Chuyến bay cấp cứu đặc biệt kéo dài 14 giờ của ê-kip bác sĩ từ đất liền

Ngày 23-12, Bệnh viện Quân y 175 cho biết vừa phối hợp cùng Binh đoàn 18 vận chuyển 2 bệnh nhân nguy kịch từ quần đảo Trường Sa về đất liền an toàn.

Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 thăm khám thai phụ ngay khi từ đất liền đến bệnh xá đảo

Đây là chuyến bay cấp cứu đặc biệt, kéo dài tới 14 giờ - thông thường chỉ 6–7 giờ - do phải tiếp cận và xử trí 2 bệnh nhân nặng tại 2 đảo khác nhau là Sinh Tồn và Trường Sa Lớn.

Bệnh nhân đầu tiên là chị T.T.T.H. (34 tuổi), ngụ tại đảo Sinh Tồn, mang thai 20 tuần. Chị H. đựợc đưa đến Bệnh xá đảo Sinh Tồn trong tình trạng đau bụng tăng dần, ra máu âm đạo nhiều, tụt huyết áp, mạch nhanh, nguy cơ băng huyết và sốc mất máu cao. Qua hội chẩn từ xa với Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi sẩy thai tiến triển, cần chuyển gấp về đất liền để cấp cứu chuyên sâu.

Sau khi được can thiệp tại bệnh xá, thai phụ được đưa lên trực thăng để đưa về đất liền tiếp tục điều trị

Sáng 22-12, trực thăng EC225 đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), mang theo ê-kíp cấp cứu đường không cùng tổ bác sĩ chuyên khoa sản, hồi sức và đầy đủ thuốc men, trang thiết bị, chế phẩm máu dự trữ. Trưa cùng ngày, tổ cấp cứu tiếp cận bệnh nhân tại đảo Sinh Tồn, xác định thai lưu và tiến hành xử trí cấp cứu ngay tại đảo trong điều kiện đặc biệt.

Sau hơn 1 giờ 30 phút can thiệp tích cực, tình trạng bệnh nhân ổn định và đủ điều kiện vận chuyển bằng đường không vào đất liền.

Cả 2 bệnh nhân đang được theo dõi tại Bệnh viện Quân y 175

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ cấp cứu tiếp tục nhận thông tin về một bệnh nhân là anh N.T.P. (33 tuổi) tại đảo Trường Sa Lớn, bị chấn thương sọ não, nghi ngờ tăng áp lực nội sọ.

Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định vận chuyển khẩn cấp về đất liền để chẩn đoán và điều trị chuyên sâu. Với sự thống nhất của tổ bay và chỉ huy các cấp, ê-kíp cấp cứu quyết định vận chuyển đồng thời cả 2 bệnh nhân trên cùng một chuyến bay.

Do 1 bệnh nhân bị chấn thương sọ não, máy bay phải bay thấp hơn bình thường, kéo dài thời gian hành trình. Trong suốt chuyến bay, ê-kíp y tế theo dõi sát diễn biến của cả 2 bệnh nhân, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh tại Bệnh viện Quân y 175, 2 bệnh nhân được tiếp nhận, thực hiện xét nghiệm chuyên sâu, hội chẩn và điều trị kịp thời.