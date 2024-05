Chuyện có thật ở BR-VT, gian nan đi đòi đất... của mình!

Ngày 20-5, Ông Phạm Anh Tài (ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)) cho biết ông tiếp tục gửi đơn tới các cơ quan chức năng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để khiếu nại, đòi lại khu đất do ông Tài sở hữu, bị một số đối tượng chiếm giữ trong suốt nhiều năm qua.



Theo ông Tài, năm 2021 vợ chồng ông nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) 3 thửa đất tọa lạc tại phường 5, TP Vũng Tàu từ vợ chồng ông Hoàng Hồng Sơn (TP HCM) với tổng diện tích 4.661m2. Ba thửa đất liền kề nhau, được bao quanh bằng hàng rào, trên đất có 1 căn nhà và một số công trình phụ khác. Sau đó, vợ chồng ông Tài được cấp 3 giấy chứng nhận QSDĐ đối với 3 thửa đất trên.

Khu đất được do ông Tài đứng tên, hiện lại bị người khác sử dụng

Sau khi nhận nhà, đất, ông Tài giao cho một người khác trông coi nhà và tài sản trên đất. Tuy nhiên, tháng 3-2021, một số đối tượng không rõ lai lịch đã đến chiếm 3 thửa đất trên của ông Tài, những người này còn dùng vũ lực đuổi người trông coi ra khỏi mảnh đất, khóa cổng, đồng thời chặt hạ một số cây trồng lâu năm. Sau đó, giao lại nhà, đất cho 2 người khác (khoảng 60 tuổi) ở lại.

Từ đó đến nay, mặc dù có đất nhưng ông Tài không thể vào do bị khóa cổng, bên trong lại có người ở. "Tôi đã làm đơn gửi khắp cơ quan chức năng, có giấy tờ, sổ đỏ chứng minh nhưng đến nay đất vẫn bị người khác chiếm" - ông Tài bức xúc nói.

Ông Tài cho biết đã tìm hiểu và xác định ông Nguyễn Tấn Đ. (ngụ TP Vũng Tàu) là người chủ mưu trong vụ việc và đã làm đơn đề nghị cơ quan công an xử lý hình sự đối với ông Đ. Đồng thời, yêu cầu những người đang ở bất hợp pháp rời khỏi phần đất do ông Tài sở hữu. Ông Tài cũng cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan đến đất và tài sản trên đất cho công an xử lý.

Theo tìm hiểu, sau khi tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm, Công an TP Vũng Tàu cũng đã tiến hành điều tra, xác minh và mời các bên lên làm việc. Qua làm việc, ông Đ. khai là đất của mình mua lại của ông Nguyễn Công Bình (ông Bình đã chết năm 2019) và đã cho người chặt cây cối trên đất để trồng cây ăn trái. Tuy nhiên, theo cơ quan công an, ông Đ. không có tài liệu pháp lý chứng minh mảnh đất trên thuộc quyền sở hữu của ông Đ.

Tháng 5-2022, Hội đồng định giá trong Tố tụng hình sự của UBND TP Vũng Tàu cũng đã có kết luận định giá tài sản, xác định giá trị thiệt hại các loại cây trên 3 thửa đất của ông Tài là hơn 27 triệu đồng.

Vào tháng 8-2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Hủy hoại tài sản" và tiến hành điều tra. Tuy nhiên, đến tháng 12-2022 lại ra thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Mảnh đất do ông Tài đứng tên sở hữu nhưng không thể bước vào trong do bị khóa cổng

Theo ông Tài, vụ việc đã kéo dài nhiều năm, khiến ông mất rất nhiều thời gian, công sức để đòi lại đất của mình "Cơ quan điều tra bỏ ngỏ vụ việc, không hiểu lý do tại sao lại đình chỉ vụ án trong khi đã xác định rõ được đối tượng và định giá được thiệt hại". – Ông Tài đặt câu hỏi.

Ông Lê Thanh Phong – Chủ tịch UBND phường 5, TP Vũng Tàu, thông tin vụ việc đã kéo dài nhiều năm, chính quyền địa phương cũng có lần lên kiểm tra nhưng cũng bị khóa cổng, không thể vào bên trong, "Tôi đã yêu cầu xử lý vụ việc giữa ông Tài và ông Đ., không để trở thành nơi gây mất an ninh trật tự tại địa phương". Chủ tịch UBND phường 5 cũng đã đề nghị làm rõ việc 2 cá nhân ở tại khu đất trên có hợp pháp, có đăng ký tạm trú hay làm các thủ tục cư trú theo quy định hay không?" - ông Phong nói.

Trong quá trình ghi nhận vụ việc, tại khu đất này, phóng viên đã gặp và trao đổi với một phụ nữ. Bà này cho biết mảnh đất này là của một người đàn ông tên Đ. Tuy nhiên, khi phóng viên có hỏi về các giấy tờ liên quan đến khu đất thì người này nói hiện ông Đ. đang đi Mỹ, và cũng không cung cấp được các giấy tờ liên quan đến khu đất.