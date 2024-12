Chương trình hòa nhạc chào đón Giáng sinh và năm mới

Trong 2 đêm 21 và 22-12, tại Nhà hát Thành phố, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TP HCM (HBSO) sẽ tổ chức chương trình hòa nhạc "Christmas Concert 2024" chào đón Giáng sinh 2024 và mừng năm mới 2025.

Ca sĩ - NSƯT Phạm Khánh Ngọc sẽ có mặt trong chương trình nghệ thuật chào đón Giáng sinh 2024 và năm mới 2025. Ảnh: THANH HIỆP

Nhiều tác phẩm âm nhạc kinh điển và hiện đại sẽ được biểu diễn tại chương trình với sự tham gia của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, NSƯT Khánh Ngọc, các ca sĩ Phạm Trang, Đào Mác, Hồng Dịu, Trung Kiệt, dàn hợp xướng HBSO, Korean Children Voices và dàn nhạc giao hưởng HBSO. Các nghệ sĩ sẽ trình diễn những tác phẩm nổi tiếng, được viết cho dịp Giáng sinh và năm mới, như: "O Holy Night", "Panis Angelicus", "Silent Night", "Ave Maria", "Santa Claus is Coming to Town", "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas", "Dazzling Joy", "Sing, Sing, Sing"…