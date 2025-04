Chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui": Ấn tượng, hoành tráng

Đây là chương trình do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025); được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên các kênh truyền hình trong cả nước.

Đến tham dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Cùng dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Chương trình mở màn bằng tổ khúc "Người chiến sĩ ấy" do Hoàng Vân sáng tác với sự tham gia trình diễn của: NSƯT Vũ Thắng Lợi, Viết Danh, Xuân Hảo, Trịnh Phương, Minh Hải, Xuân Dũng, Dương Đức, Trường Lâm hợp xướng, múa và nhạc công Đoàn Nghi lễ Quân đội. Tiết mục hoành tráng, giai điệu tự hào, khắc họa hình tượng "Bộ đội Cụ Hồ", đầy khí thế.

Chương trình "Đất nước trọn niềm vui" bao gồm 3 chương lớn. Trong đó, chương một "Khát vọng thống nhất" gợi nhớ về những tháng ngày chia cắt, cả nước cùng ra trận.

Trong chương một, khán giả được thưởng thức bài hát "Câu hò bên bến Hiền Lương" do nhạc sĩ Hoàng Hiệp sáng tác, NSND Hữu Từ biên đạo và Lương Nguyệt Anh, Quang Duy và diễn viên múa thể hiện. Tiết mục múa "Đồng Khởi" với phần âm nhạc của Cao Xuân Dũng, biên đạo NSND Đỗ Hiền, tốp múa biểu diễn thu hút khán giả.

Một sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký có tên "Bài ca hi vọng" do ca sĩ Đỗ Tố Hoa biểu diễn nối tiếp chương trình. Tiếp theo, ca khúc "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát" của Huy Du sáng tác, NSƯT Thắng Lợi biểu diễn; ca khúc "Vàm cỏ đông" do Trương Quang Lục sáng tác, NSND Thanh Thúy cùng tốp ca thể hiện; tiết mục múa "Đất thép thành đồng" do NSND Hữu Từ biên đạo, tốp múa thể hiện mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Ca sĩ Cẩm Vân cùng tốp ca, múa đẩy mạnh cảm xúc về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc qua ca khúc "Đất nước" (thơ Tạ Hữu Yên và âm nhạc Phạm Minh Tuấn). Liên khúc "Đất nước trọn niềm vui - Mùa xuân trên TP HCM" do nhạc sĩ Hoàng Hà, Xuân Hồng sáng tác, ca sĩ Tùng Dương cùng hợp ca nam - nữ thể hiện đã kết thúc chương đầu tiên của chương trình.

Chương hai "Khát vọng vươn lên" nói đến giai đoạn năm 1975 đến 1991. Thời điểm này, Việt Nam hàn gắn vết thương chiến tranh, đồng lòng vừa khôi phục kinh tế lại vừa chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ hải đảo, độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Đồng thời, Việt Nam từng bước hình thành cơ cấu kinh tế mới, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thực hiện đổi mới toàn diện đất nước theo cương lĩnh mà Đảng ta đã khởi xướng từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI.

Ca khúc mở đầu cho chương hai là "Miền Nam nhớ mãi ơn Người" do Lưu Cầu sáng tác, NSND Hữu Từ biên đạo, NSND Thanh Thúy cùng nhóm múa thể hiện.

Khuấy động không khí sân khấu là tiết mục "Hát về cây lúa hôm nay" do Hoàng Vân sáng tác, NSND Tự Long, NSND Thùy Linh cùng nhóm "Anh trai vượt ngàn chông gai" thể hiện.

Ca sĩ Tùng Dương trở lại cùng tốp múa để trình diễn bài "Tình ca thợ mỏ" do Hoàng Vân sáng tác, NSND Đỗ Hiền biên đạo. Các ca khúc liên tiếp: "Mùa xuân từ những giếng dầu" do NSƯT Phương Anh với tốp nữ và nhóm múa thể hiện và "Bài ca không quên" do ca sĩ Cẩm Vân cùng tốp múa biểu diễn khép lại chương hai. Cả hai bài hát này đều do Phạm Minh Tuấn sáng tác.

Chương ba của chương trình là "Khát vọng hùng cường" kể giai đoạn từ 1991 đến nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng của toàn dân đã mang lại cho đất nước một cơ đồ rạng rỡ, mở ra cơ hội mới trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, hưng thịnh, hội nhập và phát triển cùng nhau bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Mở đầu chương ba, khán giả được thưởng thức bản mashup "Vì nhân dân quên mình - Khúc quân ca Trường Sa" do hai nhạc sĩ Doãn Quang Khải và Đoàn Bổng sáng tác với sự biểu diễn của hợp ca múa.

Song ca cổ "Son sắt một niềm tin" do Đại tá Võ Công Phước chuyển soạn, NSND Đỗ Hiền biên đạo, ca sĩ Ngọc Như, Thanh Nhường và tốp nam múa cùng phối diễn, nối tiếp chương trình.

Liên khúc "Màu áo chú bộ đội - Con gái mẹ đã thành chiến sĩ - Lời Đảng hiệu triệu trái tim" do các nhạc sĩ: Nguyễn Văn Tý, Thuận Yến, Hoàng Hồng Ngọc do Bé Thiên Kim và tốp thiếu nhi, Hoàng Hồng Ngọc, Hồng Chinh, Kim Khánh, Huyền Anh cùng trình diễn mang đến những cảm xúc khác biệt cho khán giả.

Ca khúc "Thành phố trẻ" do Trần Tiến sáng tác, Trường Thùy Dương, Hoàng Nghiệp, tốp nữ cùng tốp múa trình diễn khắc họa một thành phố rực rỡ tên vàng, nặng nghĩa nhân và đầy hào sảng, sức sống trẻ tựa bình minh xán lạn.

Ca khúc "Giai điệu Tổ quốc" do Trần Tiến sáng tác, ca sĩ Viết Danh, Trịnh Phương, Thắng Lợi, Xuân Hảo, Dương Đức, Minh Ngọc, Lương Nguyệt Anh, Tố Hoa, Hồng Chinh, Thu An cùng hợp ca, hợp xướng, dàn nhạc giao hưởng tạo không khí hào hùng, tự hào.

Sáng tác của Hồ Trọng Tuấn với tên "Thênh thang đường mới" với sự biểu diễn của ca sĩ Viết Danh, Thắng Lợi, Xuân Hảo, Dương Đức, Trịnh Phương, Hồng Chinh, Minh Ngọc, Lương Nguyệt Anh, Thu An, Tố Hoa cùng hợp ca, hợp xướng và các diễn viên… kết lại toàn bộ chương trình.