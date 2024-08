Chung tay vì biên cương Tổ quốc

VRG lãi lớn trong 6 tháng đầu năm

VRG (mã chứng khoán GVR) vừa công bố báo cáo hợp nhất quý II/2024 kèm giải trình đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM do chênh lệch lợi nhuận sau thuế hơn 10%.

Báo cáo cho thấy VRG đạt lợi nhuận sau thuế 994,53 tỉ đồng trong quý II/2024, tăng gần 39% so với mức lãi 717,29 tỉ đồng ở cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân được ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG, lý giải là do giá bán mủ cao su cao hơn so với cùng kỳ năm trước làm lợi nhuận sản xuất - kinh doanh mủ cao su tăng lên; hoạt động chế biến gỗ cũng tăng; thu nhập từ bồi thường thu hồi đất, trả đất về địa phương kỳ này tăng so với kỳ trước làm lợi nhuận khác tăng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, VRG đạt doanh thu gần 9.213,6 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.644 tỉ đồng.