Kinh tế

Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp: Từ công nghệ đến thị trường

Tin-ảnh: CA LINH

(NLĐO) - Các chuyên gia nhận định ĐBSCL cần đẩy mạnh chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ vào mô hình canh tác bền vững để thích ứng biến đổi khí hậu.

Ngày 29-5, tại TP Cần Thơ, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Đại học Cần Thơ và các đơn vị tổ chức Hội thảo "Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp: Từ công nghệ đến thị trường".

Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp ĐBSCL nâng cao sức cạnh tranh toàn cầu - Ảnh 1.

Ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, phát biểu khai mạc hội thảo

Theo PGS-TS Châu Minh Khôi - Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ, các hoạt động canh tác truyền thống như đốt rơm rạ, tưới ngập và lạm dụng phân bón hóa học đang gây ra lượng phát thải khí nhà kính rất lớn. Trước thách thức của biến đổi khí hậu, việc chuyển dịch sang mô hình nông nghiệp carbon thấp áp dụng công nghệ cao trở thành xu hướng tất yếu.

PGS-TS Châu Minh Khôi đưa ra mô hình cải tiến quản lý đất bằng cách bón phân compost, biochar và luân canh lúa - cây trồng cạn. 

Mô hình này không chỉ giúp giảm lượng lớn khí metan mà còn nâng cao độ phì nhiêu của đất. Đáng chú ý, hệ thống luân canh lúa - dưa hấu hay lúa - củ dền giúp đa dạng hóa sinh kế và tăng lợi nhuận cho nông hộ từ 75%-163% so với độc canh cây lúa.

Ông Lý Việt Hùng - Trưởng Phòng Kinh tế trung hòa carbon, Trung tâm Thích ứng biến đổi khí hậu và Trung hòa carbon - khẳng định việc chuyển dịch canh tác thâm canh truyền thống sang canh tác ứng dụng công nghệ là điều tất yếu. Bởi mô hình truyền thống hiện bộc lộ nhiều hạn chế như: lãng phí nước do bơm liên tục, phát thải lớn khí nhà kính, chi phí tăng cao do phụ thuộc phân bón và giá nông sản bấp bênh.

Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp ĐBSCL nâng cao sức cạnh tranh toàn cầu - Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội thảo

Ngược lại, nông nghiệp công nghệ cao giúp tối ưu tự động, giảm đến 40% lượng nước và cắt giảm hơn 50% khí nhà kính. Nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) dự báo, chi phí dài hạn được tối ưu hóa. Đặc biệt, nông dân có thể nâng cao giá trị nhờ bán sản phẩm giá cao và thu lợi nhuận mới từ tín chỉ carbon.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho hay nếu trước đây thế giới cần nhiều nông sản thì hôm nay thế giới cần nông sản xanh, nông sản sạch, nông sản có trách nhiệm và thông tin sản phẩm phát thải bao nhiêu.

Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp ĐBSCL nâng cao sức cạnh tranh toàn cầu - Ảnh 3.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho rằng chuyển đổi xanh là điều kiện bắt buộc

"Điều đó cho thấy, chuyển đổi xanh không còn là xu hướng lựa chọn, mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để tồn tại và cạnh tranh. Giá trị lớn nhất của chuyển đổi xanh không chỉ nằm ở môi trường mà sâu xa hơn, đó là câu chuyện tái cấu trúc toàn bộ nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn" – ông Lê Công Lý nhấn mạnh.

Không để ngành hàng nông sản ĐBSCL thiếu vốn

Không để ngành hàng nông sản ĐBSCL thiếu vốn

Dù tín dụng ngành lúa gạo tại ĐBSCL tăng 18% so với cuối năm 2023 nhưng mức tăng trưởng đầu tư vào nông nghiệp vẫn thấp hơn nhiều ngành khác

Nông sản ĐBSCL tìm kiếm đầu ra bền vững

Hơn ai hết, chính những người tạo ra và "làm chủ" nông sản cần được hỗ trợ để tiếp cận trực tiếp người dùng thông qua nền tảng số, từ đó đẩy mạnh lượng tiêu thụ

Nông sản ĐBSCL sang EU tăng mạnh

Với thuế suất 0%, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã mở ra nhiều cơ hội khi xuất khẩu thủy sản, nông sản, trái cây của nước ta sang thị trường châu Âu (EU)

