Chương trình "Ký ức để lại" ở Tây Ninh: Lời tri ân đối với các thế hệ chiến sĩ công an

Tối 19-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự chương trình nghệ thuật chính luận "Ký ức để lại" của Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh và Cục Công tác chính trị - Bộ Công an thực hiện.



Ký ức để lại qua hình ảnh anh dũng kiên cường

Tham dự chương trình còn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, các Mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, TP HCM…

Chương trình nghệ thuật chính luận "Ký ức để lại" gợi nhớ về những trận đánh anh dũng của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ - ngụy

Chương trình nghệ thuật còn có sự tham gia của hơn 500 diễn viên chuyên nghiệp, cùng 120 chiến sĩ Công an nhân dân PX03 Tây Ninh, đội quân khuyển, kỵ binh và nhiều khí tài quân sự. Với quy mô hoành tráng và sự đầu tư công phu, chương trình được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh, kết hợp giữa nghệ thuật chính luận sử thi và sân khấu ngoài trời, hội tụ nhiều ngôn ngữ nghệ thuật như điện ảnh, âm nhạc, vũ kịch, kết hợp cùng công nghệ trình diễn hiện đại…

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật chính luận "Ký ức để lại" ở tỉnh Tây Ninh

Chương trình nghệ thuật "Ký ức để lại" được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) và 65 năm ngày thành lập Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (7.1960 - 7.2025).

Với thời lượng khoảng 90 phút, "Ký ức để lại" tái hiện không gian nghệ thuật được kết nối bởi 3 chương, 6 cảnh (chương I: "Xuân Cầu ký ức đỏ", chương II: "Đường Trường Sơn huyền thoại" và chương III: "Đất lửa Tây Ninh"), chương trình góp phần thể hiện đỉnh cao chiến tranh nhân dân của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, dệt nên những trang sử vàng với ký ức không bao giờ quên trên mảnh đất Tây Ninh và chiến trường Nam Bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng

Chương trình nghệ thuật "Ký ức để lại" còn mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với các thế hệ chiến sĩ Công an nhân dân - những người đã thầm lặng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ nền hòa bình cho đất nước; kết nối lịch sử với hiện tại, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, thống nhất đất nước.

Ngoài chương trình nghệ thuật chính luận "Ký ức để lại", trong 2 ngày 18 và 19-4, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn và lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, an sinh xã hội,… trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như: Lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang Liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bia Chiến thắng, Tượng đài Bác Hồ, Tượng đài đồng chí Phạm Hùng, Bia An ninh vũ trang miền Nam (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) và Nhà Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh).

Ngoài ra, đoàn công tác còn tổ chức hội trại thanh niên và các hoạt động sinh hoạt chính trị, an sinh xã hội với chủ đề "Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc", trong đó tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2023-2025…

Nhắc nhở thế hệ trẻ về niềm tự hào, lòng yêu nước

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh cách đây tròn 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại chương trình nghệ thuật chính luận "Ký ức để lại"

Trong thắng lợi vĩ đại ấy, lực lượng An ninh miền Nam, cùng với các đồng chí cán bộ công an chi viện cho chiến trường miền Nam đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, đoàn kết, vượt qua mọi thử thách, kiên cường chiến đấu, dũng cảm hy sinh, tấn công mạnh mẽ vào các cơ quan trọng yếu của Mỹ - ngụy ở các đô thị miền Nam và các vùng nông thôn.

Các chiến sĩ là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong các phong trào "diệt ác trừ gian", "bảo mật phòng gian", góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lần lượt đánh bại các chiến lược "Chiến tranh đơn phương", "Chiến tranh đặc biệt", "Chiến tranh cục bộ", "Việt Nam hóa chiến tranh" của đế quốc Mỹ, tiến tới cuộc tổng tiến công đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật chính luận "Ký ức để lại"

Trong cuộc kháng chiến gian khổ, ác liệt đó, đã có gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ ưu tú của lực lượng Công an nhân dân anh dũng hy sinh, hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ bị thương.

Trên mảnh đất Tây Ninh thiêng liêng gợi nhắc về những trang sử hào hùng của dân tộc trong cuộc trường chinh giành độc lập, thống nhất đất nước, là căn cứ địa của Trung ương Cục miền Nam - cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Các nguyên lãnh đạo và lãnh đạo Đảng, Chính phủ tham dự chương trình

"Tại chương trình nghệ thuật ý nghĩa và trang trọng hôm nay, chúng ta tưởng nhớ, bày tỏ sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ nói chung, lực lượng An ninh miền Nam và các đồng chí cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những công lao, đóng góp và sự hy sinh to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi là niềm tự hào, là biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta" - Đại tướng Lương Tam Quang xúc động.

Chương trình ôn lại những trận đánh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ - ngụy để làm nên những trận thắng lịch sử

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và những chiến công, thành tích to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nhất là gương mẫu, đi đầu trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; chủ động giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phan Văn Giang tặng quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng

Hàng ngàn người dân ở Tây Ninh đến theo dõi chương trình

"Đây là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống lịch sử, sự cống hiến, đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là lời nhắc nhở về tinh thần yêu nước, về truyền thống đấu tranh kiên cường của dân tộc; đồng thời, cũng là sự tri ân sâu sắc trước sự hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân nói riêng, lực lượng vũ trang và nhân dân ta nói chung" - Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.