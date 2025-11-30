Chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”: Tiếp sức học sinh vùng lũ đến trường

Ngày 29-11, chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" do Báo Người Lao Động phát động đã trao 11.000 tập vở cho học sinh 3 trường học bị thiệt hại do lũ lụt ở tỉnh Khánh Hòa. Số tập vở này do chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú II (tỉnh Khánh Hòa) đóng góp.

Sách vở trôi theo dòng nước dữ

Trong số 11.000 tập vở được trao đợt này, 5.000 tập được trao cho Trường Tiểu học Vĩnh Phương 1 (phường Bắc Nha Trang), 3.000 tập cho Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tây Nha Trang) và 3.000 tập cho Trường THCS Trần Quang Khải (xã Diên Điền). Đây là những ngôi trường nằm trong vùng ngập sâu, thiệt hại nặng nề.

Trường THCS Lương Thế Vinh ngập tới 2,2 m, toàn bộ bàn ghế gỗ ép, tivi, thiết bị dạy học bị phá hủy. Hơn 90% học sinh của trường cũng bị mất trắng sách vở và đồng phục do tài sản, đồ đạc trong nhà bị nước lũ cuốn trôi. Với quy mô 1.400 học sinh, nỗi lo thiếu sách vở trở thành áp lực đè nặng lên cả thầy cô và phụ huynh.

Chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai” trao 5.000 cuốn vở cho Trường Tiểu học Vĩnh Phương 1 (Khánh Hòa). Ảnh: KỲ NAM

Trong số những học sinh đang gắng gượng trở lại trường, có em Đoàn Kỳ Nam, học sinh lớp 7/7. Đêm 19 rạng sáng 20-11, nước lũ tràn về quá nhanh, dâng cao quá đầu người. Gia đình em buộc phải leo lên chiếc giường được kê cao để tránh dòng nước xiết. Sách vở không kịp đưa lên, tất cả chìm trong màu bùn đục ngầu. Ba của Nam phải bơi ra ngoài, trèo qua cửa sổ nhờ hàng xóm dỡ tôn để cứu cả nhà. Còn em, trong hoảng loạn, ôm lấy chiếc can nhựa làm phao để thoát khỏi căn nhà đang ngập sâu.

Ở Trường Tiểu học Vĩnh Phương 1, tình cảnh không khá hơn. Nước dâng 1,7 m khiến nhiều lớp học biến dạng hoàn toàn. Bùn đất phủ kín phòng học; 250 bộ bàn ghế học sinh, 15 bộ bàn ghế giáo viên cùng hàng loạt máy tính, tivi, vật dụng bếp ăn bán trú hư hỏng nặng. Trường có hơn 730 học sinh nhưng 5 ngày sau lũ, có gần 500 em mất hoàn toàn sách vở. Nhà trường phải ứng quỹ mua vở phát cho các em để duy trì việc học.

Em Ngô Tuấn, học sinh lớp 4, đến ngày 29-11 vẫn chưa có nổi một bộ đồng phục để mặc. Em chỉ có thể dùng bộ quần áo ở nhà đến lớp vì toàn bộ đồ dùng, sách vở trong nhà đã bị lũ cuốn trôi.

Sẻ chia quý báu

Những ngày qua, thầy Trần Trọng Huy, Trường THCS Trần Quang Khải (xã Diên Điền), cùng giáo viên, nhân viên nhà trường miệt mài gom từng chồng hồ sơ, sổ sách bị ướt để phân loại, phơi khô. Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng bộ đội Vùng 4 Hải quân, nhà trường mới có thể dọn dẹp bùn đất, vệ sinh trường lớp để đón học sinh trở lại.

Hơn 950 học sinh của xã Diên Điền đều ở trong vùng ngập sâu, nhiều nhà dân chìm trong nước đến 2 m. Hầu hết học sinh mất hết sách vở, đồ dùng học tập. Hành trình trở lại trường vì thế càng gian nan. Em Trần Huỳnh Hữu Nghĩa, học sinh lớp 6/9 Trường THCS Trần Quang Khải, bộc bạch: "Khi nước ngập tới mái, cả nhà em phải bơi qua nhà hàng xóm có lầu để tránh. Sách vở, áo quần, đồ đạc đều bị nước cuốn trôi".

Thầy giáo Trần Trọng Huy (xã Diên Điền) bày tỏ niềm vui khi hay tin chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" đến với học sinh của trường. "Chúng tôi thật sự biết ơn Báo Người Lao Động đã kịp thời phát động chương trình. Những quyển vở này là sự sẻ chia ý nghĩa và là nguồn động viên quý báu giúp các em ổn định tinh thần để trở lại trường" - thầy Trần Trọng Huy bày tỏ.

Những quyển vở mới được trao đi trong chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" có thể nhỏ bé so với những mất mát mà thiên tai gây ra, nhưng với các em học sinh, đó là tấm lòng, là niềm khích lệ để đứng dậy sau mưa lũ. Giá trị nhân văn sâu sắc của chương trình đó là trao niềm tin, trao hy vọng, trao lại con đường học tập cho các em.

Tiếp nối chương trình nhiều ý nghĩa này, trong những ngày tới, Báo Người Lao Động tiếp tục đưa 150.000 - 200.000 tập vở đến tỉnh Đắk Lắk, 100.000 tập đến tỉnh Gia Lai và 50.000 tập đến tỉnh Khánh Hòa, để trao cho học sinh các trường bị thiệt hại do mưa lũ.

57.000 học sinh cần hỗ trợ khẩn cấp Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Khánh Hòa, thiệt hại của ngành giáo dục sau mưa lũ là vô cùng nặng nề: Gần 7.500 bộ bàn ghế học sinh, 308 bộ bàn ghế giáo viên, 584 máy tính, 472 tivi, 33 bộ máy chiếu bị hư hỏng. Tổng kinh phí cần khắc phục gần 79 tỉ đồng. Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện vẫn còn 35 trường chưa thể hoạt động trở lại vì thiệt hại quá lớn; khoảng 57.000 học sinh cần hỗ trợ khẩn cấp. Sở GD-ĐT đang tiếp tục rà soát thiệt hại, đề xuất kinh phí sửa chữa và thống kê nhu cầu sách giáo khoa gửi Bộ GD-ĐT để có nguồn cấp phát miễn phí cho học sinh vùng lũ.



