"Chuông vàng vọng cổ" lan tỏa tình yêu cải lương từ Hà Nội đến phương Nam

Từ trái sang: nghệ sĩ Minh Hải, Hồ Ngọc Trinh và Nguyễn Văn Đáng

Trong không khí hân hoan chào mừng 20 năm Cuộc thi "Chuông vàng Vọng cổ" – một hành trình tôn vinh bài vọng cổ và giữ gìn tinh hoa cải lương – Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Nhà hát Cải lương Việt Nam vừa tổ chức chương trình nghệ thuật "Âm thanh phù sa" mùa 3 tại Hà Nội vào tối 10-6.

Đây không chỉ là một đêm diễn, mà còn là một cuộc hội ngộ xúc động giữa những nghệ sĩ cải lương đất Bắc từng để lại dấu ấn đậm nét tại "Chuông vàng Vọng cổ" qua các thời kỳ, cùng những trái tim cùng đập nhịp vì tình yêu dành cho bộ môn nghệ thuật truyền thống.

Cầu nối hai miền – Hơi thở cải lương từ Bắc vọng về Nam

Với khán giả yêu cải lương đây là chương trình được HTV ghi hình và phát sóng, nhằm lan tỏa sự đồng hành với cuộc thi "Chuông vàng Vọng cổ" lần thứ 20, do vậy đây là đêm diễn được khán giả tại cả nước mong đợi.

NSND Triệu Trung Kiên – Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam - cho biết chương trình "Âm thanh phù sa" mùa 3 là dịp hiếm có để thưởng thức lại những trích đoạn, bài vọng cổ sâu lắng vang lên từ chính những giọng ca của cải lương miền Bắc đã từng tỏa sáng trong cuộc thi "Chuông vàng Vọng cổ" của Đài Truyền hình TP HCM suất 19 năm qua.

NSƯT Đoàn Hoa Mai

Các nghệ sĩ như NSƯT Đoàn Hoa Mai, NSƯT Minh Lý, NS Văn Đáng, NS Minh Hải, NS Ninh Thị Như Quỷnh, NS Hải Yến, NS Minh Nguyệt, NS Hồng Gấm… sẽ cùng nhau mang lại một đêm diễn thấm đẫm cảm xúc, đậm đà bản sắc cải lương Bắc, đồng thời thể hiện sự tiếp nối bền vững của thế hệ nghệ sĩ gắn bó sâu sắc với sân khấu truyền thống.

Đặc biệt, sự xuất hiện của NSND Hồ Ngọc Trinh –đến từ Đoàn Cải lương Long An – với phong cách biểu diễn mộc mạc, hào sảng đậm chất Nam Bộ, như một nhịp cầu nghệ thuật kết nối hai miền. Tiết mục "Dòng sông quê em" (thơ: Hoài Vũ, nhạc: Trương Quang Lục, lời cổ: Huyền Nhung) sẽ do Hồ Ngọc Trinh cùng nghệ sĩ Nguyễn Văn Đáng song ca.

Nghệ sĩ Nguyễn Văn Đáng đoạt giải Chuông đồng năm 2012

Ngoài ra, không chỉ là đêm diễn giao lưu, "Âm thanh phù sa" mùa 3 còn được đầu tư nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, chỉn chu cả về nội dung lẫn hình thức như: Ca cải lương mở màn: "Câu cải lương mừng xuân dân tộc" – do tập thể nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Việt Nam trình diễn, hứa hẹn mang đến không khí phấn khởi, tươi mới, khơi mở một đêm diễn giàu bản sắc; "Hoa mua trắng" (sáng tác Ngự Bình) – do NSƯT Đoàn Hoa Mai và Hồng Gấm biểu diễn – gợi lên hình ảnh thanh xuân và vẻ đẹp mộc mạc của người con gái vùng cao; Ca cảnh "Thái hậu Dương Vân Nga" (tác giả Trúc Đường, chuyển thể cải lương: Chi Lăng – Hoa Phượng) – qua phần trình diễn của Đỗ Thị Yến, tái hiện khí chất và nội tâm sâu sắc của một nhân vật lịch sử; Bài Tân – cổ giao duyên "Quê hương" (thơ: Đỗ Trung Quân, lời nhạc: Giáp Văn Thạch, lời cổ: Thanh Thanh Hiền) – do Như Quỳnh và Minh Nguyệt thể hiện – là sự hòa quyện giữa âm nhạc hiện đại và truyền thống, như lời ru của đất mẹ vọng về.

Đặc biệt, trích đoạn vở "Thượng Thiên Thánh Mẫu" (tác giả: ThS Lê Thế Song – ThS Xuân Hồng, đạo diễn: NSND Tống Toàn Thắng – TS, NSND Triệu Trung Kiên) – với sự góp mặt của NSƯT Nguyễn Thị Lý (vai Giáng Tiên), Nguyễn Minh Hải (vai Đào Lang), cùng tập thể nghệ sĩ xiếc và cải lương trong vai quần chúng – tạo nên sự kết hợp rực rỡ giữa yếu tố thần thoại, cải lương và nghệ thuật xiếc.

Sự hỗ trợ trình diễn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam không chỉ tăng tính hấp dẫn thị giác mà còn khẳng định hướng tiếp cận nghệ thuật cải lương trong tương lai – vừa giữ gốc rễ truyền thống, vừa mở lối đổi mới để gần hơn với đời sống hiện đại.

Gìn giữ và tiếp lửa cho một hành trình 20 năm

"Âm thanh phù sa" mùa 3 là lời tri ân nồng hậu gửi đến khán giả đã đồng hành cùng "Chuông vàng Vọng cổ" suốt hai thập kỷ qua. Không dừng lại ở vai trò một cuộc thi phát hiện tài năng, "Chuông vàng Vọng cổ" đã trở thành một hành trình gieo trồng và nuôi dưỡng tình yêu dành cho sân khấu cải lương, kết nối khán giả ba miền, giữ cho tiếng ca vọng cổ không bị lãng quên giữa nhịp sống hiện đại.