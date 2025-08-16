HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tự hào cờ Tổ quốc

Chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội "Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc"

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Ngày hội Chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội "Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc" nhằm hưởng ứng các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước

Ngày 16-8, UBND - Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Hội, TP HCM tổ chức Ngày hội Chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội "Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc". Đến dự ngày hội có bà Võ Thị Bạch Yến, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP HCM.

Chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội "Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc"- Ảnh 1.

Ngày hội Chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội "Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc"

Phát biểu tại ngày hội, bà Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Hội, cho biết trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ đan xen thách thức, yêu cầu đặt ra cho hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước là phải nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và nhất là chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời khẳng định sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân chính là nguồn sức mạnh cốt lõi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Ngày hội Chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội "Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc" vừa là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ phường, hưởng ứng các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, vừa là dịp để Ủy ban MTTQ  và các tổ chức chính trị - xã hội phường Vĩnh Hội thể hiện vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân. 

Đây là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, củng cố niềm tin và động viên nhân dân, đoàn viên, hội viên cùng chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội ngày càng phát triển bền vững.

Chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội "Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc"- Ảnh 3.

Lãnh đạo phường Vĩnh Hội tri ân các đơn vị đồng hành với địa phương trong tổ chức Ngày hội Chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội "Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc"

Tại ngày hội đã diễn ra Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" hướng về Ngày Quốc Khánh 2-9.

Đồng hành với ngày hội, Báo Người Lao Động đã trao tặng cho phường Vĩnh Hội 200 lá cờ Tổ quốc từ chương trình Tự hào cờ Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức tặng cờ Tổ quốc đến các hộ dân, trao phương tiện sinh kế, 10 ảnh Bác Hồ, 20 biển số nhà cùng 22 phần quà cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện hơn 50 triệu đồng.

Thực hiện 3 công trình tiêu biểu gồm: tuyến đường cờ Tổ quốc - Đường số 46, công trình "Thanh niên hành động - Vì địa chỉ an cư" và công trình "Nguồn sáng an toàn - Văn minh - Tiết kiệm - phòng, chống cháy nổ".

Chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội "Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc"- Ảnh 4.
Chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội "Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc"- Ảnh 5.
Chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội "Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc"- Ảnh 6.

Nhiều hoạt động chăm lo cho người dân

Ngày hội cũng diễn ra các hoạt động thiết thực, ý nghĩa như gian hàng "Bình ổn giá", gian hàng "Cắt tóc miễn phí", gian hàng "Chuyển đổi số cùng Viettel", gian hàng "Suất ăn nghĩa tình". Các hoạt động được triển khai thực hiện đều hướng đến chào mừng và tạo khí thế thi đua sôi nổi trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Vĩnh Hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội "Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc"- Ảnh 7.

Trao tặng ảnh Bác Hồ

Chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội "Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc"- Ảnh 8.

Báo Người Lao Động đã trao tặng phường Vĩnh Hội 200 lá cờ Tổ quốc từ Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc"

Chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội "Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc"- Ảnh 9.

Người dân tham gia gian hàng "Cắt tóc miễn phí"

Chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội "Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc"- Ảnh 10.
Chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội "Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc"- Ảnh 11.
Chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội "Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc"- Ảnh 12.

Phường Vĩnh Hội thực hiện công trình tuyến đường cờ Tổ quốc


