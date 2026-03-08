HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chung tay ngăn ngừa rác thải biển

Tin-ảnh: K.Nam

Hội thảo thu hút khoảng 150 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý đến từ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế.

Từ ngày 6 đến 8-3, tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Ostfalia (CHLB Đức) tổ chức hội thảo quốc tế "Ngăn ngừa rác thải biển và thực tiễn bền vững hướng tới nền kinh tế tuần hoàn - MARLISPACE 2026".

Hội thảo thu hút khoảng 150 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý đến từ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế. Ban tổ chức đã tiếp nhận 60 bài tham luận, trong đó 50 bài được lựa chọn trình bày tại hội thảo.

Trong bài phát biểu khai mạc, lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang cho biết ô nhiễm rác thải nhựa đại dương đang trở thành thách thức nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học cũng như sinh kế của cộng đồng ven biển. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và các mô hình quản lý hiệu quả là hết sức cần thiết nhằm giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường biển.

Chung tay ngăn ngừa rác thải biển - Ảnh 1.

Hằng năm, đảo Bình Ba, tỉnh Khánh Hòa “đón” hàng trăm tấn rác thải tấp vào bờ biển

Trong 3 ngày hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung như: thực trạng ô nhiễm nhựa đại dương và các chính sách tái chế; giải pháp kỹ thuật bền vững trong khai thác, nuôi trồng thủy sản; quản lý, thu gom và tái chế ngư cụ; các mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải biển. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cũng đề cập mối liên hệ giữa rác thải nhựa với môi trường, kinh tế và xã hội. Các chuyên gia quốc tế cũng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa đại dương, đồng thời đề xuất các mô hình hợp tác giữa nhà khoa học, cơ quan quản lý và doanh nghiệp để xây dựng chuỗi giá trị tái chế bền vững.

Hội thảo được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường biển, hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững và xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.

