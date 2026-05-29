Ngày 29-5, tại TP Cần Thơ, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Đại học Cần Thơ và các đơn vị tổ chức Hội thảo "Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp: Từ công nghệ đến thị trường".

Ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, phát biểu khai mạc hội thảo

Theo PGS-TS Châu Minh Khôi - Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ, các hoạt động canh tác truyền thống như đốt rơm rạ, tưới ngập và lạm dụng phân bón hóa học đang gây ra lượng phát thải khí nhà kính rất lớn. Trước thách thức của biến đổi khí hậu, việc chuyển dịch sang mô hình nông nghiệp carbon thấp áp dụng công nghệ cao trở thành xu hướng tất yếu.

PGS-TS Châu Minh Khôi đưa ra mô hình cải tiến quản lý đất bằng cách bón phân compost, biochar và luân canh lúa - cây trồng cạn.

Mô hình này không chỉ giúp giảm lượng lớn khí metan mà còn nâng cao độ phì nhiêu của đất. Đáng chú ý, hệ thống luân canh lúa - dưa hấu hay lúa - củ dền giúp đa dạng hóa sinh kế và tăng lợi nhuận cho nông hộ từ 75%-163% so với độc canh cây lúa.

Ông Lý Việt Hùng - Trưởng Phòng Kinh tế trung hòa carbon, Trung tâm Thích ứng biến đổi khí hậu và Trung hòa carbon - khẳng định việc chuyển dịch canh tác thâm canh truyền thống sang canh tác ứng dụng công nghệ là điều tất yếu. Bởi mô hình truyền thống hiện bộc lộ nhiều hạn chế như: lãng phí nước do bơm liên tục, phát thải lớn khí nhà kính, chi phí tăng cao do phụ thuộc phân bón và giá nông sản bấp bênh.

Ngược lại, nông nghiệp công nghệ cao giúp tối ưu tự động, giảm đến 40% lượng nước và cắt giảm hơn 50% khí nhà kính. Nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) dự báo, chi phí dài hạn được tối ưu hóa. Đặc biệt, nông dân có thể nâng cao giá trị nhờ bán sản phẩm giá cao và thu lợi nhuận mới từ tín chỉ carbon.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho hay nếu trước đây thế giới cần nhiều nông sản thì hôm nay thế giới cần nông sản xanh, nông sản sạch, nông sản có trách nhiệm và thông tin sản phẩm phát thải bao nhiêu.

"Điều đó cho thấy, chuyển đổi xanh không còn là xu hướng lựa chọn, mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để tồn tại và cạnh tranh. Giá trị lớn nhất của chuyển đổi xanh không chỉ nằm ở môi trường mà sâu xa hơn, đó là câu chuyện tái cấu trúc toàn bộ nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn" – ông Lê Công Lý nhấn mạnh.