Chung tay xây dựng Bình Phú xanh - sạch - bền vững

Ngày hội nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Ẩm thực chay năm 2025, kéo dài đến ngày 4-11.

Chương trình do UBND phường Bình Phú, TP HCM phối hợp cùng Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công ty Cổ phần DNXH Green Journey tổ chức, với mục tiêu xây dựng một cộng đồng dân cư xanh - sạch - bền vững, nơi mỗi người dân trở thành một Green Hero (người hùng xanh) trong chính khu phố của mình.

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như chia sẻ mô hình tuần hoàn; trao tặng compost kit và cây xanh cho các cơ quan, đơn vị, đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn. Mỗi bộ compost kit chính là công cụ nhỏ nhưng mang lại giá trị lớn, giúp biến rác thải hữu cơ thành nguồn phân bón tự nhiên, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và xây dựng một môi trường sống xanh - sạch - bền vững hơn cho cộng đồng.

Phường Bình Phú trao tặng compost kit và cây xanh cho các cơ quan, đơn vị, đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Dịp này, phường Bình Phú cũng phát động phong trào "Bình Phú Xanh - Tôi là Green Hero" và ứng dụng công nghệ quản lý rác thải bằng mã QR cùng hệ thống điểm thưởng Green Points. Phong trào được khởi xướng với mục tiêu kêu gọi mỗi người dân, mỗi tập thể cùng hành động thiết thực, chung tay xây dựng phường Bình Phú trở thành khu dân cư xanh - sạch - bền vững.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phú, cho biết ngày hội không chỉ là dịp để mọi người cùng nhau hành động vì môi trường, mà còn là cơ hội để gieo những hạt mầm xanh của niềm tin, của trách nhiệm trong việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, không rác thải nhựa, xanh - sạch - an toàn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của TP HCM.

"Chúng tôi mong rằng những hoạt động trên sẽ góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh - hành động xanh - vì một cộng đồng xanh, sạch, đáng sống, để phong trào ấy thực sự đi vào đời sống của người dân, trở thành nét đẹp văn hóa môi trường của phường Bình Phú" - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phú gửi gắm.



