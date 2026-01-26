HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chuỗi trung tâm thương mại Vincom báo lãi kỷ lục

Thái Phương

(NLĐO) – Mỗi ngày, chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất nước có mức lãi trước thuế hơn 17,6 tỉ đồng.

Ngày 26-1, Công ty CP Vincom Retail (mã chứng khoán VRE) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2025 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

Báo cáo cho thấy năm 2025, Vincom Retail ghi nhận doanh thu cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 8.399 tỉ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ nhờ vào tỉ lệ lấp đầy duy trì đà phục hồi tích cực trên toàn hệ thống trung tâm thương mại và sự đóng góp ổn định từ các trung tâm thương mại khai trương trong năm 2024 và 2025.

Sau khi đã bàn giao gần hết các căn shophouse năm 2024, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 8.837 tỉ đồng, hoàn thành 92,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 6.446 tỉ đồng, tăng trưởng 57,4% và đạt 137% kế hoạch năm.

Như vậy, bình quân mỗi ngày, chuỗi trung tâm thương mại này có mức lãi trước thuế hơn 17,6 tỉ đồng. Đây cũng là mức lãi trước thuế cao nhất kể từ khi niêm yết của công ty này.

Vincom Retail báo lãi kỷ lục 6 . 400 Tỉ đồng trong năm 2025 , dẫn đầu thị trường - Ảnh 2.

Vincom hiện là chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất cả nước

Trong năm ngoái, Vincom Retail mở mới 3 trung tâm thương mại bao gồm Vincom Mega Ocean City, Vincom Mega Mall Royal Island, và Vincom Plaza Vinh. Công ty hiện có 90 trung tâm thương mại tại 31/34 tỉnh thành trên cả nước. Vincom hiện là chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất cả nước.

Công ty CP Kinh doanh thương mại Sado hiện là cổ đông lớn nhất của Vincom Retail khi nắm giữ khoảng 40% cổ phần, tương đương 943,2 triệu cổ phiếu.

Vingroup của tỉ phú Phạm Nhật Vượng còn sở hữu trực tiếp 18,37% vốn điều lệ, tương đương hơn 427 triệu cổ phiếu.

Giá cổ phiếu VRE đang được giao dịch ở mức 31.000 đồng.


Tin liên quan

Vincom Retail sẽ nhận chuyển nhượng một phần siêu dự án Cần Giờ của Vingroup

Vincom Retail sẽ nhận chuyển nhượng một phần siêu dự án Cần Giờ của Vingroup

(NLĐO)- Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có tổng diện tích 2.870 ha, được Tập đoàn Vingroup khởi công ngày 19-4.

Chuỗi trung tâm thương mại Vincom làm ăn thế nào sau khi Vingroup thoái vốn?

(NLĐO) – Năm 2025, chuỗi 88 trung tâm thương mại Vincom đặt mục tiêu lãi sau thuế khoảng 4.700 tỉ đồng.

87 trung tâm thương mại Vincom đang kinh doanh ra sao?

(NLĐO) - Sở hữu 87 trung tâm thương mại Vincom trên cả nước, công ty thành viên của tỉ phú Phạm Nhật Vượng báo lãi hơn 3.000 tỉ đồng trong 9 tháng qua.

Vingroup trung tâm thương mại Vincom cổ phiếu VRE trung tâm thương mại Vincom
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo