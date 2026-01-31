Chung tay hỗ trợ làng Đôn H'yang vươn lên

Ngày 31-1, Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai và Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông cùng dân làng Đôn H'yang, xã Lơ Pang đã làm lễ kết nghĩa, cùng hỗ trợ phát triển.

Tại lễ kết nghĩa, ông Tối (người Ba Na vùng này không có họ), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đôn H'yang, cho biết trong số 134 hộ của làng thì có tới 62 hộ nghèo và cận nghèo. Người dân ở đây chủ yếu canh tác nông nghiệp lạc hậu nên đời sống gặp nhiều khó khăn.

Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai và Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông cùng dân làng Đôn H'yang ký văn bản kết nghĩa

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lơ Pang, Đôn H'yang có quỹ đất nông nghiệp lớn, giàu tiềm năng nhưng nhiều người dân còn nhận thức hạn chế, chưa nghĩ đến việc làm giàu, lo cho tương lai; còn có tâm lý trông chờ, ỷ lại.

Do đó, việc kết nghĩa với Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế và Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông sẽ giúp người dân Đôn H'yang có hướng phát triển, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Hiện nay, con em làng Đôn H'yang thường chỉ học hết THCS là nghỉ. Do đó, các công ty cần giúp đỡ trong vấn đề nhận thức và chăm lo cho giáo dục tốt hơn để các em có tương lai.

Ông Nguyễn Như Trình, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai trao quà cho những trường hợp thuộc diện chính sách làng Đông H'yang

Ông Nguyễn Như Trình, Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh việc kết nghĩa phải thực chất, nâng dần đời sống của dân làng Đôn H'yang. Việc kết nghĩa này không chỉ xây dựng khối đại đoàn kết từ tỉnh đến thôn làng, giữ vững an ninh chính trị mà còn làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của dân làng để phát triển bền vững.

Ông Trình đề nghị chính quyền địa phương chung tay, phối hợp cùng các công ty vận động dân làng, hướng dẫn đưa khoa học kỹ thuật vào đời sống; giữ vững an ninh chính trị để việc kết nghĩa đạt hiệu quả.

Để Đôn H'yang ngày càng phát triển Theo văn bản kết nghĩa, Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế và Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông sẽ hỗ trợ làng Đôn H'yang phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nguồn lực xây dựng ngôi làng ngày càng phát triển, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các công ty sẽ phân công cán bộ chuyên môn thường xuyên theo dõi, duy trì mối liên hệ với làng Đôn H'yang để nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, đời sống và tâm tư, nguyện vọng của người dân; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết, không để phát sinh bức xúc. Cùng với đó, hỗ trợ, giúp đỡ làng Đôn H'yang tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội; khôi phục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của làng trong quá trình phát triển.



