nhận, có 4 loài quý hiếm cần được bảo vệ đặc biệt, bao gồm cu li lớn, tê tê Java, cầy hương và mèo rừng. Trong 97 loài bò sát đã xác định, có 52 loài được ghi trong danh Sách đỏ IUCN và 20 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam 2007.

Với số lượng động - thực vật đa dạng, phong phú và quý hiếm hiện hữu nơi đây, có thể khẳng định thêm một lần nữa giá trị sinh học độc đáo - kho báu tự nhiên vô giá trong lòng thung lũng Mỹ Sơn. Đây chính là tài nguyên quý giá để phát triển du lịch sinh thái, thu hút du khách và góp phần giáo dục ý thức bảo tồn.

Ông Nguyễn Công Khiết, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, cho hay đơn vị luôn đặt mục tiêu quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học một cách bền vững. Việc bảo vệ và sử dụng hơn 1.160 ha rừng phải bảo đảm hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường; hướng đến xây dựng khu rừng đặc dụng chất lượng, có hệ sinh thái phong phú và nguồn gien ổn định, đáp ứng tiêu chí rừng đặc dụng theo Luật Lâm nghiệp, đồng thời thu hút khách tham quan và phục vụ nghiên cứu khoa học.

Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn thả rùa núi vàng quý hiếm về lại rừng tự nhiên hôm 10-11. Ảnh: THANH NHÀN

Nâng độ che phủ rừng lên hơn 96,5% Trong thời gian tới, Mỹ Sơn đặt mục tiêu phát triển mạnh các loại hình du lịch sinh thái, nghiên cứu văn hóa, tâm linh và nghỉ dưỡng. Khu bảo tồn dự kiến phục hồi, nâng cao chất lượng hơn 113 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt, đồng thời phát triển hơn 40 ha rừng trồng cây gỗ lớn, cây bản địa và cây cảnh quan để phục vụ du lịch và tạo sinh kế cho người dân tham gia bảo vệ rừng. Mỹ Sơn cũng tiếp tục xây dựng hệ thống giao thông nội rừng, băng cản lửa, chòi canh lửa, vườn thực vật, vườn ươm, trạm bảo vệ rừng... hướng đến mục tiêu nâng độ che phủ rừng tại Khu bảo vệ cảnh quan lên hơn 96,5% trong thời gian tới.

