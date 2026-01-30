HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm sau Đại hội XIV

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào trong tuần tới, chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư sau Đại hội XIV của Đảng.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào ngày 5-2-2026.

Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau Đại hội XIV - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Hữu Hưng

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân Naly Sisoulith đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến 27-1, theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đến Việt Nam là quốc gia đầu tiên ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng có ý nghĩa và dấu mốc lịch sử, thể hiện sâu sắc sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân đồng chí Thongloun Sisoulith với mối quan hệ Việt Nam - Lào.

Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp; khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục phát triển và được gìn giữ như tài sản chung vô giá của hai dân tộc và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm; hội kiến với Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, trong bầu không khí phấn khởi, hòa cùng với niềm vui chung của nhân dân hai nước trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước và những kết quả nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc mỗi Đảng.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về chủ trương, chính sách lớn trong Nghị quyết Đại hội mỗi Đảng, tình hình mỗi nước, tình hình thế giới và khu vực; phương hướng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới.

Hai bên nhất trí rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, việc hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó, tin cậy chính trị và phối hợp chặt chẽ càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong trao đổi, Lãnh đạo hai Đảng, hai nước khẳng định việc bổ sung nội hàm "gắn kết chiến lược" vào khuôn khổ quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong năm 2025 là bước phát triển mới, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo nền tảng chính trị vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững; góp phần vào ổn định chính trị, thực hiện mục tiêu phát triển và nâng cao vị thế của mỗi nước.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

(NLĐO)- Ngày 26-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tổng Bí thư Việt Nam - Lào tổng bí thư, chủ tịch nước lào Tổng Bí thư Tô Lâm
