Chuyển đổi 44 ha rừng để thực hiện dự án tâm linh 35.000 tỉ đồng, có tượng Phật cao nhất thế giới

Tuấn Minh

(NLĐO)- Thanh Hóa vừa có quyết định chuyển đổi hơn 44 ha rừng thực hiện "siêu dự án" tâm linh quy mô 35.000 tỉ đồng trên đỉnh núi Nưa

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa ký ban hành quyết định số 2743/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng hơn 44 ha rừng sang mục đích khác để triển khai "siêu dự án" tâm linh có quy mô 35.000 tỉ đồng, trong đó có bức tượng Phật cao nhất thế giới.

Chuyển đổi 44 ha rừng để thực hiện dự án tâm linh 35.000 tỉ đồng, có tượng Phật cao nhất thế giới- Ảnh 1.

Toàn cảnh siêu dự án trên đỉnh núi Nưa (xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa)

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện chuyển đổi hơn 44 ha rừng (trong đó có khoảng 14 ha rừng tự nhiên; hơn 8 ha rừng trồng phòng hộ) cho nhà đầu tư để triển khai dự án Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa thuộc quần thể khu du lịch Am Tiên (xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa).

Trong quyết định, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp hồ sơ; tổ chức triển khai, kiểm tra chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng, kiên quyết ngăn chặn các hành vi khai thác gỗ, phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép.

Đồng thời, phối hợp với UBND xã Tân Ninh và các cơ quan liên quan giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật, không làm ảnh hưởng đến diện tích rừng giáp ranh.

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp cùng các đơn vị rà soát, xử lý tài sản công trên diện tích rừng chuyển mục đích; tham mưu cho UBND tỉnh phương án xử lý theo quy định; UBND xã Tân Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát kỹ hồ sơ, giám sát quá trình triển khai, đảm bảo không để xảy ra tình trạng khai thác lâm sản, xâm lấn đất rừng trong phạm vi dự án.

Chuyển đổi 44 ha rừng để thực hiện dự án tâm linh 35.000 tỉ đồng, có tượng Phật cao nhất thế giới- Ảnh 2.

Phối cảnh quần thể tâm linh quy mô 35.000 tỉ đồng, trong đó có tượng Phật cao nhất thế giới

Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Cáp treo Thanh Hóa, chủ đầu tư dự án, có trách nhiệm triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn, thi công đúng vị trí, diện tích được phê duyệt, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng trong suốt quá trình vận hành dự án.

Trước đó, sáng 26-4, UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ động thổ dự án Khu dịch vụ thương mại và Cáp treo Am Tiên - hạng mục đầu tiên trong Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên, với tổng mức đầu tư lên tới 35.000 tỉ đồng tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa).

Với tổng diện tích gần 350 ha, dự án gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là Khu dịch vụ thương mại và cáp treo quy mô 31,74 ha, tổng mức đầu tư 2.969 tỉ đồng; Giai đoạn 2 sẽ triển khai Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa quy mô 58,62 ha, tổng mức đầu tư 9.634 tỉ đồng; Giai đoạn 3 hình thành Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quy mô 295,64 ha, tổng mức đầu tư 22.429 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong tổng thể dự án, nhà đầu tư sẽ xây dựng một bức tượng Phật Đại Nhật Như Lai trên đỉnh núi Nưa, với chiều cao dự kiến 167,5 m. Khi hoàn thành, đây được cho sẽ là bức tượng Phật cao nhất thế giới.

Đà Nẵng: Cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện siêu dự án làng Vân

Đà Nẵng: Cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện siêu dự án làng Vân

(NLĐO) - Trường hợp hộ dân vắng mặt hoặc cố tình không có mặt, việc cưỡng chế vẫn sẽ được tiến hành

Nhiều vướng mắc tại "siêu dự án" ở Lâm Đồng

Dự án khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim ở Đức Trọng, Lâm Đồng đang gặp nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng & chưa chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 35 ha đất lúa

Vì sao đề xuất đưa siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh ra khỏi dự án trọng điểm?

(NLĐO) - Việc thực hiện dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh trong nhiệm kỳ 2020-2025 được cho là không khả thi.

