Pháp luật

Chuyển động mới trong vụ án sân bay Nha Trang cũ

Bài và ảnh: KỲ NAM

Hàng loạt cựu lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn dính sai phạm trong khai thác quỹ đất sân bay Nha Trang cũ

Cơ quan Điều tra Hình sự - Bộ Quốc phòng vừa chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Quân sự trung ương đề nghị truy tố 6 bị can về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" và 3 bị can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sáu bị can bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai gồm Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (cùng là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân), Hoàng Viết Quang (cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến).

Theo kết luận điều tra, sân bay Nha Trang (cũ) là tài sản nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng và là công trình chiến đấu thuộc danh mục tài sản đặc biệt. Sân bay này có diện tích 238 ha, gồm diện tích thuộc Khu hiệu bộ Trường Sĩ quan Không quân là 52,4 ha, còn lại do Trung đoàn 920 quản lý.

Chuyển động mới trong vụ án sân bay Nha Trang cũ - Ảnh 1.

Sây bay Nha Trang (cũ) liên quan sai phạm của Tập đoàn Phúc Sơn

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc khai thác quỹ đất tại đây phải được Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện nhằm tạo nguồn vốn xây dựng sân bay quân sự Phan Thiết và hạ tầng doanh trại Trung đoàn 920 ở Cam Ranh. 

Thế nhưng, quá trình triển khai, các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng một số cán bộ quân đội đã vi phạm pháp luật, mở đường cho Tập đoàn Phúc Sơn thâu tóm quỹ đất "vàng".

Bên cạnh các cựu quan chức, Cơ quan Điều tra Hình sự - Bộ Quốc phòng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng (lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn), Trần Hữu Định (lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Nam Á Group) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hồ sơ cho thấy từ năm 2015 đến 2024, Tập đoàn Phúc Sơn được UBND tỉnh Khánh Hòa giao làm chủ đầu tư dự án khu đô thị trung tâm thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, đồng thời được giao là nhà đầu tư 3 dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, được thanh toán bằng quỹ đất tại sân bay Nha Trang.

Để có nguồn lực triển khai hạ tầng các dự án, từ năm 2016, sau khi nhận bàn giao 62,89 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo triển khai hoạt động phân phối bán hàng… Hành vi này được thực hiện trong bối cảnh dự án có nhiều vi phạm về thủ tục pháp lý, chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được phép chuyển nhượng đất nền.

Đến thời điểm hành vi phạm tội bị khởi tố, thông qua pháp nhân là Tập đoàn Phúc Sơn, bị can Hậu đã ký 983 hợp đồng mang nội dung liên quan chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, chiếm đoạt số tiền hơn 7.032 tỉ đồng. Trong đó gần 6.000 tỉ đồng được ghi vào sổ sách, hơn 1.000 tỉ đồng Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo nhân viên để ngoài sổ sách.

Số tiền thu được của khách hàng, Nguyễn Văn Hậu sử dụng một phần vào triển khai đầu tư dự án, thực hiện 3 dự án BT, phần còn lại sử dụng không đúng mục đích. Đến nay dự án đã bị dừng triển khai do vi phạm các thủ tục về đất đai, Tập đoàn Phúc Sơn chưa hoàn thành được nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không bàn giao được đất cho khách hàng theo cam kết.

Trong vụ án, 2 bị can Trần Hữu Định và Nguyễn Thị Hằng được xác định là giúp bị can Hậu hợp thức hóa hồ sơ để gian dối…


Tin liên quan

CQĐT Bộ Quốc phòng điều tra sai phạm ở sân bay Nha Trang

CQĐT Bộ Quốc phòng điều tra sai phạm ở sân bay Nha Trang

(NLĐO) - UBND tỉnh Khánh Hòa đã phân công các đơn vị cung cấp hồ sơ ở các khu đất tại sân bay Nha Trang cũ theo yêu cầu của CQĐT Bộ Quốc phòng

Xét xử Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Làm rõ "luật ngầm" qua lời khai của Hậu "pháo"

Tại tòa, Hậu "pháo" khai đã dùng vali tiền tỉ và thỏa thuận "ngầm" 5% để hối lộ hàng loạt cựu lãnh đạo các tỉnh

Khánh Hòa: Thanh tra 84 dự án với nhiều khu "đất vàng"

(NLĐO) - Thanh tra Chính phủ thanh tra trực tiếp 15 dự án có vốn đầu tư trên 1.500 tỉ đồng và 69 dự án khác ở Khánh Hòa

sân bay Nha Trang Vụ án sân bay Hậu Pháo
