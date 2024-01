Chuyển đổi số là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu của ngành y tế TP HCM

Thông tin này được ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhấn mạnh tại hội nghị triển khai hoạt động trọng tâm của ngành y tế TP HCM năm 2024, ngày 5-1.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, phát biểu tại hội nghị

Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, cùng nhiều lãnh đạo các cơ sở y tế trên địa bàn TP HCM và tỉnh thành phía Nam.

Tại hội nghị, UBND TP HCM đã khen thưởng đột xuất cho ê kíp bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ đã thông tim xuyên tử cung cứu sống một bào thai bị dị tật tim bẩm sinh nặng.

Ê kíp bác sĩ thông tim xuyên tử cung cứu sống một bào thai bị dị tật tim bẩm sinh nặng đã được lãnh đạo TP HCM và lãnh đạo ngành y tế TP HCM khen thưởng đột xuất tại hộ nghị.



TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết năm 2023, ngành y tế đã có sự phục hồi trong tất cả hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân giai đoạn trước dịch. Số lượt khám chữa bệnh ngoại trú tăng 11% so với năm 2022 và tăng 6% so với năm 2020.

Trong đó, số lượt khám, chữa bệnh BHYT ngoại trú tăng 17% so năm 2022 và tăng 7% so với 2020. Đồng thời, số lượt điều trị nội trú cũng tăng 4,1% và số lượt nội trú có thẻ BHYT tăng 9.1% so với năm 2022.

Trong năm qua, các bệnh viện đã triển khai nhiều hoạt động cải tiến chất lượng, đảm bảo thích ứng linh hoạt, hiệu quả trong tình hình mới hướng tới sự hài lòng người bệnh. Đặc biệt là chương trình đưa bác sĩ trẻ thực hành 18 tháng thực hành tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế; củng cố và nâng cao năng lực y tế huyện Cần Giờ; thí điểm khám sức khỏe, phát hiện bệnh không lây nhiễm ở người từ 60 tuổi trở lên.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh lưu hành được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, đã biểu dương những thành quả mà ngành y tế TP đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị ngành y tế TP tiếp tục giữ thành quả trong năm 2023. Trong đó, đặc biệt giữ được mối liên hệ với các đơn vị tỉnh thành bạn. "Chúng ta không chỉ có trách nhiệm với TP HCM mà còn với người dân vùng lân cận. Nếu chia sẻ tốt công tác này chắc chắn sẽ có những hiệu quả hơn nữa, nâng cao năng lực y tế tỉnh thành bạn, giảm gánh nặng quá tải cho ngành y tế" – Phó Chủ tịch UBND TP HCM nói.

Ngoài ra, lãnh đạo TP còn yêu cầu ngành y tế đẩy mạnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Trong đó, chuyển đổi số phải là một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu nhằm giúp giảm tình trạng quá tải. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế, khẩn trương xây dựng các kế hoạch, triển khai các đề án đã được TP phê duyệt...

Tại hội nghị, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, đã triển khai 10 hoạt động trong tâm năm 2024. Cụ thể: Thứ nhất, khởi động chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao từ y tế cơ sở đến y tế chuyên sâu. Thứ 2, thực hiện quản lý sức khỏe người dân thuộc nhóm nguy cơ. Thứ 3, củng cố các điều kiện cần để triển khai hiệu quả chuyển đổi số của ngành y tế. Thứ 4, vận dụng Nghị quyết 98 xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế. Thứ 5, triển khai hiệu quả hoạt động đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo Luật đấu thầu số 22/2023/QH15. Thứ 6, tham mưu các cơ chế, chính sách giúp các bệnh viện công lập tự chủ bền vững. Thứ 7, đưa 3 bệnh viện cửa ngõ đi vào hoạt động hiệu quả trong năm 2024. Thứ 8, cụ thể hóa các hoạt động ưu tiên phát triển y tế vùng. Thứ 9, bổ sung các bộ tiêu chí đánh giá chất lượng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn TP. Thứ 10, tăng cường các giải pháp nhằm ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế.