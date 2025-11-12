Chung tay giữ gìn Hội An

Ba phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp (TP Đà Nẵng) vừa ký quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Hội An.

Đồng hành vì phát triển bền vững

Quy chế nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và tiềm năng từng địa phương trong tổng thể vùng Hội An, với mục tiêu cốt lõi là gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo tồn Khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, rừng dừa Cẩm Thanh…

Theo quy chế, 4 địa phương được xác định là một chỉnh thể thống nhất về không gian phát triển, văn hóa, bản sắc và thương hiệu "Hội An - Di sản văn hóa thế giới". Phạm vi hợp tác bao gồm các lĩnh vực xây dựng Đảng, quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng, quản lý đất đai, tổ chức sự kiện, bảo tồn di sản, trùng tu di tích và liên kết phát triển du lịch.

Lãnh đạo phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã đảo Tân Hiệp ký kết quy chế phối hợp - bắt tay cùng phát triển bền vững

Các địa phương sẽ phối hợp học tập, triển khai nghị quyết của Đảng, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời nghiên cứu cơ chế luân chuyển, hỗ trợ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mục tiêu là xây dựng không gian văn hóa "Hội An - di sản sống", kết nối giữa vùng lõi và vùng đệm, tạo sự cộng hưởng bền vững.

Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An, cho biết việc ký kết là cần thiết để các địa phương tương trợ, cùng phát triển. Theo ông, đô thị cổ Hội An không thể tách rời mà phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa trung tâm và vùng phụ cận.

"Du lịch phải kết nối, lễ hội phải cộng hưởng. Các phường, xã không thể hoạt động riêng lẻ. Phường Hội An như trái tim, khách đến phố cổ rồi tỏa đi các điểm khác. Còn vùng ngoại vi gánh vác các công trình thiết yếu như nhà máy xử lý rác (Hội An Tây), nhà máy xử lý nước thải (Hội An Đông)" - ông Bình nói.

Ông nhấn mạnh việc ngồi lại ký quy chế chính là "giữ hồn di sản Hội An", bảo đảm sự thống nhất trong mọi hoạt động - từ công tác Đảng, tổ chức lễ hội đến quản lý đô thị - hướng đến phát triển bền vững và gìn giữ trọn vẹn giá trị di sản.

Cùng nhau tỏa sáng

Ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông, nhận định quy chế phối hợp là cam kết của hệ thống chính trị 4 địa phương trong việc bảo vệ và kế thừa những giá trị văn hóa, tính cách người Hội An "nhân tình thuần hậu", đồng thời phát huy thương hiệu du lịch Hội An và Khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm.

"Đây là mối quan hệ máu thịt, một khối đoàn kết thống nhất của chỉnh thể đô thị Hội An. Mỗi địa phương có chức năng riêng nhưng cần "gìn vàng giữ ngọc", phát huy lợi thế của từng nơi, hòa quyện bền chặt để cùng phát triển và tỏa sáng" - ông Dũng nhấn mạnh.

Hội An là một chỉnh thể thống nhất về kiến trúc, di sản, môi trường cảnh quan và hạ tầng đô thị

Ông Nguyễn Văn Sơn, nguyên Chủ tịch UBND TP Hội An (cũ), cũng đánh giá cao sáng kiến này. Theo ông, việc 3 phường và một xã - từng là một phần của Hội An - ngồi lại cùng ký kết là điều "rất đáng mừng".

"Hội An vốn là một chỉnh thể thống nhất về kiến trúc, di sản, môi trường, cảnh quan và hạ tầng. Vì vậy, việc ban hành quy chế riêng giúp tạo sự đồng bộ, tránh tùy tiện và nâng cao hiệu quả hợp tác" - ông Sơn nói.

Ông cho rằng đây là nỗ lực lớn của các phường, xã, đồng thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TP Đà Nẵng trong việc thúc đẩy ký kết, tạo cơ sở pháp lý và tinh thần để các địa phương thường xuyên trao đổi, cùng hướng đến mục tiêu chung: giữ hồn Hội An và phát triển bền vững.

Bệ phóng cho tương lai Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đánh giá quy chế phối hợp sẽ là bệ phóng vững chắc giúp các địa phương khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có. Sự liên kết này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường. "Mục tiêu cuối cùng là định vị Hội An trở thành điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu khu vực" - bà Thi khẳng định.



