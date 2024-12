"Chúng tôi rất vui và may mắn khi có bộ đội Việt Nam bên cạnh"

Tin từ lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei cho biết nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ Phái bộ UNISFA giao, trong 2 ngày 14 và 15-12, Đội Công binh số 3 đã tổ chức lực lượng, phương tiện làm sân bóng đá, san sửa đường vào Bệnh viện không biên giới, đường vào Giáo xứ và Bệnh viện Abyei, vận chuyển 20 xe đất và san gạt nền nhà Đài truyền thanh Abyei.

Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam (nguyên là Đội trưởng Đội Công binh số 1), đã cùng đoàn công tác của Binh chủng Công binh đến thăm và tặng quà cho các cháu học sinh tại Giáo xứ Abyei.

"Chúng tôi rất vui và may mắn khi luôn có người Việt Nam ở bên cạnh. Họ luôn làm việc và giúp đỡ mọi người. Họ đã giúp đỡ chúng tôi những việc như cấp nước sạch, san phẳng đường sá, xây dựng các lớp học… theo nhiều cách khác nhau. Chúng tôi đã học được ở người Việt Nam rất nhiều, cảm ơn các bạn vì tất cả…"- Cha xứ Bino ở Abyei chia sẻ.

Theo Trung tá Lê Hồng Giang, Chính trị viên Đội Công binh số 3, tập thể Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đội luôn xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thực hiện chức năng "Đội quân công tác". Vì thế thời gian qua, Đội Công binh số 3 luôn đặt yêu cầu phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan của Phái bộ, chính quyền địa phương để xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung hoạt động dân vận cho phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm cụ thể nhằm bảo đảm cho công tác dân vận đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trước bạn bè quốc tế và chính quyền, người dân địa phương.

Nét nổi bật trong thực hiện công tác dân vận của Đội Công binh số 3 thời gian qua là đơn vị đã thường xuyên phối hợp tích cực với cơ quan của Phái bộ và chính quyền khu vực Abyei, cùng các nước cử quân nhằm nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương và xây dựng địa bàn an toàn. Với những kết quả đạt được đã góp phần tô thắm thêm truyền thống "Mở đường thắng lợi" của Bộ đội Công binh Việt Nam Anh hùng.

Một số hình ảnh do Đội công binh cung cấp: